Стримершу наказали за нецензурную брань в прямом эфире в Туркестанской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Поведение стримерши, нарушившей нормы общественной морали, не осталось без внимания полиции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД



В Туркестанской области в ходе мониторинга социальных сетей полицейские выявили грубое правонарушение во время прямого эфира, опубликованного в аккаунте «Ғашықтар» на платформе TikTok.

Во время трансляции женщина выражалась нецензурной бранью, оскорбляя честь и достоинство другого гражданина, и допускала недопустимое поведение. В ходе проверки сотрудники полиции установили, что это 32-летняя жительница Ордабасинского района.

«Женщину, публично оскорблявшую другого человека, доставили в отдел полиции, где ее действиям дали правовую оценку. По решению суда стримерше назначили штраф в размере 20 МРП. Также с ней провели профилактическую беседу», – говорится в информации.

В правоохранительных органах напомнили, что недопустимо ради привлечения внимания в социальных сетях вести себя неподобающим образом, унижать или оскорблять других людей.