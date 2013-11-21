Стреляй редко, да метко

[caption id="attachment_13813" align="alignleft" width="300"] фото Аиды Бектуровой[/caption]

В программу были включены строевая, физическая и огневая подготовка. Представительная комиссия проверила, насколько конкурсанты знают воинские уставы, государственный и иностранный языки. Проведено тестирование по тактике, материальной части и тактико-техническим характеристикам БМП-2. В учебном центре будущие офицеры сдавали нормативы по выполнению учебных стрельб из автомата АК-74, военной топографии с нанесением на карту обстановки, ориентированию на местности. По результатам соревнований первое место заняли курсанты Военного института Сухопутных войск. Лучшие из лучших конкурсантов из рук заместителя министра обороны Бакыт­жана Абдирайым получили грамоты и ценные подарки.

Вадим МАХИН, Алматы