Стратегия мобильности и технологий

Фото: пресс-служба Минобороны

Совет безопасности под председательством Главы государства одобрил План военной реформы, нацеленный на формирование сбалансированной структуры Вооруженных сил. О том, какие задачи стоят перед Генеральным штабом на новом этапе, контурах двух­этапной срочной службы и изменениях системы социальной защиты в войсках рассказал первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил РК генерал-майор ­Айткурман ОМАРБЕКОВ.

– Айткурман Жоламанович, решение о проведении комп­лексной военной реформы продиктовано современными вызовами безопасности. Насколько серьезные изменения затронут всю вертикаль управления и структуру Вооруженных сил?

– Любая современная армия обязана гибко реагировать на меняющийся характер угроз, технологический прогресс и новые требования времени. Утвержденный Главой государства план – это перестройка всей военной организации. Преоб­разования охватывают ядро обороноспособности: систему планирования, мобилизационную подготовку, формирование качественного резерва и развитие инфраструктуры.

Главная цель заключается в создании компактной, высокотехнологичной и мобильной армии, способной эффективно действовать в любых условиях. Генеральный штаб в данном контексте выступает главным центром стратегического планирования, обеспечивающим строгую синхронизацию всех звеньев – от академической подготовки кадров до технического оснащения соединений.

– Технологическое переоснащение армии сегодня невозможно без внедрения инноваций. Какая роль отводится беспилотным системам и искусственному интеллекту в новом плане?

– Текущий этап развития военных технологий и опыт современных вооруженных конфликтов диктуют жесткие требования к роботизации и цифровизации. План предусматривает форсированное развитие отечественного оборонного производства, в том числе конструирование и интеграцию беспилотных комп­лексов различного назначения, наряду со средствами противодействия им.

Одновременно идет процесс внедрения элементов искусственного интеллекта и передовых цифровых решений в системы управления войсками. Для повышения качества боевой подготовки и оптимизации бюджетных расходов армия расширяет использование симуляционных программ. Такие решения позволяют детально моделировать бое­вые действия, отрабатывать тактические приемы с применением новейших образцов вооружения, минимизируя потребность в затратных полевых выходах на ранних этапах обучения. Военно­служащие должны действовать уверенно и автономно, а также в тесном взаимодействии внутри подразделений с учетом современной тактики.

– Одно из самых обсуждаемых нововведений реформы касается порядка прохождения срочной службы. Расскажите подробнее о переходе к двухэтапной модели.

– Это стержневой элемент реформы, направленный на повышение боевой выучки и качественное улучшение условий службы. Запуск пилотного проекта двухэтапной срочной службы намечен на 2027 год. Отдельные механизмы этого подхода уже прошли успешную апробацию в рамках проекта Sarbaz+.

Суть концепции заключается в разделении призыва на два равных полугодовых периода. Первые шесть месяцев новобранцы будут находиться в специализированных учебных центрах. Там они пройдут полноценную адаптацию к армейской среде, получат крепкую базовую военную и физическую подготовку. Важная особенность этапа – возможность совмещать боевую учебу с освоением востребованных гражданских специальностей, изучением языков и развитием навыков работы с цифровыми технологиями.

Последующие полгода солдаты проведут непосредственно в воинских частях, где займутся оттачиванием практических навыков, слаживанием подраз­делений и выполнением задач в условиях, приближенных к боевым. Такой алгоритм гармонично сочетает интенсивное обучение с эффективной войс­ковой практикой.

– Вопрос безопасности военной службы и защиты прав военнослужащих традицион­но находится в центре общест­венного внимания. Какие механизмы здесь закладываются?

– Безопасность службы, сохранение жизни и здоровья личного состава – безусловный приоритет государства. Помимо плановой модернизации казарменного фонда, полигонов и учебных объектов, а также улучшения стандартов питания и вещевого обеспечения, Министерство обороны вводит новые правовые механизмы.

В частности, создается инс­титут военных консультантов, полностью независимых от командования частей. Их базовая функция заключается в оказании квалифицированной правовой и психологической поддержки срочникам, оперативном выявлении нарушений и защите законных интересов солдат. Данная мера призвана обеспечить прозрачность, поддержать здоровую морально-психологическую обстановку в коллективах и укрепить дисциплину.

– Масштабные изменения анонсированы и в сфере подготовки молодежи...

– Военно-патриотическое воспитание требует системного подхода, начиная со школьной скамьи и колледжей. К 2027 году планируется переход к единой системе «Жас айбын», которая органично объединит зарекомендовавшие себя этапы «Жас қыран», «Жас ұлан» и «Жас сарбаз».

В рамках обновленного формата школьники будут изучать не только профильные дисцип­лины, но и осваивать навыки безо­пасного поведения, оказания первой медицинской помощи, алгоритмы действий в чрезвычайных ситуациях. В тесной координации с акиматами продолжится совершенствование начальной военной подготовки в общеобразовательных школах и развитие сети специализированных учебных заведений.

Организационные мероприятия Плана военной реформы будут реализованы в текущем периоде, тогда как основные структурные преобразования развернутся в среднесрочной перспективе. Оборонное ведомство продолжит открыто информировать общество о каждом этапе этой стратегически важной работы.