В мероприятии приняли участие представители неправительственных организаций, политических партий, профсоюзов, ветераны, научно-педагогическая и творческая интеллигенция, работники культуры, образования, здравоохранения.

В ходе встречи с докладами по разъяснению основных положений статьи Главы государства выступили член Союза писателей Казахстана, главный редактор литературного журнала «Адырна» Мейрхан Акдаулетулы, заведующий кафедрой ЗКГМУ им. Марата Оспанова, доктор философских наук, профессор Алтай Тайжанов, депутат областного маслихата, директор колледжа транспорта и новых технологий Женисгуль Мухамбетпайызова и другие.

В своих выступлениях они отмечали, что Президент в своей статье поделился четким видением того, как нам стать единой нацией сильных и ответственных людей. Елбасы обозначил четкие ориентиры на пути духовного возрождения общества, основанные на сохранении национальной идентичности, культуры, собственного национального кода. Акцент выступающие сделали также на важности осознания исторического опыта, развитии конкурентоспособности, высокообразованности, открытости и восприимчивости общества к лучшим мировым достижениям.

Участники подчеркнули значимость предложенных Президентом проектов, касающихся подготовки кадров, адаптированных к глобальной конкуренции в сфере знаний, воспитания духа патриотизма, любви к малой родине, организации системной работы по программе «Туған жер». Как отметили на заседании актива, в новой реальности внутреннее стремление к обновлению – это и есть ключевой принцип нашего успешного развития.