Стрелял по пограничникам: иностранца задержали в Алматинской области

В Алматинской области пограничники задержали иностранца, нарушившего государственную границу Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК.

Вечером 24 августа 2022 года в одном из горных ущелий Иле-Алатауского хребта Кегенского района пограничники департамента Пограничной службы КНБ по Алматинской области за нарушение государственной границы задержали иностранного гражданина.

«Нарушитель, услышав оклик пограничного наряда, на требование остановиться и предъявить документы, выстрелил в направлении военнослужащих из имевшегося при нем охотничьего ружья, оказал сопротивление и безрезультатно пытался скрыться», – рассказали в ведомстве.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Жизни и здоровью пограничников вред не нанесен, они продолжили несение службы по охране горного участка границы.

«С учетом проявленных в ходе задержания смелости и решительности решается вопрос поощрения военнослужащих», – отметили в Пограничной службе.