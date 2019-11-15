«Стрелялка» с пользой

Многие наверняка помнят, как в свое время была популярна среди мальчишек и девчонок военно-спортивная игра «Зарница», которая давала детям не только море эмоций, но и приучала их быстро реа­гировать на нестандартные ситуации и самостоятельно принимать решения. Вместе с тем она способствовала физическому развитию, такти­ческому мышлению, сплочению коллектива, прививала умение работать в команде.

Именно эти плюсы и принципы военно-спортивной игры и взял за основу в своей деятельности выпускник военной школы «Барсы Тараза» областного центра проведения школьных олимпиад и внешкольных мероприятий Айдос Паримбек, создавший ОФ «Молодежный фонд «Ел Ұрпағы». Вот уже более 5 лет он активно популяризирует в регионе современные военно-спортивные игры страйкбол, пейнтбол и лазертаг. Особый акцент сделан на последнюю, поскольку в отличие от страйкбола, в котором применяются пластиковые шарики, и пейнтбола, где стреляют шариками с краской, лазертаг абсолютно безопасен для детей. Вместо пневмати­ческого оружия в нем используют лазерное.

По словам Айдоса Паримбека, в отличие от пейнтбола, у технологии лазертага выше показатели прицельной дальности. Если в первой игре она варьируется от 15 до 35 метров, то во второй эта цифра соответствует 200 метров. По современным меркам это расстояние реального боя в городских условиях. Вообще же в зависимости от модификации лазертага этот показатель может достигать 4 000-й(!) отметки. Игровой образец полностью имитирует свой боевой аналог. Модели копируют скорострельность, боекомплект, вес оружия. При этом используются оптические прицелы, установленные на реальном боевом оружии.

– Кроме того, на траекторию полета пейнтбольных и страйк­больных шариков большое влияние оказывают погодные условия. При сильном ветре, в метель или дождь играть становится практически невозможно, – говорит Айдос Паримбек. – И самое главное, эти виды небезопасны для детей. В лазертаге этого нет.

Игра нового поколения является продуктом американских лазерных разработок. Специальные датчики на ленте, которая завязывается на голове, реагируют на лазерные импульсы, посылаемые оружием, и сообщают игроку, получил ли он ранение либо убит. Уже с 80-х годов прошлого столетия лазертаг использовался для тренировки армейских и полицейских подразделений США. Спустя время эти технологии перешли на коммерческую основу, стали безопасными, более легкими в эксплуатации и доступными для обычного населения и получили распространение в других странах. В Казахстане презентовали игру около 9 лет назад, и она стала быстро набирать популярность. Ее последователи появились и в Жамбылской области. В основном это учащиеся общеобразовательных школ, среди которых и Айдос Паримбек.

– У нашей молодежи другая проблема, – говорит заведующая отделом профориентации областного центра проведения школьных олимпиад и вне­школьных мероприятий Ольга Сагандыкова. – Большую часть своего времени ребята проводят, сидя за компьютером, в то время как их растущий организм должен больше двигаться. Игра же как раз дает им эту возможность. Кроме того, лазертаг – это мощный воспитательный инструмент, прививающий старшеклассни­кам чувство патриотизма и ответственность перед своей командой, а в будущем перед сослуживцами и Родиной. Игра позволяет уже со школьной скамьи научиться практи­ческим действиям в бою. Кроме того, это хорошая пропаганда здорового образа жизни.

Победа в бою во многом зависит от правильных расстановки и использования собственных сил. Командиру важно не допус­тить ошибку и верно поставить боевые задачи каждому бойцу. А чтобы это сделать, нужно хорошо знать расположение сил противника, ориентироваться на местнос­ти, где предстоит вести бой, провес­ти разведку. Все эти и другие моменты отрабатываются во время игры.

Школьные военруки находят лазертаг весьма полезным занятием, ведь игра не только учит работе в команде, но и благоприятно влияет на тактическую и психологическую подготовку ребят. У школьников развиваются внимательность и выносливость, выдерж­ка и дисциплинированность, а также отрабатываются навыки стрельбы. К тому же учащиеся подсознательно изучают возможнос­ти и тактико-техни­ческие характерис­тики стрелкового оружия, поскольку они полностью соответствуют показателям боевых аналогов, состоящих на вооружении в армиях Казахстана, России, США и других стран. Здесь можно увидеть игровые образцы автомата Калашникова, пистолета Макарова, автоматической винтовки М-16, снайперской винтовки Драгунова и другого стрелкового оружия.

В районах области игра ­появилась примерно шесть лет назад. По словам участников первых региональных соревнований, прежде о ней в аулах ничего не знали. Но, озна­комившись с целями и правилами, быстро собрали ­добровольцев. Ребята с огромным удовольствием восприняли это новшество. Многие из них уже с первого раза показали себя довольно неплохо. Впоследствии при некоторых школах даже сформировались постоянные команды.

– Если сравнивать игру лазертаг с компьютерным шутером, то первая намного лучше, – поделился впечатлениями от игры участник недавних соревнований Салават Баязитов. – Такое ощущение, что это настоящий бой. И самое главное отличие лазертага от компьютерного аналога заключается в том, что все делаешь сам.

– В игре необходимо не только умение стрелять, но и важна физическая подготовка, – подхватил тему другой школьник Кирилл Черепанов. – Также приходится думать, что делать и как двигаться: перебежками или ползком, в каком направлении и так далее. Удивляет большая дальность стрельбы, что делает игру максимально приближенной к реальным боевым действиям.

– Нужно отметить, что в США при помощи этих же технологий проходят тактическую подготовку и таким же способом совершенствуют навыки выполнения боевых задач профессиональные солдаты. Мы же к игре стали привлекать уже со школьной скамьи, – отметил Айдос Паримбек. – Думается, это поможет ребятам в будущем, ведь в таком случае уже к призывному возрасту они будут лучше подготовлены к службе в армии.

К слову, пользу от игры могут получить не только школьники, армейцы и представители силовых структур. Психологи утверждают, что лазертаг способствует снятию стресса и агрессии, которые накапливаются в течение рабочей недели у работников как умственного, так и физического труда. Это хороший способ для активной релаксации.