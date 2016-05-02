​Стратегия эффективности для аграриев

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При анализе ситуации некая доля сомнения возникает по этому поводу: землепашцы люди основательные и, прежде чем задаться вопросами, будут тщательно изучать изменения и дополнения в Земельный кодекс. Это их настольная книга, они точно знают, когда и что в нем изменилось, как и почему это скажется на состоянии земли и людей. Не знать не могут. Так вот. Изменения касательно предоставления 25-летнего права аренды земли иностранцами внесены в 2014 году. Этой норме – полтора года.

Последние новации приняты 2 ноября 2015 года. Полгода назад. Шесть месяцев на то, чтобы понять: поправки разрешают продажу земли казахстанцам через аукционы, а иностранцам лишь предоставление участков в аренду на длительные сроки. Но недоумевают люди по поводу откуда-то выскочившего – «продажа земли иностранцам». Кто и когда придумал «продажу», мы сейчас выяснять не станем. Вернемся к закону, который при вдумчивом его чтении как раз раскладывает все по полочкам.

Закон есть закон

Да, сейчас во всех регионах идет подготовительная работа для реализации с 1 июля сельскохозяйственных земель через аукционы. Как мы сказали, названа площадь: 1,7 млн гектаров сельскохозяйственных земель. Что по этому поводу говорится в законе? А вот что. Во-первых, новация призвана стимулировать рыночный оборот земель, повысить экономическую отдачу от земельного фонда. Справедливо, потому что Казахстан – искони аграрная республика при всех наших оправданных и своевременных устремлениях к урбанизации и постиндустриальному развитию.

У нас благоприятные условия для выращивания пшеницы твердых сортов, которая пользуется крайней популярностью на внешнем рынке. Коли мы намерены брендировать свою зерновую продукцию, а идея создания бренда KazGrain отнюдь не заброшена, нам требуется инвестор. Нам и нашей пашне. Нужен тот, кто придет и купит на аукционе, отдав немалую сумму, пашню. Им может стать «физическое и/или юридическое лицо РК». Подчеркнем, - резидент Республики Казахстан.

Во-первых, продажа земли такому инвестору возможна через аукцион, предусматривающий повышение кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка. Во-вторых, будут предоставлены льготы при выкупе уже находящихся в аренде у резидентов Казахстана земель. Так будет учтен интерес нынешних землепользователей и предоставлено им право выкупа земли в частную собственность до окончания срока аренды по льготной цене. Ее определят в размере 50% кадастровой стоимости с рассрочкой до 10 лет. Особо подчеркнем: закон защищает права обладателей земельных долей, переданных ими в уставный капитал товариществ в качестве вклада, пая или взноса. В-третьих: сняты ограничения на использование земель сельхозназначения, находящихся в аренде. За этими словами стоит вот что: землепользователи смогут совершать правовые сделки с правом аренды, в частности закладывать в банк, отчуждать в течение всего срока аренды. Нет нужды оспаривать повышение через это ценности права землепользования и того, что такая норма становится действенной мерой господдержки для сельхозтоваропроизводителей. И здесь уместной становится цитата из выступления спикера Сената Парламента Касым-Жомарта Токаева на пятничных парламентских слушаниях о том, что «имеются примеры обладания до 1 млн гектаров, на возделывание которых были взяты огромные банковские кредиты, возврат которых стоит под вопросом». Уже факт, что новации в Земельный кодекс явно поправят дело, как в аграрном секторе, так и в банковском.

Кому и на какой срок

Теперь снова о том, кто становится владельцем сельхозземель через участие в аукционе. Казахстанцы или иностранцы? Мы уже сказали, повторим еще раз: все граждане и юридические лица Республики Казахстан, в порядке и на условиях предусмотренных законодательством РК, могут принимать участие в покупке земли через аукцион.

А вот иностранцы, лица без гражданства, иностранные юридические лица, не могут участвовать в аукционах по продаже земельных участков сельскохозяйственного назначения. Не могут. Им такое право не предоставлено. В законе четко прописано: «В частную собственность предоставление сельхоз земель не допускается». Закон позволяет им лишь участие в конкурсах, на которых будет реализовываться право аренды земельного участка сельхозназначения на срок до 25 лет. При этом на приграничных территориях какая-либо передача земель иностранцам вообще запрещена.

Почему определили срок аренды иностранцам в 25 лет? Напомним, что этой норме Земельного кодекса уже полтора года. Полтора года она вопросов не вызывала. Но раз спрашивают люди сейчас, поясним.

Итак, сельское хозяйство производство чрезвычайно капиталоемкое. Аграрный успех или неуспех прямо связан и с природными факторами. И с качеством земли. И с уходом за ней. Первые лет 15 работы на земле вообще уходят лишь на то, чтобы вернуть затраты от вложенного в нее: удобрения, техника, налаживание агротехнологий и так дате. Именно для того, чтобы иностранный инвестор не оставлял полученный в аренду участок, сняв с него сливки, и продлен срок до 25 лет. Инвестор, таким образом, продолжает и воспроизводит весь цикл извлечения прибыли из земли. Продолжает и воспроизводит. А земля получает через агротехнику ей причитающееся: правильный и полноценный уход.

Учет и контроль

Мнение депутатского корпуса относительно продажи и аренды земли высказано ими на парламентских слушаниях и вот что отмечено: аренда - хороший рыночный инструмент, при этом главное – наладить жесткий контроль за использованием земельных наделов.

И государство оставляет за собой право такого контроля, а равно ведет надзор при изменении целевого назначения земельного участка сельскохозяйственного назначения. Опять же, все написано в Земельном Кодексе и последних к нему поправках. Вот формулировка: «В соответствии с пунктом 3 статьи 97 Земельного кодекса Республики Казахстан, сельскохозяйственные угодья подлежат особой охране. Использование этих земель в целях, не связанных с сельскохозяйственным производством, допускается в исключительных случаях (статья 90 настоящего Кодекса)».

Напомню, что как только зашла речь о продаже земель с аукциона, возникли вопросы касательно того, а не начнется ли неконтролируемая их застройка? Не начнется. Потому и здесь есть норма закона и в ней говорится, что «на земельных участках, предоставленных физическим и юридическим лицам для ведения сельскохозяйственного производства, крестьянского или фермерского хозяйства, и полевых наделах личного подсобного хозяйства не допускается строительство объектов, не связанных с ведением сельского хозяйства, в том числе жилых домов (включая индивидуальные)».

Хочешь использовать землю под коммерческую деятельность? Измени ее целевое назначение. Это регулируется статьей 49-1 Земельного Кодекса. То есть, физические и юридические лица могут подать заявление в местный исполнительный орган по месту нахождения земельного участка. Там будет подготовлено предложение и вынесено решение либо «за» либо «против», но отказ в изменении целевого назначения земельного участка будет мотивированным (пункт 12 статьи 49-1 Кодекса).

Сомневаясь, читай и думай

Итак, Земельный Кодекс и поправки к нему четко выписывают реалии использования земель сельскохозяйственного назначения. Сомневающимся предлагаем читать его. И думать. Страна обретала Независимость и строила ее на своей земле. И, выстроив современную государственность, стремясь в число развитых стран, выстраивая рыночные отношения по стандартам ОЭСР, государство не может допустить, чтобы такой высокопотенциальный актив, как участки сельхозназначения оставался залежью либо использовался вполовину а то и на треть потенциала. Практически, простаивающая земля, которая не включена в экономический оборот - ненормальное отношение к возможностям, которые дадут Казахстану развить экономический потенциал, максимально отдалившись о нефтяной зависимости.

В заключение - вновь уместная цитата председателя Сената Касым-Жомарта Токаева: «В производственный оборот могут быть запущены дополнительно десятки миллионов гектаров. …Правовыми и иными средствами мы должны обеспечить реализацию этого важнейшего положения, чтобы ни у кого не возникло желания обойти данное требование путем разного рода хитроумных схем».