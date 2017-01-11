​«Страж пустыни» нуждается в защите

В Жетысу саксаул произрастает в основном в полупустынной равнине Балхашского района, а также на территории национального природного парка «Алтын-Эмель». Местность изобилует желтыми песчаными холмами с кустарниками и деревцами, обладающими развитой корневой системой. Заросли аксаула, прозванного в народе «стражем пустыни», своими мощными корнями встают преградой на пути пыльных бурь, защищая плодородные земли, реки и каналы от губительного нашествия песков. Они поддерживают уровень грунтовых вод, а также служат пастбищами и кормовыми базами для животных. По оценкам специалистов-экологов, если не остановить варварскую вырубку уникальных растений, многие населенные пункты могут оказаться под барханами…

Постановлением Правительства РК от 23 апреля 2004 года на территории страны запрещены все виды порубки саксаула, отнесенного к категории исчезающих деревьев. Запрет продлен до конца 2018 года, экологическое правонарушение грозит уголовным преследованием. Между тем в Алматинской области ежегодно выявляются многочисленные факты заготовки и перевозки саксауловых насаждений. С целью защиты биоресурсов полицейские совместно с прокурорами, инспекторами лесного хозяйства и сотрудниками управления природных ресурсов и регулирования природопользования регулярно проводят мероприятия по пресечению нарушений природоохранного законодательства.

По данным областной полиции, в ушедшем году зафиксировано 55 фактов незаконной порубки и транспортировки саксаула. Возбуждены уголовные дела, часть которых уже рассмотрена судом. У нарушителей изъято 29 кубометров саксаула, или свыше 26 тонн. Как сообщил сотрудник пресс-службы ДВД региона Кобей Нурахмет, чаще всего браконьерством промышляют в Балхашском районе, выявляются также подобные факты в Аксуском, Панфиловском, Саркандском и Уйгурском районах. Ущерб от незаконного промысла оценивается в сотни тысяч тенге.

В большинстве случаев жители сел используют саксаул для обогрева домов, и каждый год осенью в ходе оперативно-профилактических мероприятий стражи порядка задерживают легковые и грузовые авто, доверху груженные заготовленными на зиму реликтовыми «дровами». Вместе с тем процветает и торговля древесиной на загородных трассах, автозаправочных станциях и в супермаркетах. Покупателям предлагают партии саксаула, аккуратно упакованные в мешки и коробки весом 5 кг. Изготовитель – одна из частных компаний, производственная база которой находится в Балхашском районе (райцентр – поселок Баканас).

Специализированной природоохранной прокуратурой Алматинской области проведен анализ работы Баканасского лесохозяйственного учреждения в сфере воспроизводства и охраны саксауловых насаждений. Установлено, что между лесхозом и ТОО «Или ИР» в июне 2015 года был заключен договор на расчистку леса от захламленности (стволов и ветвей, лежащих на земле). В октябре того же года по протесту надзорного органа этот договор расторгли. Сейчас прокуроры не могут проверить деятельность компании в связи с действующим мораторием на проверки объектов частного предпринимательства. Остается неизвестным, чем торгуют бизнесмены – остатками с прошлых заготовок саксаула либо дровами свежей порубки?

Как считает заместитель специализированного природоохранного прокурора области Руслан Босатбекулы, спрос на саксаул высок и до тех пор, пока будут действовать торговые точки, не сократятся объемы заготовки и перевозки растений. Ситуацию усугубляют сравнительно мягкие виды наказания за подобные правонарушения. Так, физическим лицам грозит штраф в размере 10 МРП, а субъектам бизнеса – от 30 до 70 МРП. Нередко суды освобождают нарушителей от уголовной ответственности в связи с их чистосердечным раскаянием и возмещением ущерба. Бывает, «черных лесорубов» привлекают к общественным работам, что, конечно, несоразмерно вреду, нанесенному ими флоре и фауне.