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Стратегический выбор
Адиль Сейфуллин, политолог, советник председателя правления АО «Агентство «Хабар»

Все 30 лет среди главных проблем Казахстана оставалось расслоение по финансовому, образовательному, языковому принципу.

В обществе были разные группы, которые порой за всю жизнь не пересекались, каждый жил в своем вакууме – информационном, идеологическом. Сейчас же Президент, предлагая девиз «Единство ради развития!», пытается подвиг­нуть всех казах­станцев, несмотря на разные политичес­кие и другие взгляды, объединиться вокруг общей цели. И каждый должен внести свой вклад в той сфере, где является профессионалом.

Принцип «Разные взгляды, но единая нация», провозглашенный Президентом, – это отправная точка, означающая, что весь госаппарат, оппозиционные СМИ, все мы – граждане страны – должны на этой основе «сходиться». Причем никого подкупать, «переманивать» на какую-то сторону не нужно, потому что сторона у всех одна.

Фраза Касым-Жомарта Токае­ва о необходимости жесткого пресечения любых проявлений нетерпимости и разделения на «своих и чужих» только подтверждает мою глубокую уверенность в том, что Глава государства ставит ключевой задачей сплоченность страны и народа.

Здесь важно пояснить. Если ранее у нас существовала сис­тема, при которой многие сливались единодушно во мнении, распространяемом на всех от одного человека, то здесь предлагается иное: у каждого есть свое мнение и, так как у нас демократия, он имеет право его высказывать. Отныне не будет места голосованию по команде: пусть будут споры, жаркие словес­ные баталии, но антиконституционные, антинародные предложения со стороны любого гражданина Казахстана недопус­тимы – каждый во главу угла должен ставить независимость и единство.

Президент подчеркивает, что независимость превыше всего, но, я думаю, не менее важна и государственность. Мы видим вызовы, с которыми сталкиваются наши ближайшие соседи, связанные с их государствен­ностью, территориальной целостностью, и чтобы не повторять их ошибок, мы должны быть сплоченными, едиными. В случае внешней агрессии – информационной или даже военной – выступать единым фронтом вне зависимости от взглядов и разногласий между нами в спокойное время.

Отчетливо демонстрирует убеж­денность Президента в абсолютной демократизации всех политичес­ких процессов в стране предложение провес­ти референдум. Последний раз референдум проводился в 1995 году, в очень сложное время, после же ни один вопрос не ставился на всеказахстанское народное голосование. Президент этим шагом подчеркивает, как важно слышать голос народа.

Уверен, это начало нового этапа в построении Нового Казахстана, в котором мнение каждого учитывается, но в рамках демократии решает большинство, что, собственно, референдум и подчеркнет: как решит большая часть казах­станцев, так и будет. Если народ примет поправки – они вступят в силу, если отклонит – значит, система останется такой, какой была прежде. Президент не решает единолично, хоть и чувствует поддержку народа, а предлагает нам, казахстанцам, сделать свой стратегичес­кий выбор.

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