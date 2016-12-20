Стрельба произошла в мусульманском центре в Цюрихе

Фото с сайта obozrevatel.com
В швейцарском Цюрихе правоохранители обнаружили тело скончавшегося человека рядом с местом стрельбы в мусульманском центре. Об этом сообщает полиция города в сети микроблогов Twitter, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Росбалт
.
"Тело погибшего найдено в Гесснераллее. Полиция ведет расследование смерти этого человека параллельно с произошедшей стрельбой", – говорится в распространенной информации.
Также сообщается, что в результате стрельбы трое человек получили ранения. На место происшествия прибыли полицейские и врачи. Подозреваемому удалось скрыться с места происшествия.
На сайте полиции Цюриха говорится, что они продолжают поиски неизвестного стрелка.
Как отмечается, в Швейцарии редко происходят нападения людей с огнестрельным оружием. Последние две атаки случились в 2013 году. Обе принесли жертвы.
Напомним, что вечером 19 декабря мир потрясло сразу несколько громких происшествий – 62-летний посол России в Турции Андрей Карлов был убит неизвестным во время открытия российской фотовыставки "Россия глазами турок" в Анкаре. В него стрелял молодой человек
, который прошел на выставку в качестве охранника. Турецкие спецслужбы задержали всю семью
– отца, мать и сестру полицейского.
Позже тревожные вести пришли из Берлина – на рождественской ярмарке грузовик врезался в толпу
. По меньшей мере 12 человек погибли, около 50 ранены. В настоящее время правоохранители Берлина задержали
предполагаемого водителя грузовика.