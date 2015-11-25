​Стратегический актив

С принятием этих законов создается регуляторная правовая среда, рассматривающая золото не как обычный, а как стратегический товар со свойствами финансового актива, говорится в распространенном релизе. Документом преду­смотрено ужесточение контроля за вывозом сырья, содержащего золото и другие драгоценные металлы. Это сделано с целью их максимальной переработки в Казахстане.

«Создавая систему контроля, с одной стороны, государство, с другой стороны, предоставляет гарантию сбыта. Все участники процесса, играющие по правилам, имеют гарантированный рынок реализации Национальному банку, который продолжает скупать все производимое в стране золото для пополнения золотовалютных резервов», – сообщил заместитель директора департамента монетарных операций и управления активами НБ РК Акылжан Баймагамбетов.

Казахстан с объемом золота в резервах в размере 218 тонн, из которых 117 тонн хранится в стране, находится на 23-м месте в мире по этому показателю.