Стрит-арт к празднику

В Караганде ко Дню Республики представили мурал «Девушка в саукеле».

Новый мурал создан по инициативе Центра урбанистики Караганды. Автор эскиза – алматинская художница Жулдыз Жолбарыс. Она известна своими портретами девушек в современных и исторических образах. Один из них – девушка в саукеле – перекочевал на стену карагандинской девятиэтажки. Выбор на нее пал не случайно. Дело в том, что саукеле обычно надевают на свадьбу. Этот национальный головной убор символизирует начало новой жизни. А для карагандинцев и жителей всего Казахстана этим началом стал День Респуб­лики.

– У нас было несколько вариантов эскизов для мурала, – рассказывает художник Айдар Мунайтпасов, который вместе с коллегами переносил эскиз на стену дома. – Среди них был портрет боксера Геннадия Головкина. Почему именно его? Потому что GGG родился и вырос в Майкудуке, в том районе Караганды, где находится девятиэтажка, с которой мы работали. Но этот вариант решили пока отложить.

Вместе с Айдаром Мунайтпасовым над муралом трудился его коллега – Алмаз Абдыгаликов. Они работают в команде профессиональных художников AirG, которая занимается росписью стен. На создание «Девушки в саукеле» у них ушло пять дней. Можно было управиться и быстрее, но мешали холод и ветер, потому что художникам в корзине автовышки приходилось подниматься на высоту восьмого-девятого этажа.

– Температура воздуха опус­калась до нуля, – говорит Алмаз Абдыгаликов. – Это не давало нам полноценно работать. Приходилось ждать, когда потеплеет. Дело в том, что фасадная краска должна использоваться при температуре не ниже +3. Если на улице холоднее, то она ложится на стену не по технологии, то есть замерзает. А потом, когда потеплеет, краска просто отпадет. Этого нельзя было допустить.

Художники признаются, что довольны результатом. Они давно хотели украсить стрит-артом серые многоэтажки городских окраин – до «Девушки в саукеле» муралы рисовали только в старом и новом центрах города. В Центре урбанистики отмечают, что жители Майкудука давно просили внести ярких красок в серые будни самого сурового района Караганды.