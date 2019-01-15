Стремительный рывок

И это традиционное время для проведения пилотной австралийской гонки – не самой удобной для спортсменов из-за летней жары, испепеляющей сейчас все на Зеленом континенте. Но 6 этапов, включающих 857,7 км, надо ехать нес­мотря ни на что. Так было на 20 предыдущих «Турах Даун Андер», так будет и на 21-й.

Руководство команды Astana Pro Team бросило в самое пекло двух своих новичков – итальянцев Давиде Баллерини и Мануэле Боаро, казахстанцев Евгения Гидича, Даниила Фоминых и Артема Захарова, а также много­опытных Лауренса Де Вриза (Бельгия) и Луиса Лео­на Санчеса (Испания). За 2 десятка предыдущих лет ни казах­станские велогонщики, ни в целом представители «Астаны» на главный подиум здесь не поднимались. За исключением Луиса Леона Санчеса, который в 2005 году стал на старте сезона победителем, а в 2006-м – серебряным призером. Но тогда он выступал за команду Rabobank (Нидерланды).

Нынешнюю многодневку предваряла гонка-критериум в Аделаиде под названием «Даун Андер Классик» протяженностью 51 км. Победителем на городских трассах провозглашен новобранец бельгийской профессиональной шоссейной команды Lotto Sondal – Эванс Юэн (Австралия). Лучшими в команде «Астана» стали Луис Леон Санчес (8-е место) и Давиде Баллерине (11-е).

Пока партнеры по команде готовились к старту сезона и гоняли кругами по Аделаиде, наш олимпиец 2016 года Артем Захаров участвовал в чемпио­нате Азии по велоспорту на треке в Джакарте. И выступил весьма успешно. Только в одной гонке из трех (омниуме) североказахстанец не бросился в глаза многочисленным зрителям, а в двух поднялся на пьедестал почета. В команд­ной гонке преследования он со своими партнерами по сборной Казахстана Робертом Гайнеевым, Романом Василенковым и Алишером Жумаканом получил бронзовую медаль. Быстрее были только квартеты из Южной Кореи и Японии. В групповой гонке по очкам Артем Захаров стал серебряным призером. Ну а золотую медаль в столице Индонезии в гите на 1 000 м выиграл наш Сергей Пономарев.

Возвращаясь же к гонке Tour Down Under, скажем, что она пройдет с 15 по 20 января.