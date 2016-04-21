Статьи Стратегия воодушевила Анжела ХЬЮЗ, заместитель директора Назарбаев Интеллектуальной школы, Актау

Стратегия Казахстана поможет утилизировать оружие массового поражения, ядерный арсенал, который может попасть в руки террористов. Нурсултан Назарбаев призывает все страны уничтожить оружие массового поражения, следуя принципам взаимного доверия по пути глобального сотрудничества. Это сложная задача, но если мы сможем реализовать пять направлений Манифеста, нынешние и грядущие поколения будут жить в мире без войн. Сегодня мы уже готовим детей к жизни в условиях глобализации. На своем личном примере Казахстан доказывает актуальность своей модели единства, согласия и толерантности. Благодаря этой стратегии Казахстан, возглавляемый Нурсултаном Назарбаевым, всегда будет занимать лидирующие позиции в мире.

