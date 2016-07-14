​Стремился к космическим вершинам

Замечательный ученый, доктор исторических наук, профессор Южно-Казахстанского государственного университета им. М. Ауэзова, один из немногих исследователей, имевший доступ в Центральный архив вооруженных сил СССР, впоследствии Российской Федерации, в городе Подольске, достойно увековечивший яркие подвиги Карсыбая Спатаева, Сабыра Рахимова и других казахстанцев, героически сражавшихся в годы Великой Отечественной войны.

Человек разносторонних интересов, масштабного кругозора, феноменального жизненного опыта, непререкаемый педагогический авторитет, ставший для окружающих источником глубоких знаний и эрудиции, примером интеллигент­ности. Боевой офицер, награжденный в мирное время орденом Красной Звезды, заслуживший звание полковника, своим ратным трудом на космодроме Байконур и Семипалатинском ядерном полигоне проявив настоящий патриотизм и гражданственность.

Более десяти лет он оказывал большую помощь педагогическому коллективу нашей школы-гимназии № 45 им. С. Королева в военно-патриотической работе с учащимися. Первая встреча школьников с Анваром Исмаиловичем произошла в 2005 году в гостиной школьного клуба «Интересные встречи» во время празднования Дня космонавтики. Он очень увлеченно и интересно рассказывал ребятам о своей службе на космодроме Байконур, развитии отечественной космонавтики, встречах с космонавтами.

С той памятной встречи А. Исмаилов постоянно участвовал в жизни педагогического коллектива, становясь активным участником многих государственных праздников, главным действующим лицом на учебных семинарах и научно-практических конференциях, в Уроках мужества, военно-спортивных конкурсах и соревнованиях. Его присутствие всегда вызывало радость детей и взрослых, его слова всегда становились предметом для осмысления, руководством к действию. В совместной работе он по-настоящему был для всех старшим товарищем, Педагогом с большой буквы. Лев Толстой сказал, что хорошему учителю важно иметь два качества – большие знания и большое сердце. Ярким воплощением крылатых слов классика стал Анвар Исмаилович. Он был педагогом от Бога, требующим от себя невероятной самоотверженности, огромных душевных затрат.

Совместная работа с ним предъявляла к педагогам высокие требования. Современный учитель, не раз отмечал Анвар Исмаилович, должен быть не только профессионально грамотным, владеть новейшими средствами и методиками обучения, но и осознавать суть глубоких перемен в обществе. Сегодня, подчеркивал он, как никогда важно научить детей самостоятельно мыслить, принимать решения и нести ответственность за свой выбор. Задача педагога – помочь им стать успешными людьми и достойными гражданами нового Казахстана.

В достижениях школы-гимназии № 45, без сомнений, есть творческий вклад А. Исмаилова. Он живет в нашей благодарной памяти. Его научные труды учителя и учащиеся до сих пор используют в работе. На областном конкурсе сочинений о Великой Отечественной войне среди военно-патриотических клубов «Жас беркут», проведенном военным комиссариатом и военной прокуратурой Южно-Казахстанской области в мае 2016 года, учащийся 10 «А» класса школы-гимназии № 45 Евгений Ли завоевал первое место, написав эссе об отважном минометчике, славном защитнике Сталинграда, Герое Советского Союза Карсыбае Спатаеве. При подготовке к конкурсу ему очень помогло изучение документальных материалов о Спатаеве, автор которых – А. Исмаилов.