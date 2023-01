Стремительно теряют в цене – жизнь, труд, нефть... Свежий выпуск 398

Всемирная торговая организация /;ВТО/; со штаб-квартирой в Женеве в среду объявила о снижении прогноза роста мировой торговли в 2015 году до 2,8 % с апрельских 3,3 %. Одновременно ВТО незначительно снизила этот показатель в 2016 году с 4,0 % до 3,9 %.

Как объяснила организация, данная корректировка была сделана с учетом таких факторов, как сокращение спроса на импорт некоторых главных экономик в мире в первой половине 2015 года, в том числе Китая, Бразилии и других развивающихся экономик, падение цен на нефть и другие товары массового потребления, резкие колебания на глобальном валютном рынке.

ВТО одновременно отметила, что нестабильность на финансовом рынке, неопределенность денежной политики США в будущем и последние запутанные и сложные экономические данные бросают тень на будущую ситуацию в мировой экономике и торговле.



Британская Rolls-Royce уволит еще 400 сотрудников

Британская компания Rolls-Royce намерена сократить еще 400 сотрудников своего подразделения Rolls-Royce Marine к концу 2016 года.

В мае компания уже объявляла о сокращении 600 рабочих мест в подразделении Rolls-Royce Marine, которое насчитывает около 5 800 сотрудников в 34 странах. Подразделение предлагает широкий спектр технологий и услуг в судостроительной отрасли. Высвобождающиеся средства компания намерена направить на научные исследования.

Rolls-Royce Holdings сейчас действует отдельно от выпускающей одноименную марку роскошных автомобилей компании Rolls-Royce Motor Cars, которая является подраз­делением германского концерна BMW.

Две компании были разделены в 1973 году после того, как британское правительство временно нацио­нализировало Rolls-Royce, чтобы спасти единую тогда компанию от банкротства.

Действующих буровых установок в США все меньше

Американские нефтяные компании продолжают сокращать количество действующих буровых установок на фоне сохранения низких цен на нефть.

Согласно новым данным нефтесервисной компании Baker Hughes, показатель функционирующих буровых установок (Rigcount) в нефтяном секторе США за прошедшую неделю сократился на 26 единиц: с 640 до 614 установок.

Это наиболее низкий показатель с августа 2010 года. При этом примерно год назад число нефтяных буровых установок в эксплуатации в США достигло своего абсолютного исторического рекорда на уровне 1 609 единиц.

В США продолжается процесс сокращения добычи нефти на фоне убытков, которые несут сланцевые компании. Из-за низких цен на нефть они вынуждены сокращать свои издержки, и, как следствие, компании сворачивают свои производственные мощности.

По данным Управления энергетической информации при Минэнерго США, на прошлой неделе среднесуточная добыча нефти упала до отметки 9,096 млн баррелей.



Норвежская крона в опасности

Валюта одной из самых богатых стран в мире – Норвегии – стремительно теряет в цене, и власти начинают бить тревогу. Мало того, что крона за год достаточно сильно подешевела к доллару, так еще в этой валютной паре практически нет и никакой ликвидности. На этом фоне премьер-министр Эрна Сольберг решила сделать заявление.

Она утверждает, что падение валюты способно лишь временно сгладить экономические проблемы крупнейшего в Западной Европе производителя нефти, однако в долгосрочной перспективе падение ликвидности и рост волатильности на валютном рынке представляют серьезную угрозу для бизнеса, так как затрудняют планирование инвестиций.

Падение кроны можно назвать существенным. За год она потеряла к доллару около 20% своей стоимости, став худшей из десяти основных валют, отслеживаемых Bloomberg Correlation Weighted Index. Более того, за последние три месяца валюта продемонстрировала самую высокую из основных валют волатильность в паре с евро.

Премьер Сольберг в очередной раз отметила необходимость избавиться от нефтяной зависимости. Около четверти экономики Норвегии приходится на нефтяной сектор.



Саудиты снова снизят цену для Азии

Саудовская Аравия, как ожидается, снова займется демпингом и снизит отпускные цены на ноябрьские поставки для азиатских потребителей. Учитывая, что цена на нефть марки Dubai в сентябре снизилась, такое решение саудитов выглядит логичным и позволит им сохранить свою долю на рынке в регионе, считают нефтетрейдеры.

Впрочем, участники рынка не ждут какого-то серьезного снижения цен со стороны Саудовской Аравии, так как рыночная ситуация позволяет обойтись небольшим сокращением.

Крупнейшая нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, как правило, регулирует цены, основываясь на ежемесячных изменениях спреда между ценой ближайшего и третьего месяцев физической поставки смеси Dubai.

Эксперты считают, что снижение цены сейчас может позволить Саудовской Аравии увеличить поставки своих углеводородов в Азию, тем более что пиковый сезон потребления закончен и нефтеперерабатывающие заводы имеют свободные мощности.

Напомним, что в ноябре прошлого года страны ОПЕК приняли решение не сокращать добычу нефти, чем фактически объявили войну американским сланцевикам. Цены на нефть в итоге упали, и страдают от этого по большому счету все, но так или иначе ОПЕК пока идет к своей цели: добыча в США опустилась до минимума с ноября прошлого года, правда, ценам на «черное золото» это все равно пока не помогает.

Накануне фьючерсы на смесь Brent снова приблизились к отметке $50 за баррель, но затем резко опустились ниже $48. Цена на нефть уже более месяца торгуется в достаточно узком диапазоне, но все попытки выйти из него резко заканчиваются неудачей.



Опустились до минимума

В сентябре в США было создано 142 000 рабочих мест, безработица исчисляется на минимальном с 2008 года уровне – 5,1%. Экономисты в среднем ожидали роста рабочих мест на 201 000. Пересмотр показателей за последние два месяца привел к сокращению оценки роста занятости на 59 000 рабочих мест.

Средняя почасовая оплата труда в сентябре не изменилась относительно августа после пересмотра данных. Консенсус-прогноз предполагал ее увеличение на 0,2%. Показатель участия в рабочей силе (соотношение работающих и неработающих) опустился до минимума за 38 лет – 62,4%.

«Разочаровывающие данные отразились на настроении инвесторов», – говорит партнер Again Capital Джон Килдафф (цитата по WSJ). США не остались в стороне от глобальных экономических проблем, считает он. Замедление роста рабочих мест в сочетании с негативной динамикой в промышленном секторе могут заставить Федеральную резервную систему (ФРС) отказаться от повышения процентной ставки в этом году, продолжает Килдафф.



Инвесторы в ожидании марта

Федеральная резервная система повысит ставку не ранее марта 2016 года. Инвесторы оценивают шансы на повышение ставки ФРС 27–28 октября всего в 2%. В декабре повышения ставки ждут 29% опрошенных экономистов. Основная масса инвесторов считает, что повышение ставки произойдет не раньше марта 2016 года.

На последнем заседании ФРС сохранила ставку, объяснив это ухудшением ситуации в Китае, а также низкой инфляцией. Позже руководитель ФРС Джанет Йеллен заявила, что первое с 2006 года повышение ставки все же ожидается в текущем году.

Из-за слабых данных по рынку труда курс доллара к евро в пятницу перешел к снижению, а долларовый индекс Bloomberg достиг минимума за две недели. Доходность 10-летних US Treasuries опустилась ниже 2% впервые с 24 августа, упав на 10,3 б. п. – до минимума с конца апреля, пишет Market Watch. Но данные недостаточно слабые, чтобы повышение ставки ФРС в этом году было снято с повестки, считает Грег Андерсон из Bank of Montreal. Укрепление доллара будет оказывать давление на экономику США, а замедление роста в Китае – приведет к снижению экономической активности.



ЕС: иск против Facebook

Европейский суд в Люксембурге 6 октября объявит решение по делу Facebook, которого обвиняют в нарушении правил хранения личных данных. Одной цели истец уже достиг.

27-летний юрист из Австрии Максимилиан Шремс сначала обратился в Верховный суд Ирландии, где находится европейский филиал интернет-концерна с обвинением в адрес Facebook по поводу нарушения требований к защите личных данных.

Кроме того, Шремс инициировал коллективный иск против Facebook, который был подан в земельный суд по гражданским делам в Вене. Истцы – около 25 тыс. человек, большинство из них – жители Европы, обвинили компанию, в частности, в нарушении законодательства ЕС о защите личных данных. Они потребовали от Facebook символической компенсации – 500 евро каждому. Суд отклонил иск, после чего Шремс подал апелляцию.

Такие интернет-гиганты, как Facebook и Google, хранят личные данные пользователей в США. Таким образом, на них распространяются американские предписания по защите персональной конфиденциальной информации, а они далеко не такие строгие, как европейские. Кроме того, американские спецслужбы, в том числе Агентство национальной безопасности (АНБ), могут легко получить доступ к личным данным пользователей. Это, в частности, и послужило поводом для иска австрийского юриста против Facebook.



Telenor ищет покупателя для Вымпелкома

Норвежская телекоммуникационная компания Telenor хочет продать свою долю в 33% акций в Вымпелкоме и рассматривает все варианты.

«Вклад Вымпелкома в стоимость Telenor постепенно становился все меньше в то время, как стоимость ключевых операций Telenor стремительно росла. Сегодня рыночная стоимость акций Вымпелкома составляет около восьми процентов рыночной капитализации Telenor», – говорится в пресс-релизе норвежской компании.

Глава Telenor Сигве Брекке сказал, что компания в настоящий момент не ведет переговоры с потенциальными покупателями.

«Как нового главу компании, меня попросили оценить наши стратегические позиции. Мы пришли к выводу, что владение миноритарной долей в Вымпелкоме больше не приносит нам пользы», – сказал Брекке.

Telenor часто вступал в открытые конфликты с другим основным акционером Вымпелкома – компанией российского миллиардера Михаила Фридмана – по поводу стратегии развития Вымпелкома.

В прошлом году тогдашний глава Telenor вышел из наблюдательного совета Вымпелкома после того, как стало известно, что базирующаяся в Амстердаме компания попала в поле зрения Комиссии по ценным бумагам и биржам США, расследующей коррупционный скандал, связанный с дочерью узбекского президента.

Согласно сообщению Telenor, общий объем инвестиций в Вымпелком составил 15 млрд крон, а объем полученных дивидендов – 20 млрд крон. Во столько же Telenor оценивает свою долю в Вымпелкоме.

Telenor также сообщила, что сроки выхода из актива не определены, но этот процесс обычно занимает время.