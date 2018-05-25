​Стратегия защиты

Глобальные и региональные вызовы, а также вопросы взаимодействия в сфере обороны и информационной политики обсуждены на очередном заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ под председательством помощника Президента – секретаря Совета безопасности Республики Казахстан Нурлана Ермекбаева. В мероприятии приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, а также генеральный секретарь организации Юрий Хачатуров.

Как отметил Нурлан Ермекбаев, у государств – членов ОДКБ есть единое понимание тенденций современной международной обстановки. Он заявил, что складывающаяся ситуация требует тщательного, системного анализа проблем и принятия решений по упреждению вызовов и нейтрализации угроз.

Также стороны обменялись мнениями о возможных путях урегулирования в очагах межнациональной напряженности.

– В ходе встречи особое внимание уделялось дальнейшему укреплению ОДКБ, вопросам противодействия терроризму и незаконному обороту наркотиков, а также информационной безопасности, – рассказал Нурлан Ермекбаев на итоговом брифинге. – Сегодняшнее заседание прошло под председательством казахстанской стороны, поскольку наша страна выполняет функции председателя в организации в течение нынешнего года.

Он напомнил, что Президент Нурсултан Назарбаев обозначил 5 приоритетов, на которые участники организации должны опираться в течение этого времени, и эту программу поддержали все государства ОДКБ. В списке главных ориентиров – сотрудничество в военной и военно-технической сферах, противодействие международному терроризму и незаконному обороту наркотических средств, а также сотрудничество в сфере информационной безопасности.

– Сегодня в формате организации создана действенная сис­тема, способная эффективно обеспечить защиту национальных интересов, территориальной целостности и суверенитета каждого государства – члена ОДКБ, – отметил секретарь Совбеза. – Имеется практический опыт в сфере противодействия новым вызовам и угрозам, сформированы коллективные силы оперативного реагирования, авиационные и миротворческие подразделения. По линии ОДКБ проводятся комплексные мероприятия в рамках операции «Канал», «Нелегал» и «Прокси». С каждым годом формы и методы работы совершенствуются.

Он также добавил, что состоявшаяся встреча стала важным шагом в подготовке к заседанию Совета коллективной безопасности на уровне глав государств, которое планируется провести во второй половине текущего года в Астане.

По итогам мероприятия подписан ряд документов об углуб­лении сотрудничества компетентных органов государств – членов ОДКБ. Один из них особо отметил на итоговом брифинге генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров.

– Один из наиболее значимых среди подписанных – План мероприятий по развитию скоординированной информационной политики в интересах государств – членов Договора о коллективной безопасности. В нем расписан ряд совместных практических мер, направленных на дальнейшее развитие скоординированной политики в этом направлении, – сказал он.

Коме того, по итогам заседания принят ряд документов в сферах противодействия террористической угрозе, борьбы с наркотрафиком и нелегальной миграцией. Также подписаны документы, связанные с дальнейшим развитием военного сотрудничества между государствами – членами организации, подготовкой формирований специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ к выполнению задач по предназначению и военных кадров.