Стримера наказали за нецензурную брань в TikTok в Туркестанской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники Сарыагашского районного управления полиции выявили факт использования нецензурной брани во время прямого эфира в TikTok, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД



В результате проверки установили личность участника трансляции. Им оказался 34-летний житель города Сарыагаш.



Собранные материалы направили в суд. По решению суда правонарушителю назначили штраф.



В полиции напоминают о необходимости соблюдать общественный порядок и требования законодательства, в том числе во время прямых эфиров в социальных сетях. За использование нецензурной брани и другие противоправные действия предусмотрена ответственность в соответствии с законом.