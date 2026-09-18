Стратегия созидания академика Багдата Телтаева
Кадиша Ныгмет
Казахстан, находящийся в самом сердце Евразии, обладает колоссальным транзитным потенциалом. В условиях резко континентального климата, где наблюдаются значительные перепады температур, создание долговечной транспортной инфраструктуры – это не просто вопрос экономики, но и стратегической безопасности государства. Есть люди, для которых дорога – просто путь из одного пункта в другой. А есть те, кто посвящает жизнь фундаментальному ее изучению.