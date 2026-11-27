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Учитель казахского языка и литературы школы-гимназии № 39 города Тараза Замира Амалбаева считает, что в первую очередь в образовательном процессе важно уделять внимание развитию разговорной речи. Именно с нее обычно на уроках Замиры Исахановны начинается знакомство с огромным миром языка Абая.

– Пусть на начальном этапе это будут элементарные слова приветствия и прощания, фразы, которые используются практически каждый день. Во время уроков дети постоянно повторяют их, – отмечает учитель.

Затем идет постепенный переход к более сложным темам и заданиям. Даже работа с текстом может строиться на основе разговорной речи.

– После прочтения любого рассказа я выношу его на обсуждение. Во время урока ребята рассказывают друг другу, о чем прочитали, чем произведение понравилось. Дети учатся работать с контекстом и новыми словами, подбирают синонимы к ним, тем самым используя уже имеющийся багаж знаний и закрепляя новый материал, – говорит Замира Амалбаева.

Свои знания ее воспитанники проверяют в различных языковых конкурсах и предметных олимпиадах, становясь их призерами. Среди них – Анастасия Ермакова, Кристина Сафарова, Анастасия Ким, Богдан Чечуй, Элина Слепцова и другие. В этом году в республиканской предметной олимпиаде принимали участие еще четверо учеников гимназии – Ислам и Руслан Магаметалиевы, Ангелина Пустовалова и Ангелина Писаренко. В копилку школы-гимназии добавились одно первое и три вторых призовых места.

– Иногда у меня спрашивают, как я добилась таких результатов, что большинство детей, особенно представители других этносов, могут говорить по-казахски. Скажу, что в этом нет никакого секрета. Я просто взяла за правило: как только учащиеся переступают порог моего кабинета, они стараются использовать исключительно казахские слова, – рассказывает Замира Амалбаева.

Любое ее занятие начинается с диалогов. Темы, которые они охватывают, могут быть абсолютно разными: от традиционных приветствия и знакомства до более сложных бытовых.

– Я не требую чего-то сверхъестественного от учащихся. Обычно это какие-то элементарные вещи. Сначала это просто слова, затем словосочетания, а позже целые предложения. Процесс должен происходить поэтапно, чтобы заинтересовать детей их же достижениями и одновременно не погасить стремление к знаниям, – говорит педагог.

Безусловно, успех не приходит сразу. Да и не все овладевают языком одинаково. Важно учитывать индивидуальные особенности учащихся. Один осваивает учебный материал быстрее, другой – гораздо медленнее. Главное, что все стремятся, а результат, конечно, будет, убеждена Замира Исахановна. Закрепление материала происходит на конкурсах «Тілдарын» и во время декады казахского языка. Также этому способствуют игровые формы работы на уроках, поскольку к традиционным занятиям дети быстро теряют интерес. К примеру, хорошо зарекомендовала себя групповая работа, в которой проявляются командный дух и стремление к победе, заставляющие детей активнее действовать и продуктивнее работать. Педагог применяет на практике еще один инструмент – помощь друзей. Она просит одноклассников, хорошо знающих язык, как можно чаще разговаривать с представителями других этносов по-казахски. Тем самым создается необходимая языковая среда для учащихся.

По мнению Замиры Исахановны, обучение языку можно сравнить с тем, как ребенок учится ходить. Обычно это происходит постепенно, шаг за шагом. Со временем ноги становятся крепче, а поступь – более уверенной. В освоении языка – то же самое.

– На моих занятиях все стараются говорить по-казахски. Пусть даже дети не все слова знают, пусть в предложении будут только два слова на казахском – это уже плюс. Постепенно, когда пополнится словарный запас, их станет больше. Со временем все слова в предложении заменяются. Бывает, что дети ошибаются. Это нормально. В таких случаях я исправляю их, затем они несколько раз повторяют за мной, закрепляя материал. Тот же принцип применяется и в рабочем чате класса, где приветствуется использование казахских слов и выражений, – рассказывает о своей методике учитель.

Несколько лет назад на основе своего педагогического опыта Замира Амалбаева написала авторскую программу по обучению казахскому языку представителей других этносов, апробировала ее на практике в ходе школьных уроков. В прошлом году эта методическая разработка была официально зарегистрирована в Республиканском учебно-методическом совете (РУМС). К слову, это не первая авторская программа, подготовленная педагогом. В 2020 году она заняла второе место в городском конкурсе в номинации «Лучшая авторская программа» со своим проектом по суммативному оцениванию заданий.

– Моя авторская программа прошлого года посвящена работе с текстом на основе разговорной речи для учащихся восьмых классов. Но ее можно адаптировать под любые классы. К примеру, как правило, ребята не понимают текст полностью с первого прочтения. Важно, чтобы они уловили общий смысл, о чем он. Затем выявляются знакомые слова, определяются их значения, подбираются к ним синонимы. И так постепенно общими усилиями разбирается весь текст. Но особенность заключается в том, что пока мы его переводим, дети стараются все это время говорить на казахском языке. Пусть с ошибками, ничего страшного, главное, чтобы они говорили. Когда они научатся выражать свои мысли, вести диалог, будут понимать устную речь, тогда постепенно придут и к грамотному письму, – уверена педагог.

Наглядным подтверждением эффективности рабочей схемы служат успехи учеников. Среди них – русская Алина Лашкова и курд Юсуп Исаев, в совершенстве владеющие государственным языком, турок Ислам Мурадов и кореец Дмитрий Ким, свободно говорящие по-казахски. В свое время все они занимали призовые места в городских и областных олимпиадах, а сегодня являются студентами вузов в Таразе и Алматы. Выпускники до сих пор благодарят своего учителя за полученные знания, которые заметно облегчают им студенческую жизнь, дают преимущества и возможности для дальнейшего роста.

Помимо того, что преподает, Замира Амалбаева публикует научные статьи, принимает участие в мероприятиях рес­публиканского значения, проводимых профильным ведомством. За свой многолетний плодотворный труд и вклад в развитие казахского языка она отмечена нагрудным знаком «Ыбырай Алтынсарин», благодарственными письмами областного управления образования и городского отдела образования.