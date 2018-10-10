​Строгий общественный контроль

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Адина Нурберген

Вопросы развития программ микрокредитования, реализации инициативы «7–20–25» и задач, поставленных в Послании Главы государства, рассмотрены на заседании Республиканского общест­венного совета по контро­лю за реализацией Пяти социальных инициатив Президента. Участие в нем приняли министр труда и социальной защиты населения Мадина Абылкасымова, министр национальной экономики Тимур Сулейменов, руководство Минис­терства сельского хозяйства, Фонда развития предпринимательства «Даму», Аграрной кредитной корпорации, а также в режиме видеоконференции – представители региональных общественных советов.

Как отметил, открывая заседание, председатель совета сенатор Бакытжан Жумагулов, ключевой приоритет, обозначенный в Пос­лании Президента, – повышение качества жизни казахстанцев. Главный посыл, адресованный всем государственным органам, состоял в том, что все перемены в стране должны вести к росту благосостояния народа. По этому показателю будет оцениваться работа всей исполнительной власти в стране.

– Президент подчеркнул, что приоритетом государства яв­ляется повышение уровня жизни населения, было поручено увеличить минимальную заработную плату в 1,5 раза, – напомнил руководитель общественного совета. – Это изменение станет реальной финансовой помощью для граждан с низкими доходами. Кроме того, более 250 тысяч семей улучшат свои жилищные условия. Также нам особенно приятно, что будут повышены расходы на образование и науку, и я считаю, что для подъема экономики нужно выделять больше средств на эти направления.

Динамике и проблемам реа­лизации четвертой социальной инициативы Президента, развитию микрокредитования была посвящена первая часть дискуссии. Бакытжан Жумагулов, в частности, напомнил, что микрокредитование – это не только поддержка новых предпринимателей, но и создание дополнительных рабочих мест, а значит, обеспечение продуктивной занятости населения. По его информации, в соответствии с комплексным планом содействия занятости в 2018 году по респуб­лике запланировано охватить мерами содействия 571 тыс. человек. В том числе по программе развития продуктивной занятос­ти массового предпринимательства – 128 тыс. человек.

Справедливую критику со стороны членов Общественного совета вызвали озвученные на заседании данные, которые показали отставание и недостаточное выполнение планов по микрокредитованию начинающих предпринимателей. Так, в региональном разрезе низкие показатели по выданным микрокредитам отмечены в Атырауской облас­ти – 33,8%, в Мангистауской области – 23,3% от плана. Очень низкими оказались показатели Астаны и Алматы – 17,4 и 29,9% соответственно.

В то же время были отмечены и положительные итоги реализации программы. В частности, показатели выше средних по республике достигнуты в Алматинской области – 71,5%, в Кызылординской – 72,3%, Северо-Казахстанской – 77,3% и Западно-Казахстанской – 77,4%.

Как сообщила министр труда и социальной защиты населения Мадина Абылкасымова, по поручению Главы государства в начале текущего года финансирование микрокредитования было увеличено до 62 млрд тенге, дополнительно на реализацию программы выделено 20 млрд тенге.

– В апреле и мае текущего года министерством внесены изменения и дополнения в программу развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, в рамках которой реализуется программа микрокредитования, – уточнила она. – Пре­дусмотрен новый инструмент – развитие якорной кооперации, она формирует гарантированный сбыт для перерабатывающих сельхозпредприятий, позволяет нарастить производство продукции. В целях увеличения числа получателей дифференцированы лимиты выдачи микрокредитов. На селе – до 6 миллионов тенге, для развития якорной кооперации – до 12 миллионов тенге, в городах и моногородах – от 15,6 до 19,2 миллиона тенге.

Министр напомнила, что по программе срок кредитования – до 5 лет, для проектов в сфере животноводства и для создания сельхозкооперативов – до 7 лет. Максимальная сумма дифференцирована, номинальная ставка вознаграждения – не более 6% годовых. Кредитующим организациям запрещается вводить комиссии, сборы или иные платежи, связанные с микрокредитом.

– Целевой охват микрокредитованием на текущий год составляет 14 тысяч человек. С начала года выдано 8 492 микрокредита, из них на селе – 7 544, или 70% от плана на год. В городах – 948 микрокредитов, или 32% от плана на год, – уточнила глава МТСЗН.

Также в ходе дискуссии обсуж­дены вопросы развития сельского предпринимательства и формирования продуктивной занятости. Все критические замечания членов общественного совета нашли отражения в принятых по итогам обсуждения рекомендациях, которые будут направлены в центральные и местные исполнительные органы.

В завершение заседания сек­ретарь партии «Нұр Отан» Фархад Куанганов проинформировал об исполнении ранее данных рекомендаций по итогам первого и второго заседаний Респуб­ликанского общественного совета. По основным критическим замечаниям акиматы разработали и утвердили регио­нальные «дорожные карты» по реализации Пяти социальных инициатив.

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