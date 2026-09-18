Стратегия созидания академика Багдата Телтаева

Для академика Национальной академии наук при Президенте РК, доктора технических наук, профессора Багдата Телтаева дорога стала делом жизни – предметом глубокого научного поиска, профессиональной ответственности и беззаветного служения своей стране.

Он родился в небольшом ауле Жаугаш-батыр Меркенского района Жамбылской области 23 марта 1966 года. Фундамент трудолюбия и стремления к знаниям закладывался в сельских школах: в 1973–1976 годах он учился в школе Кенес колхоза «Казахстан», а в 1983-м с отличием окончил среднюю школу им. А. Иманова в совхозе «Алга» Шуского района. Пройдя армейскую школу жизни в автомобильной роте группы советских войск в Германии, молодой человек твердо определился с будущей профессией.

Поступив на дорожный факультет Алматинского автомобильно-дорожного института (ныне – ALT Университет им. М. Тынышпаева), Багдат Бурханбае­вич в 1991 году окончил его с отличием по специальности «автомобильные дороги». Здесь же началось его восхож­дение по академической лестнице: от стажера-преподавателя и ассистента до заведующего кафедрами и профессора.

Уже в молодые годы Багдат Телтаев сделал выбор в пользу прикладной науки, результаты которой можно не только обсуждать на симпозиумах, но и буквально почувствовать под колесами автомобилей. Окончив аспирантуру (1994 г.) и докторантуру (1998 г.) Института механики и машиноведения НАН РК, он погрузился в сложнейшие физико-химические и механические процессы, происходящие в дорожных материалах.

Почему покрытие трескается на морозе, а летом образует колеи? Как на асфальтобетон влияют свойства битумов, температурные градиенты и многократно повторяющиеся динамические нагрузки от большегрузного транспорта? Ответы на эти вопросы потребовали комплекс­ного подхода. Научные интересы академика охватили прикладную реологию, термодинамику процессов переноса тепла и влаги в дорожных конструкциях и их грунтовых основаниях.

Результатом этих многолетних исследований стали три научных открытия, официально признанных и зарегистрированных с выдачей дипломов. Они раскрывают закономерности самоорганизации асфальтобетонного покрытия при низкотемпературном трещинообразовании, стадийной усталостной деструкции вязкоупругих материалов и образования наноструктурированного битума. Важность этих работ для мировой науки подтверждается тем, что в специализированной литературе проч­но закрепились термины «принцип Телтае­ва», «модель Радовского – Телтаева» и «интеграл Искакбаева – Телтаева».

Особое место в научном наследии занимают совместные труды. В 2018 году авторитетнейшее международное издательство Springer выпустило монографию, написанную Б. Телтаевым в соавторстве с профессором Б. С. Радовским. Всего же за плечами ученого – поч­ти 900 научных трудов, восемь монографий, более 40 изобретений, 10 учебных пособий и пять терминологических словарей.

Научный талант Багдата Телтаева всегда сопровождался выдающимися организаторскими способностями и государственным мышлением. Его профессиональный путь мог сложиться иначе: ученому неоднократно предлагали переехать и продолжить работу в США, Канаде, Австралии, Китае и России. Особенно показателен рубеж 2005 года, когда ему предстояло выбрать между престижной стажировкой в Европе и руководством Казахстанским дорожным научно-исследовательским институтом. Он выбрал Казахстан.

С 2006 по 2022 год под его руководством КаздорНИИ превратился в мощный исследовательский центр мирового уровня, оснащенный передовыми передвижными лабораториями из Европы и программными комплексами из США. Институт стал ключевым научно-техническим драйвером масштабных инфраструктурных проектов страны: строительства первой в СНГ скоростной автомагистрали Астана – Бурабай (224 км), реконструкции транс­континентального коридора Западная Европа – Западный Китай (2 787 км) и запуска завода CASPI BITUM в Актау. В этот период в регионах было внедрено более 70 инновационных материалов и построено около 200 опытно-экспериментальных участков.

Видя необходимость системных изменений на государственном уровне, академик активно включился в реформирование отрасли. В 2023 году по его инициативе в Национальной академии наук при Президенте РК была открыта секция «Транспортная наука». Глубоко анализируя проблемы транспортно-логистического комплекса страны, Багдат Бурханбаевич подготовил и направил в Администрацию Президента комплекс­ную аналитическую записку, обосновывающую необходимость кардинальных перемен в управлении транспортной наукой.

Его видение воплотилось в жизнь: был открыт Институт транспортных наук и технологий, созданный под эгидой НАН при Президенте РК совместно с ALT Университетом. В январе 2026 года академик Телтаев возглавил этот институт, определив новые векторы развития отрасли. Будучи заместителем председателя отделения естественно-техничес­ких наук НАН РК, он принимает самое деятельное участие в работе научных советов и вносит весомый вклад в обсуждение и экспертизу нормативных правовых актов, связанных с развитием науки в Казахстане.

Под его руководством разработаны важнейшие нормативные документы: 11 межгосударственных стандартов Таможенного союза и более 60 ведомственных нормативов. Одной из прорывных разработок стала отечественная система проектирования дорожных покрытий KazPave, адаптированная к уникальным климатическим зонам Казахстана.

Труды академика, создателя отечественной дорожной научной школы не остаются незамеченными на высшем государственном уровне. В 2024 году Багдат Телтаев был принят Президентом Касым-Жомартом Токаевым. В ходе предметного обсуждения проблем дорожной отрасли Глава государства дал конкретные поручения Правительству и профильному министерству, основанные на предложениях ученого. Президент лично поблагодарил академика за вклад в развитие отрасли и вручил ему именные наручные часы, подчерк­нув критическую важность внедрения

передовых научных разработок для безо­пасности страны.

Но, пожалуй, главным достижением любого ученого является его школа. Опираясь на знания своих наставников – академиков Ж. С. Ержанова и Ш. М. Айталиева, профессоров Б. С. Муртазина, А. И. Искакбаева, Б. С. Радовского и А. К. Кусайынова, Багдат Телтаев воспитал собственную плеяду исследователей. Среди его учеников 5 докторов, 27 кандидатов наук и 7 докторов философии (PhD). В 2006 году его имя как основателя дорожной научной школы республики было заслуженно внесено в национальную энциклопедию «Казахстан».

К своему 60-летию академик Телтаев подошел с багажом, который невозможно измерить только сухими цифрами публикаций. Это тысячи километров надежных дорог, соединяющих регионы и страны. Это прочный нормативно-технический каркас целой отрасли. И это люди, ученики, которые продолжают нести знамя отечественной науки. Дорога всегда предполагает движение вперед. И для Багдата Бурханбаевича эта дорога длиною в жизнь продолжается, открывая новые горизонты.