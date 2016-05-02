Статьи Стратегия эффективности для аграриев Карлыгаш ИМАНБАЕВА

Ровно такие положения заложены в Земельный кодекс, принятый еще в 2003 году, документ, содержащий все нормы, регулирующие передачу земель в аренду и в частную собственность. Между тем запланированная в текущем году законодательными поправками продажа в частную собственность на аукционах 1,7 млн гектаров сельскохозяйственных земель по всей республике почему-то вызвала недоуменные вопросы у казахстанцев.



При анализе ситуации некая доля сомнения возникает по этому поводу: землепашцы – люди основательные и, прежде чем задаться вопросами, будут тщательно изучать изменения и дополнения в Земельный кодекс. Это их настольная книга, они точно знают, когда и что в нем изменилось, как и почему это скажется на состоянии земли и людей. Не знать не могут. Так вот. Изменения касательно предоставления 25-летнего права аренды земли иностранцами внесены в 2014 году. Этой норме – полтора года.

Последние новации приняты 2 нояб­ря 2015 года. Полгода назад. Шесть месяцев на то, чтобы понять: поправки разрешают продажу земли казахстанцам через аукционы, а иностранцам – лишь предоставление участков в аренду на длительные сроки. Но недоумевают люди по поводу откуда-то выскочившего «продажа земли иностранцам». Кто и когда придумал «продажу», мы сейчас выяснять не станем. Вернемся к закону, который при вдумчивом его чтении как раз раскладывает все по полочкам.



Закон есть закон

Да, сейчас во всех регионах идет подготовительная работа для реализации с 1 июля сельскохозяйственных земель через аукционы. Как мы сказали, названа площадь: 1,7 млн гектаров сельскохозяйственных земель. Что по этому поводу говорится в законе? А вот что. Во-первых, новация призвана стимулировать рыночный оборот земель, повысить экономическую отдачу от земельного фонда. Справедливо, потому что Казахстан – исконно аграрная республика при всех наших оправданных и своевременных устремлениях к урбанизации и постиндустриальному развитию.

У нас благоприятные условия для выращивания пшеницы твердых сортов, которая пользуется огромной популярностью на внешнем рынке. Коль мы намерены брендировать свою зерновую продукцию, а идея создания бренда KazGrain отнюдь не заброшена, нам требуется инвестор. Нам и нашей пашне. Нужен тот, кто придет и купит на аукционе, отдав немалую сумму, пашню. Им может стать физическое и⁄или юридическое лицо РК. Подчеркнем – резидент Республики Казахстан.

Во-первых, продажа земли такому инвестору возможна через аукцион, предус­матривающий повышение кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка. Во-вторых, будут предоставлены льготы при выкупе уже находящихся в аренде у резидентов Казахстана земель. Так будет учтен интерес нынешних землепользователей и предоставлено им право выкупа земли в частную собственность до окончания срока аренды по льготной цене. Ее определят в размере 50% кадаст­ровой стоимости с рассрочкой до 10 лет. Особо подчеркнем: закон защищает права обладателей земельных долей, переданных ими в уставной капитал товариществ в качестве вклада, пая или взноса. В-третьих: сняты ограничения на использование земель сельхозназначения, находящихся в аренде. За этими словами стоит вот что: землепользователи смогут совершать правовые сделки с правом аренды, в частности закладывать в банк, отчуждать в течение всего срока аренды. Нет нужды оспаривать повышение через это ценности права землепользования и того, что такая норма становится действенной мерой господдерж­ки для сельхозтоваропроизводителей. И здесь уместной становится цитата из выступления спикера Сената Парламента Касым-Жомарта Токаева на пятничных парламентских слушаниях о том, что «имеются примеры обладания до 1 млн гектаров, на возделывание которых были взяты огромные банковские кредиты, возврат которых стоит под вопросом». Уже факт, что новации в Земельный кодекс явно поправят дело как в аграрном секторе, так и в банковском.



Кому

и на какой срок

Теперь снова о том, кто становится владельцем сельхозземель через участие в аукционе. Казахстанцы или иностранцы? Мы уже сказали, повторим еще раз: все граждане и юридические лица Республики Казахстан в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством РК, могут принимать участие в покупке земли через аукцион.

А вот иностранцы, лица без гражданства, иностранные юридические лица не могут участвовать в аукционах по продаже земельных участков сельскохозяйственного назначения. Не могут. Им такое право не предоставлено. В законе четко прописано: «В частную собственность предоставление сельхозземель не допускается». Закон позволяет им лишь участие в конкурсах, на которых будет реализовываться право аренды земельного участка сельхозназначения на срок до 25 лет. При этом на приграничных территориях какая-либо передача земель иностранцам вообще запрещена.

Почему определили срок аренды иност­ранцам в 25 лет? Напомним, что этой норме Земельного кодекса уже полтора года. Полтора года она вопросов не вызывала. Но раз спрашивают люди сейчас, поясним.

Итак, сельское хозяйство – производство чрезвычайно капиталоемкое. Аграрный успех или неуспех прямо связан и с природными факторами. И с качеством земли. И с уходом за ней. Первые лет 15 работы на земле вообще уходят лишь на то, чтобы вернуть затраты от вложенного в нее: удобрения, техника, налаживание агротехнологий и так далее. Именно для того, чтобы иностранный инвестор не оставлял полученный в аренду участок, сняв с него сливки, и продлен срок до 25 лет. Инвестор, таким образом, продолжает и воспроизводит весь цикл извлечения прибыли из земли. Продолжает и воспроизводит. А земля получает через агротехнику ей причитающееся: правильный и полноценный уход.



Учет и контроль

Мнение депутатского корпуса относительно продажи и аренды земли высказано на парламентских слушаниях, и вот что отмечено: аренда – хороший рыночный инструмент, при этом главное – наладить жесткий контроль за использованием земельных наделов.

И государство оставляет за собой право такого контроля, а равно ведет надзор при изменении целевого назначения земельного участка сельскохозяйственного назначения. Опять же все написано в Земельном кодексе и последних к нему поправках. Вот формулировка: «В соответствии с пунктом 3 статьи 97 Земельного кодекса Республики Казахстан сельскохозяйственные угодья подлежат особой охране. Использование этих земель в целях, не связанных с сельскохозяйственным производством, допускается в исключительных случаях» (статья 90 настоящего кодекса).

Напомню, что как только зашла речь о продаже земель с аукциона, возникли вопросы касательно того, а не начнется ли неконтролируемая их застройка? Не начнется. Потому как и здесь есть норма закона, и в ней говорится, что «на земельных участках, предоставленных физическим и юридическим лицам для ведения сельскохозяйственного производства, крестьянского или фермерского хозяйства, и полевых наделах личного подсобного хозяйства не допускается строительство объектов, не связанных с ведением сельского хозяйства, в том числе жилых домов (включая индивидуальные)».

Хочешь использовать землю под коммерческую деятельность? Измени ее целевое назначение. Это регулируется статьей 49-1 Земельного кодекса. То есть физические и юридические лица могут подать заявление в местный исполнительный орган по месту нахождения земельного участка. Там будет подготовлено предложение и вынесено решение либо «за», либо «против», но отказ в изменении целевого назначения земельного участка будет мотивированным (пункт 12 статьи 49-1 кодекса).



Сомневаясь, читай и думай

Итак, Земельный кодекс и поправки к нему четко выписывают реалии использования земель сельскохозяйственного назначения. Сомневающимся предлагаем читать его. И думать. Страна обретала независимость и строила ее на своей земле. И, выстроив современную государственность, стремясь в число развитых стран, выстраивая рыночные отношения по стандартам ОЭСР, государство не может допустить, чтобы такой высокопотенциальный актив, как участки сельхозназначения, оставался залежью либо использовался вполовину а то и на треть потенциала. Практически простаи­вающая земля, которая не включена в экономический оборот, – ненормальное отношение к возможностям, которые дадут Казахстану развить экономический потенциал, максимально отдалившись от нефтяной зависимости.

В заключение вновь уместная цитата председателя Сената Касым-Жомарта Токаева: «В производственный оборот могут быть запущены дополнительно десятки миллионов гектаров. …Правовыми и иными средствами мы должны обеспечить реализацию этого важнейшего положения, чтобы ни у кого не возникло желания обойти данное требование путем разного рода хитроумных схем».

