Экономика
Стратегию инвестирования в казахстанские проекты обсудил Сагинтаев с участниками KGIR-2018
Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел ряд двусторонних встреч с участниками второго международного круглого стола Kazakhstan Global Investment Roundtable: вице-президентом компании IDEMIA Франсуа Перрашоном, генеральным секретарем Совета эмиратских инвесторов за рубежом UAE International Investors Council Джамаль Сейф аль-Джарван, генеральным директором Decathlon Kazakhstan Жером  Антонио и председателем правления SAJ Invest Хусамом Мохамед Салах Аль-Делайган, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства.

В ходе встречи обсуждены вопросы финансирования в проекты ГЧП, внедрения информационных технологий в инвестируемые проекты, а также рассмотрена возможность сотрудничества в секторе цифровизации экономики.

В частности, вице-президент компании IDEMIA Перрашон выразил заинтересованность в реализации проектов по биометрической идентификации (возможность выпуска биометрических паспортов), а также в разработке концепции для регионов Казахстана, включающей внедрение систем фиксации нарушений ПДД, распознавания лиц, видеонаблюдения и аналитики.




ФрансуаПеррашон также отметил, что создание единой базы данных авиапассажиров рассматривается в качестве одного из приоритетных проектов для Казахстана.

Между тем Премьер-министр подчеркнул, что вопрос о внесении изменений в законодательство РК в отношении создания нового сбора для создания источника финансирования проекта ГЧП будет рассмотрен Правительством РК в ближайшее время.

В 2006-2011 годах компания произвела поставку системы персонализации, бланков удостоверений личности и паспортов, а также передала ноу-хау согласно государственному контракту по поставке национальных документов, удостоверяющих личность граждан РК.

На сегодняшний день Idemia Identity&Security France (в Консорциуме с казахстанской компанией Securetech Corporation) реализовывает проект по созданию единой базы данных авиапассажиров (внутренние и международные рейсы), интегрированной с базами данных Интерпола и базами Генеральной прокуратуры РК по принципу ГЧП в партнерстве с Комитетом гражданской авиации МИР РК.

В настоящий момент компания ожидает получить положительное заключение Министерства национальной экономики РК о том, что проект соответствует Закону о ГЧП, а также ожидает, что Правительство РК внесет изменения в казахстанское законодательство в отношении нового сбора для создания источника финансирования проекта ГЧП.



Сейф аль-Джарван в ходе двусторонней встречи заявил, что компания намерена расширить участие инвесторов из ОАЭ в проектах на территории Казахстана. Особый интерес представляют инфраструктурные и сельскохозяйственные проекты, производство продуктов питания. Также интересен вопрос экспортоориентированного производства экологических продуктов питания.

На сегодня такие крупные инвесторы ОАЭ, как Mubadala, DP World, Majid Al Futtaim, Al Khaleej Sugar и др., входящие в Совет, реализуют проекты в Казахстане. В состав Совета международных инвесторов ОАЭ входят 6 министерств, а также более 20 крупных холдингов. 





На встрече с Генеральным директором Decathlon Kazakhstan Жеромом Антонио Премьер-министр РК обсудил вопросы сотрудничества в инвестиционной сфере.

По словам Антонио, в 2018 году компания выразила намерение выйти на рынок РК, начав с создания первого магазина компании Decathlon в Алматы. В ходе обсуждения стороны пришли к общему мнению, что открытие в Казахстане сети магазинов важно не только с точки зрения расширения ассортимента качественных товаров, но и в части локализации производства и создания новых рабочих мест.

Decathlon – крупнейшая французская компания, специализирующаяся в разработке, производстве и розничной торговле спортивными товарами. Компании принадлежит более двадцати торговых марок. Компания контролирует более 1000 магазинов по всему миру, из них 300 – во Франции.



В рамках встречи с председателем правления SAJ Invest Хусамом Мохамед Салах Аль-Делайган обсуждена возможность сотрудничества с Saj Invest в секторе АПК, в частности по увеличению производственных мощностей по производству манной крупы и дальнейшего экспорта в страны ближнего зарубежья.

Также Хусам Мохамед Салах Аль-Делайган выразил заинтересованность компании в инвестиционных проектах в секторе туризма. По его данным, SAJ Invest совместно с TOO "Бурабай Даму" планирует построить 50 коттеджей в Акмолинской области в рамках развития курорта Боровое.

Кроме того, Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел ряд двусторонних встреч спрезидентом Sky Power Global Керри Адлером, исполнительным вице-президентом по развитию бизнеса Total Eren Фабьен Демоль, соучредителем и президентом Urbosolar Мином Арно, членом правления The Linde Group Сюзан Голдэммер.
В ходе встреч рассмотрены вопросы инвестирования в проекты по возобновляемым источникам энергии и производства газов промышленного и медицинского назначения.

С президентом Sky Power Global Керри Адлером обсуждены институциональные условия для развития ВИЭ в Казахстане. Адлер отметил, что у Казахстана есть огромный потенциал по развитию зеленой энергетики. У компании, в свою очередь, имеется высокая заинтересованность в сотрудничестве с Республикой Казахстан с целью реализации проекта по строительству солнечных электростанций.

В свою очередь Сагинтаев подчеркнул, что Правительством ведется работа по увеличению доли альтернативной энергетики в энергобалансе страны до 50% к 2050 году.

Кроме того, в свете проводимых реформ в инвестиционной сфере Казахстана рассмотрены новые перспективные направления для реализации совместных проектов.

На встрече с вице-президентом по развитию бизнеса Total Eren Фабьен Демолем обсуждены вопросы взаимодействия в сферах выработки энерго-генерирующих мощностей и развития возобновляемых источников энергии. В частности речь шла о строительстве двух электростанций в Туркестанской области.

Основанная в 2012 году Total Eren Groupe представляет собой промышленную группу, являющуюся крупным игроком на рынке энергетики. Total Eren является независимым производителем энергии (IPP), владеет и оперирует ветро- и гидроэлектростанциями с совокупным объемом вырабатываемой энергии в 950 МВ. К 2022 году компания планирует увеличить мощность до 3 ГВт.

На встрече с Президентом компании URBASOLAR Арно Мин обсуждался вопрос выработки энергогенерирующих мощностей. Также был затронут вопрос строительства солнечной электростанции в Южно-Казахстанской области.

Компания является лидером рынка во Франции. Имеет богатый опыт строительства СЭС различного типа и различной мощности по всему миру. 


В ходе беседы с членом правления The Linde Group Сюзан Голдэммер обсуждался вопрос инвестирования компании в новые проекты в сфере производства газов промышленного и медицинского назначения в Атырауской области и Шымкенте.

Голдэммер также отметила целесообразность создание аналогичного производства в Актюбинской области.

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