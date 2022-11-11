Стратегия для села

Кандидат в президенты Жигули Дайрабаев и его команда продолжают предвыборный марафон по регионам страны. Вчера были проведены встречи с электоратом Костанайской области.

В фермерском хозяйстве «Тэрра», что находится в поселке Заречный Костанайской облас­ти, предвыборную программу ­Жигули Дайрабаева представил его доверенное лицо, замес­титель председателя партии «Ауыл» Кайрат Айтуганов. Фермерское хозяйство занимается производством товарного и семенного картофеля, а также овощей (капуста, свекла, лук и т. д.). Весь процесс производства от посадки семян до продажи готовой продукции автоматизирован, осуществляется под контролем квалифицированных специалистов и отвечает новейшим технологиям.

Далее группа доверенных лиц провела встречу с фермерами Костанайской области. Кайрат Айтуганов отметил, что для развития сельского хозяйства необходима разработка новой государственной аграрной политики. Ее основой должна стать долгосрочная национальная стратегии развития АПК и сельских территорий РК.

Речь в ходе встречи шла о необходимости создания производственной инфраструктуры сельского хозяйства, реформирования системы господдержки отрасли, модернизации социальной и инженерной инфраструктуры сельских населенных пунктов – дорог, водо- и энергообеспечивающих систем, обеспечении сел Интернетом, отвечающими требованиям времени школами, медучреждениями и газом.