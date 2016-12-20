Стрельба произошла в мусульманском центре в Цюрихе

В мире
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Ксения Воронина
Фото с сайта obozrevatel.com
В швейцарском Цюрихе правоохранители обнаружили тело скончавшегося человека рядом с местом стрельбы в мусульманском центре. Об этом сообщает полиция города в сети микроблогов Twitter, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Росбалт.

"Тело погибшего найдено в Гесснераллее. Полиция ведет расследование смерти этого человека параллельно с произошедшей стрельбой", – говорится в распространенной информации.

Также сообщается, что в результате стрельбы трое человек получили ранения. На место происшествия прибыли полицейские и врачи. Подозреваемому удалось скрыться с места происшествия. 

На сайте полиции Цюриха говорится, что они продолжают поиски неизвестного стрелка.

Как отмечается, в Швейцарии редко происходят нападения людей с огнестрельным оружием. Последние две атаки случились в 2013 году. Обе принесли жертвы.

Напомним, что вечером 19 декабря мир потрясло сразу несколько громких происшествий – 62-летний посол России в Турции Андрей Карлов был убит неизвестным во время открытия российской фотовыставки "Россия глазами турок" в Анкаре. В него стрелял молодой человек, который прошел на выставку в качестве охранника. Турецкие спецслужбы задержали всю семью – отца, мать и сестру полицейского.

Позже тревожные вести пришли из Берлина – на рождественской ярмарке грузовик врезался в толпу. По меньшей мере 12 человек погибли, около 50 ранены. В настоящее время правоохранители Берлина задержали предполагаемого водителя грузовика.

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