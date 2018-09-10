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​Стрельба у кромки поля
Любовь Доброта, Туркестанская область

Трагедия развернулась вдоль трассы у кромки поля. Сюда обыч­но дехкане доставляют собранный урожай в надежде продать его оптовым покупателям. Естественно, что всем хотелось как можно скорее сбыть сельскохозяйственную продукцию. Жаркий спор за клиента не ограничился словесными баталиями, и, когда одна из сторон исчерпала аргументы в свою пользу, в ход пошли кулаки. Но даже они не помогли установить истину, и тогда кто-то решил прибегнуть к убойному доводу – огнестрельному оружию.

Применение оружия закончилось трагедией: один из получивших ранение скончался на мес­те стычки, еще двоих потерпевших с травмами доставили в больницу.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье УК РК, предполагающей уголовную ответственность за убийство. Следственным управлением ДВД Туркестанской области начато досудебное расследование. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двоих подозреваемых, оба они являются жителями Туркестанской области. У одного из задержанных изъято охотничье ружье.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

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