Стреляй редко, да метко
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В программу были включены строевая, физическая и огневая подготовка. Представительная комиссия проверила, насколько конкурсанты знают воинские уставы, государственный и иностранный языки. Проведено тестирование по тактике, материальной части и тактико-техническим характеристикам БМП-2. В учебном центре будущие офицеры сдавали нормативы по выполнению учебных стрельб из автомата АК-74, военной топографии с нанесением на карту обстановки, ориентированию на местности. По результатам соревнований первое место заняли курсанты Военного института Сухопутных войск. Лучшие из лучших конкурсантов из рук заместителя министра обороны Бакытжана Абдирайым получили грамоты и ценные подарки.
Вадим МАХИН, Алматы