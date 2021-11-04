Стрельбу устроил 19-летний парень в Сатпаеве

Закон и Порядок
Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Мужчина устроил стрельбу возле частного дома в городе Сатпаеве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.    

30 октября около 02:40 часов в УП города Сатпаева Карагандинской области поступило сообщение: неизвестный, применив огнестрельное оружие, выстрелил в металлические ворота частного дома.

На место происшествия через несколько минут прибыла следственно-оперативная группа. Выяснилось, в жилище находились 57-летний мужчина, его 49-летняя супруга и двое детей. Все спали, когда вдруг раздался выстрел.

Во время просмотра камеры видеонаблюдения сотрудники криминальной полиции установили автомобиль, следовавший мимо дома. По горячим следам данное авто было задержано. Находившийся за рулем 18-летний молодой человек пояснил, что выстрел произвел его 19-летний знакомый. Также полицейские изъяли обрез, изготовленный из гладкоствольного ружья.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники вычислили местонахождение стрелка. Злоумышленник дал признательные показания, пояснив, что у него сложились неприязненные отношения с жителем города, проживающим по соседству с потерпевшими. Ночью он перепутал дома и произвел выстрел в ворота строения, домочадцы которого не имели никакого отношения к конфликтующим сторонам», – сообщил начальник Департамента полиции Карагандинской области Ерлан Файзуллин.

Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК «Хулиганство» и статье 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия». Ведется расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

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