Стратегию инвестирования в казахстанские проекты обсудил Сагинтаев с участниками KGIR-2018

В ходе встречи обсуждены вопросы финансирования в проекты ГЧП, внедрения информационных технологий в инвестируемые проекты, а также рассмотрена возможность сотрудничества в секторе цифровизации экономики.
В частности, вице-президент компании IDEMIA Перрашон выразил заинтересованность в реализации проектов по биометрической идентификации (возможность выпуска биометрических паспортов), а также в разработке концепции для регионов Казахстана, включающей внедрение систем фиксации нарушений ПДД, распознавания лиц, видеонаблюдения и аналитики.
ФрансуаПеррашон также отметил, что создание единой базы данных авиапассажиров рассматривается в качестве одного из приоритетных проектов для Казахстана.
Между тем Премьер-министр подчеркнул, что вопрос о внесении изменений в законодательство РК в отношении создания нового сбора для создания источника финансирования проекта ГЧП будет рассмотрен Правительством РК в ближайшее время.
В 2006-2011 годах компания произвела поставку системы персонализации, бланков удостоверений личности и паспортов, а также передала ноу-хау согласно государственному контракту по поставке национальных документов, удостоверяющих личность граждан РК.
На сегодняшний день Idemia Identity&Security France (в Консорциуме с казахстанской компанией Securetech Corporation) реализовывает проект по созданию единой базы данных авиапассажиров (внутренние и международные рейсы), интегрированной с базами данных Интерпола и базами Генеральной прокуратуры РК по принципу ГЧП в партнерстве с Комитетом гражданской авиации МИР РК.
В настоящий момент компания ожидает получить положительное заключение Министерства национальной экономики РК о том, что проект соответствует Закону о ГЧП, а также ожидает, что Правительство РК внесет изменения в казахстанское законодательство в отношении нового сбора для создания источника финансирования проекта ГЧП.
Сейф аль-Джарван в ходе двусторонней встречи заявил, что компания намерена расширить участие инвесторов из ОАЭ в проектах на территории Казахстана. Особый интерес представляют инфраструктурные и сельскохозяйственные проекты, производство продуктов питания. Также интересен вопрос экспортоориентированного производства экологических продуктов питания.
На сегодня такие крупные инвесторы ОАЭ, как Mubadala, DP World, Majid Al Futtaim, Al Khaleej Sugar и др., входящие в Совет, реализуют проекты в Казахстане. В состав Совета международных инвесторов ОАЭ входят 6 министерств, а также более 20 крупных холдингов.
На встрече с Генеральным директором Decathlon Kazakhstan Жеромом Антонио Премьер-министр РК обсудил вопросы сотрудничества в инвестиционной сфере.
По словам Антонио, в 2018 году компания выразила намерение выйти на рынок РК, начав с создания первого магазина компании Decathlon в Алматы. В ходе обсуждения стороны пришли к общему мнению, что открытие в Казахстане сети магазинов важно не только с точки зрения расширения ассортимента качественных товаров, но и в части локализации производства и создания новых рабочих мест.
Decathlon – крупнейшая французская компания, специализирующаяся в разработке, производстве и розничной торговле спортивными товарами. Компании принадлежит более двадцати торговых марок. Компания контролирует более 1000 магазинов по всему миру, из них 300 – во Франции.
В рамках встречи с председателем правления SAJ Invest Хусамом Мохамед Салах Аль-Делайган обсуждена возможность сотрудничества с Saj Invest в секторе АПК, в частности по увеличению производственных мощностей по производству манной крупы и дальнейшего экспорта в страны ближнего зарубежья.
Также Хусам Мохамед Салах Аль-Делайган выразил заинтересованность компании в инвестиционных проектах в секторе туризма. По его данным, SAJ Invest совместно с TOO "Бурабай Даму" планирует построить 50 коттеджей в Акмолинской области в рамках развития курорта Боровое.
Кроме того, Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел ряд двусторонних встреч спрезидентом Sky Power Global Керри Адлером, исполнительным вице-президентом по развитию бизнеса Total Eren Фабьен Демоль, соучредителем и президентом Urbosolar Мином Арно, членом правления The Linde Group Сюзан Голдэммер.