Петру Лифичиу, председатель двусторонней торгово-промышленной палаты Румыния – Казахстан, экс-депутат парламента Румынии



Нурсултан Назарбаев в очередной раз удивил, демонстрируя исключительное стратегическое мышление и глубокое понимание развития мира, последовательно проводя демократические реформы. Новая инициатива Главы государства направлена на перераспределение части полномочий Президента Правительству и Парламенту путем внесения поправок в Конституцию. Суть предлагаемой реформы – это политическая демократизация, создание более эффективной, устойчивой и современной системы управления.

Конституционное преобра­зование проходит в тщательно подобранное время, после обстоятель­ного укрепления казахстанской экономики и институтов, которые предоставляют устойчивость перед любой будущей проблемой. Что характерно, новая реформа, предложенная Президентом, приходит в год, когда в Астане пройдет Всемирная выставка «ЭКСПО-2017» на тему «Энергия будущего». Это очередной раз подтверждает стремление государст­ва ориентироваться на европейские ценности.

Если говорить о конституционных реформах, ожидается, что Правительство и Парламент будут иметь более широкие полномочия и обязанности как на центральном, так и на местном уровнях. Это касается процедур формирования Правительства со стороны главного законодательного органа, упрощения вотума недоверия Кабмину в Парламенте. Таким образом, данный пакет мер усилит контроль Парламента над исполнительной властью. Однако Президент останется сильной и активной конституционной гарантией, арбитром в отношениях между государственными институтами, ответственным за развитие внешней политики, безопаснос­ти и национальной обороны.

В отношении предложенной программы реформ Нурсултан Назарбаев отчетливо заявил: «Ответ ясен и последователен: мы будем продвигаться в направлении демократического развития».

Двусторонняя торгово-промышленная палата Румыния – Казахстан с восхищением приветствует институциональный прогресс демократического развития, продвигаемый Президентом Назарбаевым.

Йонаш Флорин Уркан, посол Парламентской ассамблеи Средиземноморья

Приветствую новые конституционные реформы, предложенные Президентом Нурсултаном Назарбаевым, которые представляют собой шаг вперед в укреплении верховенства закона, демократии и экономики Казахстана.

Построение продвинутой инфраструктуры и использование уникального географического расположения и сырьевого потенциала страны, создание благоприятного инвестиционного климата – это основные цели, стимулирующие экономический рост Казахстана на первых этапах развития. Президент Нурсултан Назарбаев часто действовал на опережение, как свидетельствует новейшая история вашей страны, и на очередном этапе ставит задачи новой модернизации.

В этом контексте Глава государства видит важным передать часть полномочий Парламенту и Правительству, с тем чтобы они играли более ответственную и решающую роль в принятии решений и в дальнейшем повышении уровня жизни населения посредством экономического роста страны.

Эти новые меры представляют собой активный и базовый инструментарии, которые обеспечат Казах­стану важную и доминирующую роль в регионе. Это фактор стабильности.

Я считаю, что нам предстоит многому научиться друг у друга.

Оксана Пархоменко-Куцевил, доктор наук, профессор Национальной академии государственного управления, первый вице-президент Общественной организации «Всеукраинская ассамблея докторов наук государственного управления» (Украи­на, Киев)

В большинстве стран нацио­нальное законодательство наделяет Главу государства обширными правами и полномочиями в различных областях государственной деятельности. Вместе с тем практика демонстрирует, что в одних странах наблюдается фактическое, а иногда и формальное ограничение полномочий Президента, которые осуществляются за него Правительством, в других – происходит расширение компетенции Главы государства, зачастую выходящее за пределы, очерченные Конституцией и другими действующими законодательными актами. Найти рациональное начало в выработке подходов к четкому распределению функций между всеми ветвями власти – важнейший вопрос для дальнейшего эффективного развития любой цивилизованной страны.

Проблема оптимального и рационального распределения функций между ветвями власти является также важным вопросом для развития и становления демократии.

Очень своевременно к этому вопросу подошли в Республике Казахстан. Здесь серьезные системные реформы уже осуществлены и дают позитивные результаты. Страна активно сотрудничает с мировым глобальным сообществом благодаря ведущей роли Президента Нурсултана Назарбаева.

Важнейшим вопросом в этом контексте является распределение функ­ций между Президентом, Парламен­том и Правительством. Это будет способствовать рационализации системы государственного управления и усилит их роль за проводимые реформы в стране.

Биро Андраш Золт, президент международного фонда «Туран-Мадьяр» (Будапешт)

Мы с особым вниманием наблюдаем за Казахстаном. Это огромная по своим размерам страна является стратегическим партнером Венгрии. И важно, что респуб­лика сегодня вступила в новую фазу развития, подводя итог первых 25 лет независимости. За эти годы пришло понимание, какими являются те элементы, которые могут быть самыми важными с точки зрения будущего, на основании этого и были глубоко продуманы и разработаны новые реформы Нурсултана Назарбаева. Мы надеемся, что все эти планы будут успешно осуществлены. В Казахстане из-за его размера децентрализация является необходимостью. На примере многих государств мы говорим о централизации и децентрализации. В данном случае надо мыслить совершенно иными размерами.

Прошедшие 25 лет были нелегким периодом в жизни страны: надо было сохра­нить независимость, поддерживать сотрудничество с великими державами, наладить контакты с новыми парт­нерами, построить новую систему государственного управления и новую экономику. Все это состоя­лось благодаря казахстанскому народу и разумной политике Президента Нурсултана Назарбаева.

С большим уважением и братским теплом желаю вам успехов и светлого будущего отсюда, из Венгрии! Всем, чем возможно, мы готовы поддерживать Казахстан, ведь наша общая задача – это сотрудничество и его расширение в области экономики и культуры. Я вижу, что наши отношения расширяются, и это дает нам уверенность в успехе начинаний. Я думаю, что все те, кто знаком с Казахстаном, могут только приветствовать его путь реформ.