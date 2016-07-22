​Стратегия брендинга страны

– Комитет CEEMAN принял решение об аккредитации нашего университета сроком до 2022 года на своем заседании 8 июля 2016 года, – начал разговор ректор. – Официальная церемония награждения состоится во время 24-й ежегодной конференции CEEMAN, которая запланирована на сентябрь в столице Эстонии – Таллинне.

– Модная сегодня фраза «международная аккредитация вуза» – это действительно необходимость или же дань современным трендам?

– В первую очередь напомню, когда в 2010 году Казахстан, согласно Стратегии развития, определенной Главой государства, присоединился к Болонской декларации, это событие назвали историческим. И это совершенно справедливо, поскольку казахстанские вузы отныне стали полноправными партнерами европейского образовательного пространства. А это, в свою очередь, обязывает нас соответствовать европейским критериям, среди которых приоритетным является качество образовательных услуг. Поэтому учебные заведения всерьез задумались о получении международных аккредитаций. И сегодня семимильными шагами ряд университетов проходят процедуру оценки, то есть аккредитацию образовательных программ, их соответствия определенным критериям.

Но как определить эти критерии? В этом вопросе не надо изобретать велосипед, так как все необходимые нормы уже утверждены. Международная аккредитация доверена только специализированным агентствам и только тем из них, которые зарегистрированы в Европейском регистре организаций гарантии качества. При этом к международной аккредитации вуз может приступать, получив нацио­нальную аккредитацию, которая также соответствует международным стандартам качества.

Если же игнорировать международные аккредитации, то вряд ли в стране когда-нибудь появится собственный Оксфорд. Соответственно дипломы наших вузов не станут ликвидными на международном уровне. А сами вузы – непривлекательными для иностранных студентов. Поэтому с полным основанием могу утверждать, что полученная Университетом Нархоз престижная аккредитация CEEMAN IQA позволяет нам на равных сотрудничать с сообществом университетов мирового уровня. Причем награда стала важным признанием не только для Нархоза, но всего высшего образования Казахстана.

– Помимо престижа, еще какие конкретные плоды можно будет пожинать?

– Качественное образование с аккредитованными высшими учебными заведениями является положительным фактором для привлечения как иностранных инвесторов, так и туристов. Международное признание привлекает ведущих ученых мира к нашим исследованиям. Кроме того, значительно повышаются гарантии трудоустройства выпускников, в том числе за рубежом. Яркими примерами брендинга страны с помощью известных вузов являются США и Великобритания. Две державы, где аккредитованные программы – это не дань моде, а серьезная система. В связи с этим хочу подчеркнуть: активная международная аккредитация казахстанских вузов означает, что Казахстан выбрал верную стратегию – стратегию брендинга страны на мировой арене.

– Расскажите, пожалуйста, по каким направлениям проводилась международная оценка вуза?

– Эксперты CEEMAN изучили и проанализировали все направления деятельности Университета Нархоз. Это – миссия и стратегические направления; разработка и развитие программ и учебных планов; образовательные инновации; контроль качества образования; информационные технологии и инфраструктура; вклад в развитие местного сообщества; корпоративные связи; международное сотрудничество. Но задолго до этого мы проделали огромную работу по трансформации всего университета. Изменения коснулись не только образовательных программ и методик преподавания. Мы стараемся менять менталитет сотрудников, вплоть до технических работников. Каждый из нас понимает, что от качественного исполнения своих обязанностей зависит общий успех.

Получив долгожданную аккредитацию CEEMAN IQA, мы таким образом сделали очень важные результативные шаги к достижению стратегического видения Университета Нархоз – стать лучшим экономическим вузом в Центральной Азии.