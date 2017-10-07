"Стрелок" из Лас-Вегаса выигрывал миллионы

В мире
Фото: U.S. government
Налоговое управление США обнаружило на счету Стивена Пэддока, расстрелявшего 59 человек в Лас-Вегасе, пять миллионов долларов, сообщает Lenta.ru.

Стивен Пэддок задекларировал столь значимую сумму в 2015 году, источником дохода он назвал азартные игры. Следователи не исключают, что какую-то часть этих денег могли принести инвестиции.

В свою очередь телеканал CNN выяснил, что Пэддок совершил 20 круизов, останавливаясь в Испании, Италии, Греции, Иордании и Объединенных Арабских Эмиратах. Впрочем, следствие не раскрыло подробностей данных путешествий, равно как и даты поездок. Известно лишь, что на борту большинства лайнеров имеются казино.

Также, отмечает телеканал, в полиции по-прежнему не знают, что толкнуло Пэддока на преступление. Ранее его подруга Мэрилу Дэнли рассказала, что знала убийцу как тихого и заботливого человека.

Напомним, 1 октября 64-летний американец Стивен Пэддок открыл огонь из автоматического оружия по участникам фестиваля кантри-музыки с 32-го этаже в номере отеля Mandalay Bay, а потом покончил с собой. Из-за его действий погибли 59 человек, пострадали более 500.

