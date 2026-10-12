Стримершу наказали за нецензурную брань в прямом эфире в Туркестанской области

Закон и Порядок
Дана Аменова
корреспондент

По решению суда женщине назначили штраф в размере 20 МРП.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Поведение стримерши, нарушившей нормы общественной морали, не осталось без внимания полиции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД 

В Туркестанской области в ходе мониторинга социальных сетей полицейские выявили грубое правонарушение во время прямого эфира, опубликованного в аккаунте «Ғашықтар» на платформе TikTok.

Во время трансляции женщина выражалась нецензурной бранью, оскорбляя честь и достоинство другого гражданина, и допускала недопустимое поведение. В ходе проверки сотрудники полиции установили, что это 32-летняя жительница Ордабасинского района.

«Женщину, публично оскорблявшую другого человека, доставили в отдел полиции, где ее действиям дали правовую оценку. По решению суда стримерше назначили штраф в размере 20 МРП. Также с ней провели профилактическую  беседу», – говорится в информации.

В правоохранительных органах напомнили, что недопустимо ради привлечения внимания в социальных сетях вести себя неподобающим образом, унижать или оскорблять других людей.

#Туркестанская область #МВД #прямой эфир #брань #ЗИП #стримерша

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