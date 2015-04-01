Стратегия общих интересов 777 Чжан ХАНЬХУЭЙ, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК

Премьер-Министр Казахстана совершил рабочий визит в КНР с 26 по 28 марта и принял участие в Боаоском азиатском форуме. В декабре прошлого года Казахстан посетил Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. За три месяца руководители правительств двух государств обменялись визитами – это свидетельствует о высоком уровне и особой важности китайско-казахстанских отношений.

В рамках поездки главы казахстанского Правительства в Китай Председатель КНР Си Цзиньпин и Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян провели с Премьер-Министром К. Масимовым откровенные и углубленные встречи и переговоры, в ходе которых состоялся обмен мнениями по двусторонним отношениям и сотрудничеству во всех областях и было достигнуто широкое понимание.

Руководители правительств Китая и Казахстана засвидетельствовали подписание Меморандума о сотрудничестве по усилению производственных мощностей и инвестиций между КНР и РК, а также 33 документов о двустороннем взаимодействии в таких областях, как производство стали, цветных металлов, автомобилей, нефтепереработки, гидроэнергетики и других на сумму в 23,6 млрд. долларов. Китайская сторона выразила готовность углублять сотрудничество в железнодорожной сфере, ядерной энергетике, сельском хозяйстве. Принято решение создать фонд китайско-казахстанского сотрудничества.

Китай и Казахстан договорились также о совместном проведении ряда торжественных мероприятий, посвященных 70-летию Победы во Второй мировой войне и 70-летию победы китайского народа в войне сопротивления японским захватчикам для дальнейшего укрепления народной основы вековой дружбы двух стран.

В ходе своего визита в Казахстан в 2013 году Председатель КНР Си Цзиньпин впервые выдвинул грандиозную инициативу о строительстве Экономического пояса Шелкового пути. Эта инициатива была выдвинута на фоне бурного экономического развития Китая и непрерывного расширения торгово-экономического сотрудничества и контактов КНР со всеми странами мира.

Эта инициатива является не только общей стратегией дальнейшего расширения сотрудничества между Китаем и странами мира, но и конкретной мерой реализации внешней политики Китая, нацеленной на стремление к равноправию и взаимной выгоде, сотрудничеству и совместному выигрышу по пути мирного развития, что в полной мере соответствует пожеланиям стран на Евразийском континенте.

Президент РК Нурсултан Назарбаев выдвинул новую экономическую политику «Нұрлы жол» и решил всемерно развивать строительство инфраструктуры, включая логистику, транспорт, связь и т. д. Эта политика во многом совпадает с содержанием инициативы Экономического пояса Шелкового пути. В условиях нынешнего продолжительного глобального экономического спада и столкновения стран мира с серьезными проблемами в развитии Китай и Казахстан как взаимодоверенные стратегические партнеры путем развития широкомасштабного сотрудничества по усилению производственных мощностей будут не только стыковать инициативу «Один пояс, один путь» китайской стороны с политикой «Нұрлы жол» казахстанской стороны, способствовать собственному развитию, сдерживать спад экономик, но и покажут важный пример другим странам в этой области. Китайско-казахстанские отношения непременно проявят огромную энергию и жизненную силу, наши страны добьются всестороннего повышения уровня прагматичного сотрудничества от количества к качеству.

Вместе с тем, как отметил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, сотрудничество между Китаем и Казахстаном по усилению производственных мощностей представляет собой взаимодействие нового типа, которому нет аналогов. Необходимы смелые инновации. Обе стороны должны найти точки соприкосновения, выбирать приоритетные проекты и совместно продвигать сотрудничество, ориентируясь на рынок. В то же время важно усилить стыковку политики двух стран и разработать эффективные комплектующие меры в сфере налогов, стандартизации, виз, обеспечения прав инвесторов и т. д. Китаю и Казахстану целесообразно сообща внимательно и по-деловому проводить работу, превратить китайско-казахстанские политические отношения высокого уровня в более высокие реальные результаты сотрудничества и принести пользу народам двух стран.

После визита в Пекин Премьер-Министр РК К. Масимов направился в г. Хайнань для участия в Боаоском азиатском форуме. На церемонии открытия К. Масимов выступил с речью, свободно говоря на китайском языке, что было встречено аудиторией бурными аплодисментами. Спустя более чем 20 лет Боаоский азиатский форум стал важной платформой для координации позиций и обсуждения сотрудничества азиатских стран. Казахстан в качестве одного из основателей форума в течение многих лет активно принимает участие в мероприятиях в рамках диалоговой площадки. Президент РК Нурсултан Назарбаев и Премьер-Министр РК Карим Масимов ранее участвовали в совещаниях форума.

Председатель КНР Си Цзиньпин в своем выступлении на открытии форума-2015 подчеркнул, что страны Азии должны стремиться к сообществу единой судьбы и открывать свое новое будущее. Им необходимо продвигаться вперед в русле мирового прогресса и развиваться в русле мирового развития. Надо посредством стремления к сообществу единой судьбы в Азии стимулировать формирование сообщества единой судьбы всего человечества. Что касается китайско-казахстанских отношений, то создание сообщества единой судьбы и общих интересов Китая и Казахстана должно стать направлением и целью наших совместных усилий.

В связи с этим важно укреплять сотрудничество в следующих областях: во-первых, нужна планомерная реализация проектов в области сотрудничества по усилению производственных мощностей и проектов инфраструктурного развития, путем совместного строительства Экономического пояса шелкового пути. Во-вторых, придерживаться совместной, комплексной, кооперационной и продолжительной Концепции безопасности, бороться с «Тремя силами зла» и другими проявлениями терроризма и трансграничной преступности во имя эффективного сохранения мира и стабильности в регионе, создать благоприятные условия для экономического строительства двух стран и успешного осуществления стратегий «Экономического пояса Шелкового пути» и «Нұрлы жол». В-третьих, усилить гуманитарные обмены и людские контакты, непрерывно углублять взаимное понимание и доверие, укреплять традиционную дружбу народов и общественную основу для развития двусторонних отношений.

На XVIII съезде Коммунистической партии Китая (КПК) была выдвинута концепция осуществления «китайской мечты» и цели на «два столетия». Главным содержанием которого является: полностью построить среднезажиточное сообщество к столетнему юбилею КПК(2021 г.), а к столетию КНР (2049 г.) превратить Китай в богатое и могущественное, демократическое и цивилизованное, гармоничное и модернизированное социалистическое государство. Стратегия «Казахстан-2050», выдвинутая Президентом РК Н. Назарбаевым, является «Казахстанской мечтой». Мечта и государственные стратегии двух великих соседних стран в значительной степени совпадают, и именно Экономический пояс Шелкового пути будет посредником для соединения этих целей и движущей силой для продвижения к их осуществлению.

У казахов есть пословица «Сила не в руках, а в солидарности». А у китайцев «Имея силу сплоченности, братья мoгут разлoмить металл». Единая судьба и общие интересы призывают нас к стремлению осуществить великую мечту китайской и казахской наций, и написать новую страницу в истории китайско-казахстанского дружественного сотрудничества.



