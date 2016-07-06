Стремление быть первым

По инициативе ветеранов и общественников

Среди достопримечательностей Каскелена особое место занимает местный историко-краеведческий музей, открытый 30 августа 1999 года. В нем насчитывается около 2 тыс. ценных фотографий и экспонатов, отражающих историческое прошлое Жетысу. Представлены археологические находки, предметы старины, доспехи батыров, книги об известных земляках, деятелях культуры, ветеранах Великой Отечественной войны.

Интересно, что раньше в здании музея располагалась средняя школа им. Абая, которую в 1958 году с золотой медалью окончил Глава государства. Здесь собран богатейший материал, рассказывающий о школьных годах Нурсултана ­Назарбаева, а также его деятельности на посту руководителя страны.

У истоков создания музея стояли учитель Первого Президента, участник войны Сейтхан Исаев и местный ветеран-педагог Мария Муканова. Как рассказывает Мария Хамзиевна, в начале 1990-х годов после обретения Казахстаном независимости в нашем обществе, да и за рубежом, возник небывалый интерес к родным местам Лидера нации. В Каскелен и расположенный рядом Ушконыр зачастили иностранные делегации, всем хотелось посмотреть, где родился и вырос Нурсултан Назарбаев, узнать, чем он увлекался в детстве, как проводил досуг.

Но к тому времени школа им. Абая переехала в новое здание, а старое помещение приспособили под общежитие для учителей. В районном центре не было ни одного музея, куда можно повести туристов. Вот тогда и появилась мысль создать такое учреждение, чтобы собирать и хранить в нем предметы материальной и духовной культуры, проводить тематические выставки, а большую часть экспозиций посвятить личности Первого Президента страны.

Инициативу местных ветеранов и общественников озвучили на приеме у Главы государства Сейтхан Исаев и Мария Муканова. Президент одобрил идею земляков, дал соответствующее поручение тогдашнему акиму Алматинской области Серику Умбетову. Учителям, проживавшим в общежитии, дали другое жилье, само здание отремонтировали, начали наполнять экспонатами. Директором историко-краеведческого музея назначили Марию Муканову, до этого долгие годы возглавлявшую школу им. Абая.

– В 1993 году мы отметили 55-летие школы, и тогда к нам на праздник прибыл Елбасы, состоялась памятная встреча его одноклассников, – вспоминает Мария Хамзиевна. – Помню, журналисты задали Президенту вопрос: «Вы когда-нибудь в детстве предполагали, что встанете у руля государства?» «Нет, – ответил Нурсултан Абишевич. – Но я всегда стремился быть первым во всем: и в учебе, и в общественной жизни. Мне не хотелось быть середняком». Вот эти слова я потом часто приводила в пример нашим ученикам…

Талант незаурядного руководителя

Уже в юности Нурсултан Назарбаев, как рассказывают его одноклассники, был заводилой, лидером. Учился на круглые пятерки, занимался спортом, организовал кружки художественной самодеятельности. По рекомендации завуча Сейтхана Исаева его избрали комсоргом школы. Так что талант Елбасы как незаурядного руководителя, его масштабное видение перспектив проявились еще в школьные годы. На него равнялись сверстники, а сейчас берет пример подрастающее поколение казахстанцев.

Одноклассники Президента собираются каждый год: выпустили книгу «Елбасы сыныптастары», помогают друг другу, вместе отмечают праздники. Несколько раз на таких встречах присутствовал и Нурсултан ­Назарбаев. Приезжал на малую родину в дни празднования юбилеев Карасай-батыра, Жамбыла Жабаева, 70-летия родной школы.

– Несмотря на плотный рабочий график, Нурсултан Абишевич находит время для общения с нами, присылает поздравительные телеграммы на дни рождения, интересуется делами наших детей, внуков, – подключается к разговору одноклассница Президента, пенсионерка Рая Сиразитдинова. – Всегда спрашивает: «Чем помочь? Какие есть проблемы?» Но мы не пользуемся никакими привилегиями, лишь гордимся тем, что именно из нашей среды вышел Лидер нации, благодаря которому растет и процветает страна.

В апреле прошлого года в Каскелене состоялся форум «Ауылым – алтын бесiгiм», в ходе которого Глава государства подчеркнул, что всегда следит и искренне радуется тому, как процветает край Жетысу. Ведь человек никогда не забывает места, где провел свое детство. В этот же день Нурсултан Назарбаев посетил историко-краеведческий музей Карасайского района.

К слову, многие экспонаты для коллекции музея предоставил сам Президент, а также его друзья-соратники, родственники, земляки. Сюда часто приезжают школьники и студенты из различных регионов страны. Ребята любят посидеть за партой, за которой учился Нурсултан Назарбаев, с интересом рассматривают уникальные архивные фотографии, а также табель успеваемости Главы государства. По словам сотрудников музея, рассказы о детстве Лидера нации оставляют у детей неизгладимые впечатления. Такие экскурсии играют важную роль в деле патриотического воспитания и формирования у молодежи активной гражданской позиции на примере личности Первого Президента.

За годы, прошедшие со дня открытия, учреждение посетили делегации из России, стран СНГ, США, Китая, Южной Кореи, Германии, Англии. Как рассказывает нынешний его директор Мария Кожанова, здесь представлены экспонаты, подаренные Институтом археологии им. А. Х. Маргулана, историко-культурным и природным заповедником «Тамгалы», музеем Первого Президента РК. Регулярно проводятся различные конференции, выставки народно-прикладного искусства, мастер-классы. Недавно открылась экспозиция наручных, настольных и настенных часов, преподнесенных в дар Главе государства в разные годы. Презентация под названием «Магия времени» приурочена к Дню Астаны и продлится до 15 сентября.