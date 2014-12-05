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Стремиться к высокой цели
Ринат КУЛЬМАГАМБЕТОВ, Атырауская область
На премьерный показ люди шли целыми коллективами, прибыли делегации из райо­нов. Для жителей области, как и для всех казахстанцев, просмотр четвертой части эпичес­кой ленты стал долгожданным событием. За развитием событий на экране зал следил затаив дыхание. Фильм «Разрывая замкнутый круг» рассказывает о работе главного героя на Казахстанской Магнитке. Будучи руководителем партийной организации Карметкомбината, он стремился сделать все возможное, чтобы предприятие развивалось.
Финальные кадры многие досматривали со слезами – такое сильное впечатление произвела картина. Выйдя из зала, зрители еще долго не расходились – делились впечатлениями, сравнивали сюжет фильма с днем сегодняшним. Представители старшего поколения словно помолодели душой, ведь они были очевидцами многих событий, о которых повествуется в картине.
– После этого фильма еще глубже понимаешь, почему Нурсултан Абишевич Назарбаев­ во главу угла всегда ставит развитие экономики и заботу о человеке, – говорит депутат атырауского областного маслихата Сайын Куанышев. – Благодаря киноэпопее «Путь Лидера» казахстанцы получили возможность проанализировать, чем руководствовался Нурсултан Назарбаев при принятии решений, которые потом повлияли на судьбу нашего государства. Нужно помнить, что ему пришлось идти вразрез с существовавшей тогда политикой, но стремление к истине и справедливости помогли Елбасы преодолеть все трудности и испытания. Поэтому, когда Глава государства призывает свой народ трудиться и не жаловаться на судьбу, мы принимаем его слова и действуем.
Зрители отметили, что в фильме «Разрывая замкнутый круг» взаимоотношения героев строятся на уважении и искренности. В этом несомненна роль семьи и воспитания. По словам сотрудника областной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике Замзагуль Жалмурзиной, на первом плане киноленты – развитие человеческого капитала.
– Нурсултан Абишевич, возглавляя партийную организацию комбината, всегда старался внедрить инновации. Сегодня мы видим, что Президент делает все возможное, чтобы улучшить жизнь простых казахстанцев. На это направлены как социальные, так и экономические программы, – говорит З. Жалмурзина, отмечая, что основой успеха каждого человека является благополучие в семье. – На конкурсе «Мерейлі отбасы», который прошел по инициативе Главы государства, Елбасы еще раз напомнил нам о важнос­ти сохранения семейных ценностей, бережном отношении друг к другу и необходимости заниматься воспитанием детей, прививая им лучшие ценности и традиции казахского народа.
Опыт развития крупнейшего в Центральной Азии комбината пригодился Главе государства в принятии решений, предоп­ределивших успешное развитие Казахстана. В фильме также рассказывается о том, как Нурсултан­ Назарбаев делал первые шаги в большую политику.
– Показана жизнь Нурсултана Назарбаева, следующего дорогой справедливости, думающего о будущем своей страны, переживающего за свой народ. Важно, что в киноленте не обошли стороной исторические моменты. Главным ее уроком является то, что нужно ставить высокие цели и добиваться их честным трудом, – считает заместитель акима Исатайского района Мади Утегалиев, подчеркивая, что успеху Елбасы способствовало воспитание в семье и что он никогда не забывал наказ своей мамы. Это должны принять во внимание представители молодого поколения.

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