​Стратегия дает результат

Ход исполнения Плана мероприятий по реализации Антикоррупционной стратегии Казахстана на 2015–2017 годы и Закона «О противодействии коррупции» был рассмотрен на заседании Комиссии при Президенте по вопросам противодействия коррупции под председательством Государственного секретаря Гульшары Абдыкаликовой. Как подчеркнула Госсекретарь, в рамках поручений Главы государства в основу этих документов заложена профилактика коррупционных проявлений.

Ключевыми направле­ниями работы являются противодействие коррупции в сфере госслужбы, в квазигосударственном и частном секторах, в судебных и правоохранительных органах, внедрение института общественного контроля, формирование уровня антикоррупционной культуры и развитие международного сотрудничества.

В ходе заседания заслушан доклад заместителя председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алика Шпекбаева. В настоя­щее время План мероприя­тий по реализации Антикоррупционной стратегии реализован на 95%, полное завершение планируется в текущем году. Приняты новые законы «О противодействии коррупции», «Об общественных советах» и «О доступе к информации», потенциал которых позволит обеспечить прозрачность в деятельности государственных институтов и их подконтрольность обществу. В практику введен широкий спектр правовых инструмен­тов, в том числе антикоррупционный мониторинг, системный анализ коррупционных рисков, антикоррупционные ограничения, культура и просвещение.

В 2016 году уполномоченным органом проведен анализ коррупционных рисков в деятельности 156 госорганов, внесены более 2 тыс. рекомендаций по устранению причин и условий, способствующих коррупционным правонарушениям. В рамках проектов «От госоргана к госоргану», «От акимата к акимату» в министерствах и местных исполнительных органах проведена разъяснительная работа со служащими. В СМИ создано более 80 рубрик.

Обеспечивается принцип неотвратимости наказания за коррупционные преступления. В 2016 году к уголовной ответственности привлечены 18 руководителей республиканского, 59 областного, 134 городского и районного уровней. Из установленного ущерба в 13,6 млрд тенге возмещено 5,3 млрд тенге, или 39%.

По итогам заседания Государственным секретарем дано поручение разработать очередной план по реализации Антикоррупционной стратегии.