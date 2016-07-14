​Стремился к космическим вершинам

Свежий выпуск
575
Роза ПАК, директор школы-гимназии № 45, Шымкент

Замечательный ученый, доктор исторических наук, профессор Южно-Казахстанского государственного университета им. М. Ауэзова, один из немногих исследователей, имевший доступ в Центральный архив вооруженных сил СССР, впоследствии Российской Федерации, в городе Подольске, достойно увековечивший яркие подвиги Карсыбая Спатаева, Сабыра Рахимова и других казахстанцев, героически сражавшихся в годы Великой Отечественной войны.

Человек разносторонних интересов, масштабного кругозора, феноменального жизненного опыта, непререкаемый педагогический авторитет, ставший для окружающих источником глубоких знаний и эрудиции, примером интеллигент­ности. Боевой офицер, награжденный в мирное время орденом Красной Звезды, заслуживший звание полковника, своим ратным трудом на космодроме Байконур и Семипалатинском ядерном полигоне проявив настоящий патриотизм и гражданственность.

Более десяти лет он оказывал большую помощь педагогическому коллективу нашей школы-гимназии № 45 им. С. Королева в военно-патриотической работе с учащимися. Первая встреча школьников с Анваром Исмаиловичем произошла в 2005 году в гостиной школьного клуба «Интересные встречи» во время празднования Дня космонавтики. Он очень увлеченно и интересно рассказывал ребятам о своей службе на космодроме Байконур, развитии отечественной космонавтики, встречах с космонавтами.

С той памятной встречи А. Исмаилов постоянно участвовал в жизни педагогического коллектива, становясь активным участником многих государственных праздников, главным действующим лицом на учебных семинарах и научно-практических конференциях, в Уроках мужества, военно-спортивных конкурсах и соревнованиях. Его присутствие всегда вызывало радость детей и взрослых, его слова всегда становились предметом для осмысления, руководством к действию. В совместной работе он по-настоящему был для всех старшим товарищем, Педагогом с большой буквы. Лев Толстой сказал, что хорошему учителю важно иметь два качества – большие знания и большое сердце. Ярким воплощением крылатых слов классика стал Анвар Исмаилович. Он был педагогом от Бога, требующим от себя невероятной самоотверженности, огромных душевных затрат.

Совместная работа с ним предъявляла к педагогам высокие требования. Современный учитель, не раз отмечал Анвар Исмаилович, должен быть не только профессионально грамотным, владеть новейшими средствами и методиками обучения, но и осознавать суть глубоких перемен в обществе. Сегодня, подчеркивал он, как никогда важно научить детей самостоятельно мыслить, принимать решения и нести ответственность за свой выбор. Задача педагога – помочь им стать успешными людьми и достойными гражданами нового Казахстана.

В достижениях школы-гимназии № 45, без сомнений, есть творческий вклад А. Исмаилова. Он живет в нашей благодарной памяти. Его научные труды учителя и учащиеся до сих пор используют в работе. На областном конкурсе сочинений о Великой Отечественной войне среди военно-патриотических клубов «Жас беркут», проведенном военным комиссариатом и военной прокуратурой Южно-Казахстанской области в мае 2016 года, учащийся 10 «А» класса школы-гимназии № 45 Евгений Ли завоевал первое место, написав эссе об отважном минометчике, славном защитнике Сталинграда, Герое Советского Союза Карсыбае Спатаеве. При подготовке к конкурсу ему очень помогло изучение документальных материалов о Спатаеве, автор которых – А. Исмаилов. 

Популярное

Все
В Государственном музее искусств им. Абылхана Кастеева проходит выставка «Светя другим, сгораю сам», посвященная медицинским работникам
Глава администрации города Байконыра, существующего в условиях аренды РФ, заверил горожан, что зимой в их домах будет тепло
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Девять жилых комплексов, самовольно строящихся в центре Атырау, выявлены областным управлением Государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК)
Министерство экологии и природных ресурсов инициировало мероприятия по очистке дна Шардаринского водохранилища
Демонстративное неуважение и осквернение религиозных святынь подрывает доверие и диалог между государствами, которые необходимы для мирного сосуществования и сотрудничества
В Восточном Казахстане за сезон сенокосов планируют заготовить для животноводческих хозяйств свыше 1,3 млн тонн различных кормов
Подготовка к строительству многопрофильного медицинского комплекса с перинатальным центром стартовала в Сарыагаше
Регистрироваться в садоводческих товариществах запретят казахстанцам
Когда модернизация становится раздором
Погибший при пожаре на заправке Экибастуза оказался сыном владельца АЗС
Историческую медаль завоевал Казахстан на чемпионате мира по фехтованию
Максимально приближенное к боевым условиям антитеррористическое учение проходит в Астане
Более 16,3 млрд тенге выделили на модернизацию сетей Семея
Свыше 8 млрд тенге направят на ремонт системы теплоснабжения Риддера
Напрямик через «Солтүстік»
Лесов мало – управляй умело!
В том месте и в то время
Саксаул против песков
Не пропеть лето красное
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба
Общественница обжаловала протокол участкового и добилась отмены штрафа
Рост цен на сотовую связь прокомментировали в АЗРК
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
В ДЧС Алматинской области рассказали о последствиях мощного ливня
Уже несколько дней в сорокаградусную жару жители сел Алматинской области и Наурызбайского района Алматы остаются без воды
10 лет колонии получил астанчанин за сбыт и хранение наркотиков
Замминистра обороны дал поручения по морально-психологическому обеспечению войск
Полиция прокомментировала пугающее видео с криками девушки в Актау
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
Миллионную сделку за откат заключила главбух костанайской школы-интерната
В МЧС рассказали об обстановке в затопленной Алматинской области
Подготовку к отопительному периоду рассмотрели в Правительстве РК
18-летнюю девушку нашли повешенной на территории школы в Кокшетау
Задержана женщина, которая связала рот и руки ребенку в Алматинской области
Назначен временный глава Комитета противопожарной службы МЧС Казахстана
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
Высоко сижу, далеко гляжу
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
Первый "умный" город Аркадаг открыли в Туркменистане
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В праздничные дни в Астане традиционно проходят концерты, фестивали, встречи с писателями, художниками
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
За минувшие десятилетия мало что изменилось в укладе и оснащенности личных подсобных хозяйств (ЛПХ)

Читайте также

Саксаул против песков
Не пропеть лето красное
Игры монополий
Напрямик через «Солтүстік»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]