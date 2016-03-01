​Стратегия от «Стратегия.kz»

В работе мероприятия приняли участие ведущие аналитики страны, политологи, общественные деятели и местные специалисты. В ходе обсуждения эксперты рассмотрели передовые подходы в подготовке новых кадров и вопросы дальнейшего развития профессионально-технического образования в рамках президентских реформ. По мнению участников дискуссии, внедрение Главой государства бесплатного профессионально-технического образования является прогрессивным шагом в социальной модернизации, который сможет вывести Казахстан на новый уровень роста человеческого капитала. Также были приведены положительные примеры того, что бесплатное обучение в колледжах способствует популяризации рабочих профессий, позволяет сократить их дефицит.

По итогам форума участники диалога сошлись во мнении, что подобные обсуждения на центральном и региональном уровнях способствуют более тщательному анализу президентских программ, позволяют выработать магистральные направления в работе, обобщить уже имеющийся опыт и воплотить его в областях Казахстана.