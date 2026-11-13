Стратегический ресурс нации

В настоящее время Казахстан сталкивается с серьезными кадровыми вызовами: дефицитом специалистов, их оттоком, высокой нагрузкой, профессиональным выгоранием и недостаточной социальной и правовой защищенностью. Решение этих проблем требует системного подхода. Именно этим обусловлена инициатива разработки отдельного закона «О профессиональном статусе и гарантиях деятельности медицинских работников». О целях законопроекта, необходимых изменениях в системе здравоохранения, защите прав врачей и интересах пациентов мы беседуем с его инициатором – депутатом Курултая Даной Медеуовой.

– Дана Темиртаевна, в Казах­стане обсуждается инициатива принятия отдельного закона о профессиональном статусе и гарантиях деятельности медицинских работников. Почему возникла необходимость в таком законе?

– Прежде всего нашей целью является признание одной принципиальной истины: медицинские работники – это национальный стратегический ресурс Казахстана.

Когда мы говорим о безопаснос­ти государства, традиционно под­разумеваем оборону, экономику, энергетику и продовольственную безопасность. Но существует еще одна фундаментальная составляющая – здоровье населения. Не вызывает сомнений, что государство становится сильным, если его граждане имеют доступ к качественной медицинской помощи, а система здравоохранения не испытывает дефицита квалифицированных специалистов.

Сегодня медицинский работник несет колоссальную ответственность, однако его правовой статус, трудовые гарантии и механизмы защиты требуют усиления. Текущее законодательство уже регулирует ключевые аспекты деятельности и социальной поддержки, но эта система нуждается в качественном развитии, поскольку нормы, касающиеся профессионального статуса и гарантий, во многом носят разрозненный характер. Именно поэтому мы предлагаем отдельный закон, который должен закрепить конкретные правовые механизмы защиты.

Нельзя требовать от медицинского работника высочайшей персональной ответственности за исход лечения, не обеспечив его правовыми гарантиями и достойной оплатой труда. Безопасность врача, его профессиональный рост и справедливый доход – это и есть те условия, при которых он будет работать добросовестно и эффективно.

Наша цель – сделать медицинскую профессию защищенной, престижной и привлекательной для нынешнего и будущих поколений.

– Вы говорите о медицинских работниках как о стратегичес­ком ресурсе государства. Что это означает на практике?

– Это означает, что государство относится к медицинским кадрам как к одному из важнейших нацио­нальных активов.

Как известно, подготовка квалифицированного специалиста требует многих лет обучения, прак­тики, значительных государственных и личных вложений. Однако одного диплома об окончании вуза недостаточно. Настоящий профессионал формируется годами клинической работы. И когда такой специалист покидает профессию или страну, мы теряем не просто конкретного врача, а утрачиваем накопленный опыт, профессиональные компетенции, будущего наставника и возможность оказания качественной медицинской помощи нашим гражданам.

Поэтому особенно тревожно, когда из системы уходят специалисты с большим практическим опытом. Ведь восполнить такую потерю невозможно простым увеличением количества выпускников медицинских вузов. Новые кадры необходимо не только готовить, но и удерживать, обеспечивать условия для их профессионального становления и передачи опыта следующим поколениям. А это значит, что сохранение медицинских кадров – это вопрос долго­срочных национальных интересов государства. Мы стремимся перейти от политики пассивного восполнения кадрового дефицита к долгосрочной системе закрепления специалистов, создав условия, при которых профессионалы будут оставаться в своей сфере, получать возможности для карьерного роста и видеть, что их труд пользуется заслуженным признанием.

– Одним из наиболее тревожных явлений остается отток квалифицированных специалис­тов за рубеж. Может ли новый закон изменить эту тенденцию?

– Во время работы над законопроектом мы задаем себе принципиальный вопрос: почему врач, получивший образование и опыт в Казахстане, ищет достойные условия труда и профессиональной реализации за пределами своей страны?

Причины профессиональной миграции, разумеется, много­гранны. Уровень оплаты и условия труда играют ключевую роль, однако социальная защищенность, возможности карьерного роста и престиж профессии имеют не меньшее значение. Поэтому наша задача – создать такую систему, при которой казахстанскому врачу будет выгодно, безопасно и престижно работать на Родине.

Законопроект предусматривает подходы к совершенствованию оплаты труда, дополнительные гарантии для специалистов в сельской местности, механизмы профессионального развития и защиты профессиональных прав.

Но давайте смотреть правде в глаза: один закон не остановит отток кадров в одночасье. Здесь нужна системная и последовательная государственная политика. Но принятие такого закона может стать важным шагом к тому, чтобы наши специалисты связывали свое профессиональное будущее именно с Казахстаном. Пора начать по-нас­тоящему ценить тех, кто держит на своих плечах наше здоровье, и обеспечить им достойную поддержку на государственном уровне.

– Вы обозначили целый комп­лекс проблем. Что принципиально нового предлагается для самих медицинских работников и что изменится в их повсе­дневной жизни?

– Для нас чрезвычайно важно, чтобы будущий закон не стал документом, содержащим только общие определения и декларативные нормы. Его ценность будет измеряться реальными изменениями, которые почувствует медицинский работник на своем рабочем месте.

Мы рассматриваем несколько взаимосвязанных направлений.

Во-первых, законодательное закрепление особого профессионального статуса медицинского работника. Это означает признание особой общественной значимости медицинской деятельности, уровня профессиональной ответственнос­ти и необходимости специальных гарантий при ее осуществлении.

Во-вторых, совершенствование системы оплаты труда с учетом квалификации, сложности работы, профессиональных рисков и степени ответственности. Медицинский работник, принимающий сложные клинические решения и работающий в условиях повышенной нагрузки, должен видеть справедливое отражение этого в оплате своего труда.

В-третьих, усиление гарантий профессиональной безопасности, независимости и юридической защиты. Врач должен иметь возможность принимать медицинские решения, руководствуясь интересами пациента, клиническими показаниями и профессиональными стандартами, без неправомерного вмешательства и давления.

В-четвертых, развитие социальных гарантий. Здесь важны и вопросы материальной поддержки, и условия для наставничества и повышения квалификации, восстановления трудоспособности и профилактики профессионального выгорания.

Отдельное внимание мы уделяем сельским медикам, поскольку доступность качественной медицинской помощи должна обеспечиваться в каждом регионе страны.

Мы стремимся к тому, чтобы государственная поддержка для каждого специалиста стала осязаемой реальностью.

– Особую общественную дис­куссию вызывает вопрос взаимоотношений врача и пациента. Нередко возникают конфликты между пациентами и врачами. Не приведет ли усиление защиты медицинских работников к ограничению прав пациентов?

– Это один из наиболее принципиальных вопросов, и я считаю важным подчеркнуть, что защита медицинского работника ни в коем случае не будет противопоставлена защите пациента. Пациент имеет право на качественную и безопасную медицинскую помощь, объективное рассмотрение жалоб и возмещение вреда при наличии законных оснований. Но одновременно и врач имеет право на справедливую оценку своих действий, профессиональную независимость и защиту от необоснованного обвинения.

Здесь необходимо учитывать специфику самой медицины. Врач работает с человеческим организмом, который обладает индивидуальными особенностями и не всегда предсказуемо реагирует на лечение. Даже при соблюдении клинических протоколов, профессиональных стандартов и всех необходимых процедур медицинское вмешательство не может гарантировать исключительно благоприятного результата.

Поэтому в законопроекте предлагается закрепить важный принцип: неблагоприятный исход медицинского вмешательства еще не означает, что это вина врача.

Каждый конкретный случай должен рассматриваться всесторонне, с учетом клинической ситуации, профессиональных стандартов и фактически принятых решений. Это не освобождение от ответственности, а гарантия справедливости. Врач не должен бояться лечить, пациент в свою очередь не должен сомневаться в защищеннос­ти своих прав. Только при таком балансе возможно восстановление доверия между обществом и медицинским сообществом.

– Широкий общественный резонанс вокруг медицинских инцидентов часто возникает еще до начала официального расследования. Публикации в СМИ и социальных сетях, эмоциональные оценки и версии произошедшего формируют общественное мнение до установления фактов. Насколько такое информационное давление влияет на объективность расследования и какие механизмы защищают права всех его участников: пациента и его близких с одной стороны, врача и его коллег – с другой?

– Это действительно серьезная проблема, требующая внимания, поскольку общественное обсуж­дение превращается в своего рода суд, где окончательный вердикт выносится до того, как будут сделаны официальные выводы. К сожалению, под такими публикациями сыплются комментарии с проклятиями в адрес врача и даже его близких, что совершенно недопустимо.

Нет сомнения в том, что общество имеет право знать о произошедшем. Однако это не означает права на распространение непроверенных сведений и публичное обвинение специалиста без доказательств. СМИ и авторы публикаций должны нести ответственность за достоверность распространяемой информации. Ведь репутация, которую врач завоевывал годами, разрушается буквально за несколько часов. Не секрет, что многие комментаторы руководствуются принципом «нет дыма без огня». Даже если впоследствии подозрения не подтвердятся, вернуть доверие и восстановить доброе имя бывает крайне сложно, а порой из-за этого специалист уходит из профессии.

В разных странах применяются различные механизмы защиты профессиональной репутации медицинских специалистов. Так, в Южной Корее процедура урегулирования медицинских споров конфиденциальна, а в Новой Зеландии ограничивается раскрытие имени врача. В Германии перед публикацией сведений, затрагивающих профессиональную репутацию специалиста, необходимо запросить его позицию и предоставить возможность ответить на конкретные обвинения. В Израиле распространение в средствах массовой информации сведений, способных нанести ущерб репутации врача, если это сделано до завершения судебного разбирательства, влечет ответственность за диффамацию. В Турции же необоснованные обвинения и действия, унижающие профессиональную честь врача, влекут за собой выплату компенсации.

Наша позиция такова: право пациента и его близких на справедливое судебное разбирательство защищается в той же мере, что и права врача. Мы не стремимся освободить медицинских работников от ответственности или ограничить свободу слова. Но свобода – всякая свобода, в том числе и свобода слова, – неотделима от ответственности, и об этом стоит помнить. Пока вина человека не доказана, его публичное осуждение недопустимо. Критика же по существу, основанная на фактах, допустима всегда.

Свобода без ответственности – не свобода, а произвол. Именно поэтому общественный резонанс не может заменить правосудие.

– Вы затронули вопрос правовой защищенности. Предус­матривает ли законопроект соз­дание специального института защиты врачей, если их права нарушаются?

– Да. Одним из обсуждаемых институтов является учреждение уполномоченного по защите профессиональных прав медицинских работников.

На практике возникают различные ситуации: неправомерное вмешательство в лечебный процесс, давление со стороны руководства или третьих лиц, необоснованное возложение дополнительной ответственности, нарушения трудового законодательства, угрозы и оскорбления со стороны отдельных пациентов или их представителей. Иногда специалист оказывается один на один с серьезной правовой проблемой, не имея достаточной юридической поддержки и понимания того, куда обращаться за защитой.

Мы считаем, что крайне важно, чтобы в стране действовал специальный институт, способный независимо рассматривать такие обращения, помогать восстановлению нарушенных прав и вскрывать системные проблемы. Однако принципиально важно обеспечить его реальную независимость и эффективность.

Одним словом, нам нужен действенный правозащитный механизм, гарантирующий медицинскому работнику реальную помощь, а не просто очередное разъяснение того, куда ему следует обратиться.

– Одним из главных факторов профессиональной неудовлетворенности остается заработная плата. Медицинские работники нередко говорят о высокой ответственности и нагрузке, которые не всегда соответствуют уровню их материального вознаграждения. Какие изменения в системе оплаты труда необходимы и реальны?

– Безусловно, реализация таких изменений требует серьезного финансово-экономического обоснования, определения источников финансирования и согласования с компетентными государственными органами. Нельзя принимать обязательства, которые впоследствии окажутся финансово необес­печенными. При этом очевидно, что уровень профессиональной ответственности каждого медицинского работника должен быть соразмерен оплате его труда.

Врач, ежедневно принимающий сложные клинические решения, медицинская сестра, работающая в условиях высокой нагрузки, специалист экстренной службы или сельской больницы должны иметь понятную и справедливую систему оплаты.

Поэтому обсуждается формирование отраслевой системы, учитывающей должность, квалификацию, сложность выполняемых функций, профессиональные риски, интенсивность работы и другие объективные критерии.

Особое значение имеет гарантированная часть заработной платы, которая не будет зависеть исключительно от экономии фонда оплаты труда.

Нет сомнений в том, что престиж медицинской профессии невозможно обеспечить исключительно словами. Он должен подкрепляться достойными условиями труда.

– Вы говорили о необходимости справедливой оплаты труда медицинских работников. Но особенно непросто приходится молодым врачам, которые только начинают профессиональную деятельность и получают низкую заработную плату. Предусматривает ли законопроект отдельные меры их поддержки?

– Да, поддержка молодых специалистов является одним из важных направлений нашей инициативы.

Несмотря на то что врач проходит долгий путь обучения и подготовки, в начале карьеры его заработная плата зачастую не соответствует той ответственности, которую он уже несет за здоровье и жизнь пациентов.

Поэтому мы предлагаем закрепить в законе понятие «молодой специалист» и предусмотреть дополнительные меры поддержки в первые годы работы. Важно, чтобы молодой врач с самого начала профессионального пути чувствовал поддержку государства и видел перспективы своего развития в отечественном здравоохранении.

– Все перечисленные меры требуют финансирования. Не станет ли принятие отдельного закона дополнительной нагрузкой на государственный бюджет?

– Любая серьезная законодательная инициатива обязательно учитывает финансовые возможности государства. Мы это отчетливо понимаем. Но необходимо смотреть шире. Когда квалифицированные специалисты уходят из профессии, возникает кадровый дефицит, возрастает нагрузка на оставшийся персонал, что ведет к профессиональному выгоранию. В такой ситуации государство и общество также несут существенные издержки. Соответственно, поддержка медицинских работников рассматривается нами не как дополнительная статья расходов, а как долгосрочная инвестиция в человеческий капитал.

При этом мы не предлагаем принимать финансово необеспеченные обязательства. Каждая гарантия, связанная с бюджетными расходами, сопровождается расчетами, определением источников финансирования осуществимым механизмом реализации. Наша задача – создать закон, который будет и социально справедливым, и практически исполнимым.

– Закон в сфере здравоохранения затрагивает каждого человека, который заботится о своем здоровье и рассчитывает на качественное и доступное лечение. Ведь его положения могут напрямую влиять на права пациентов, безопасность медицинских услуг и качество жизни общества. Почему этот закон важен не только медицинским работникам, но и обыч­ным гражданам Казахстана?

– Я убеждена, что этот закон нужен нам всем, потому что рано или поздно каждый из нас обращается за медицинской помощью. И именно в этот момент для нас важно, чтобы рядом оказался квалифицированный, внимательный и профессионально подготовленный специалист.

Но качество медицинской помощи зависит в том числе и от условий, в которых работает врач. Уставший, перегруженный, незащищенный медицинский работник оказывается в более сложных условиях для принятия ответственных клинических решений. Поэтому, защищая медицинских работников, мы одновременно создаем предпосылки для повышения качества и безопасности медицинской помощи. Высокий статус врача – это не привилегия отдельной профессии, а один из существенных элементов защиты здоровья всего общества.

– Мы обсудили ключевые аспекты будущего закона. Но самое главное – какой результат вы рассчитываете увидеть после его принятия?

– Для меня главным результатом будут реальные изменения в жизни наших врачей и медсестер. Тогда и качество медицинской помощи станет совсем другим.

Очень хочу, чтобы молодые люди осознанно связывали свою жизнь с медициной и видели в ней достойное профессиональное будущее, а опытные специалисты не покидали страну из-за отсутствия карьерных перспектив, чтобы они чувствовали правовую и социальную защищенность, а общество относилось к их труду с заслуженным уважением.

И самое главное, чтобы наши граждане получали качественную медицинскую помощь от специалистов, которые уверены в своем профессиональном будущем.

Важно подчеркнуть, что законопроект находится на стадии обсуждения, и мы открыты к конструктивным предложениям медицинского сообщества, экспертов и заинтересованных государственных органов.

Нет сомнения, что развитие здравоохранения зависит не только от строительства больниц и приобретения современного оборудования. Его эффективность прежде всего определяют люди, которые в этих стенах работают. Поэтому наша инициатива – это закон о медицинских работниках, сохранении человеческого капитала, укреплении здоровья нации и, наконец, о будущем Казахстана.

И если мы хотим иметь сильную и стабильную систему здравоохранения завтра, обязаны позаботиться о тех, кто спасает человеческие жизни, уже сегодня.