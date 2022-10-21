Фото: polisia.kz
Происшествия

Стрельба в Сатпаеве: задержаны пятеро подозреваемых

Еще нескольких участников хулиганства, сопряженного с покушением на убийство, задержали в городе Сатпаеве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Напомним, 18 октября перед ТРЦ «Ulytau Mall» в Сатпаеве ссора между молодыми людьми переросла в драку. Покидая место на автомобиле, один из них выстрелил в 24-летнего мужчину и скрылся.

Потерпевший с огнестрельным ранением был доставлен в областную многопрофильную больницу Жезказгана.

По факту зарегистрировали уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двух молодых людей 18 и 20 лет: один был за рулем, другой, предположительно, выстрелил в потерпевшего.

После инцидента в Министерстве внутренних дел была сформирована следственно-оперативная группа, которую направили в регион для усиления и оказания практической помощи.

В тот же день сотрудники МВД и Департамента полиции Улытауской области провели локальные профилактические отработки по обеспечению общественного порядка в Сатпаеве.

В результате задержаны и водворены в изолятор временного содержания 5 подозреваемых в совершении указанного преступления. Установлены причины конфликта, изъято орудие преступления.

Наряду с этим, в городе проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». В его рамках активизирована работа по предупреждению и пресечению правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах, организовано патрулирование в районах увеселительных заведений и других местах массового посещения.

Проверены все владельцы огнестрельного оружия. Было установлено 23 факта нарушения условий его хранения. В результате изъято 23 единицы огнестрельного оружия, а их владельцы привлечены к административной ответственности.

Одновременно полицейские усилили поддержание правопорядка на дорогах – особое внимание акцентировано на пресечение нарушений Правил дорожного движения и задержание водителей, управляющих авто в состоянии опьянения.

Также организована профилактическая работа во дворах жилых домов и дачных массивах, к которой привлечены представители общественности, волонтерских организаций. За 2 дня полиция выявила и пресекла 334 правонарушения, в том числе 161 по линии дорожной безопасности.

Задержаны 2 пьяных водителя. На специализированные стоянки водворен 31 автомобиль, водители которых грубо нарушили ПДД.

При досмотрах на улицах изъято 29 колюще-режущих и ударных предметов, а также 2 единицы огнестрельного оружия.

Проверены все увеселительные заведения и гостиницы города. В полицию доставили и провели профилактическую беседу с 214 молодыми людьми. Задокументирован 1 наркопроступок.

Кроме того, задержано двое подозреваемых в других преступлениях.

Оперативно-следственные и профилактические мероприятия в Сатпаеве продолжаются.

 

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