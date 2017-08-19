Стрельба на границе: полиция задержала всех контрабандистов, скрывавшихся почти неделю
Полиция Жамбылской области задержала всех нарушителей, пытавшихся пересечь казахстанскую границу. Об этом в интервью телеканалу "Астана" рассказал замглавы КНБ, директор Пограничной службы Дархан Дильманов.
Контрабандисты, занимавшиеся перегоном лошадей из Кыргызстана, скрывались почти неделю. Как мы ранее сообщали, Казахстан усилил государственную границу с соседней страной после чрезвычайного происшествия. На режимный участок были переброшены дополнительные силы.
Стрельба произошла на заставе Жасоркен в Жамбылской области. В ночь на 13 августа приблизительно около 20 человек пытались пересечь границу с казахстанской стороны, перерезав металлическую сетку. Военнослужащие сделали предупредительный выстрел в воздух, но нарушители не подчинились требованиям. После чего пограничники открыли огонь по контрабандистам. Был убит 1 человек.
Он получил смертельную рану. Погибшим оказался гражданин Казахстана, 30-летний житель села Жасоркен.
"В отношений нашего военнослужащего солдата срочной службы также возбуждено уголовное дело. Но мы надеемся, что следственные органы они разберутся и примут правильное решение. Все лица, которые были задействованы в нарушении, все лица которые нанесли повреждение инженерно-техническим сооружением пограничной службы, на данном участке они выявлены, сейчас ведутся опросы, допросы следственные мероприятия. Я думаю, в ближайшее время результаты будут озвучены", - заявил Дильманов.