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Стремиться быть первым

Максут ИРЖАНОВ
О Серике Сапиеве, казалось бы, уже известно все. Победитель лондонской Олимпиады 2012 года, двукратный чемпион мира, Азии, призер Азиатских игр 2010 года, обладатель Кубка Вэла Баркера, медалей и призов крупных турниров, генеральный директор Astana Arlans… Однако возможности пообщаться с легендой отечественного бокса студенты не упустили.
Они задавали самые разнообразные, порой даже неожиданные вопросы. Молодежь интересовало все: детство боксера, его первые шаги в спорте, наставники, кумиры. Спрашивали и о том, какие чувства охватывали олимпийского чемпиона, когда он поднимался на высокий пьедестал. Интересовались планами Серика Сапиева на посту руководителя боксерского клуба, а также его мнением о развитии этого вида спорта. Больше двух часов именитый боксер общался с аудиторией. А потом вручил бейсболки со своим автографом тем, чьи вопросы посчитал самыми интересными.
«Каким бы видом спорта ты не занимался, всегда надо стремиться улучшить результаты. Даже когда я бегу кросс, играю в теннис, футбол, настольные игры, ни о чем, кроме победы, не думаю. Так, видимо, меня воспитали мои родители и тренеры. Если у тебя нет стремления быть первым, одержать победу будет трудно», – эти слова олимпийского чемпиона, думается, запомнятся каждому участнику встречи.
Сами молодые люди говорили о необходимости популяризации здорового образа жизни, укрепления патриотического духа через развитие и пропаганду спорта в Казахстане. Было отмечено, что в Евразийском национальном университете им. Л. Н. Гумилева, в стенах которого учились олимпийский чемпион Александр Винокуров, «Казахстан барысы» Айбек Нугымаров и многие другие известные спортсмены, для этого созданы все условия.
Во время своего пребывания в стенах ЕНУ Серик Сапиев посетил музей университета, встретился с ректором вуза. Завершилась встреча традиционной фотосессией.

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