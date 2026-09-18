Стрельба во дворе жилого дома в Астане: полиция сделала заявление

Предупредительный выстрел во дворе был произведен из газового пистолета

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В полицию поступил вызов о выстрелах во дворе одного из жилых домов. На место происшествия оперативно прибыли экипажи патрульной полиции, сообщает Kazpravda.kz

Предварительно было установлено, что во дворе жилого дома находилась компания молодых людей в состоянии алкогольного опьянения, которые вели себя агрессивно.

Один из жильцов дома в целях предотвращения противоправных действий произвёл предупредительный выстрел в воздух из газового пистолета. Все участники инцидента были задержаны на месте и доставлены в полицию.

«В отношении правонарушителей будут приняты меры в соответствии с законодательством. Информация о ранении жителей не соответствует действительности. Предупреждаем, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена ответственность. Призываем граждан доверять официальным источникам», – заявили в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что в рамках реализации принципа «Закон и Порядок», обеспечения законности и безопасности граждан МВД проводит комплекс последовательных оперативных мероприятий по предупреждению тяжких преступлений, пресечению деятельности криминальных групп и недопущению угроз общественной безопасности.