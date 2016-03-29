​Строго по графику

Возведение в Кызылорде в рамках программы индустриально-инновационного развития первого в стране казахстанско-американского завода листового строительного стекла производственной мощностью 197 тыс. тонн в год ведется в полном соответствии с утвержденным графиком. Проинспектировавшие строительство крупнейшего высокотехнологичного производственного комплекса стоимостью 36,8 млрд тенге аким области Крымбек Кушербаев и председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Куандык Бишимбаев остались довольны работой строителей.

– Строительство завода идет по плану. Практически готовы складские помещения, вскоре начнется поставка оборудования. Кроме того, с помощью зарубежных инвесторов планируется направить на обучение предстоящей на заводе работе 370 человек, – отметил К. Бишимбаев после ознакомления с ходом строительства комплекса.

В свою очередь аким области назвал стекольный завод «первой ласточкой» масштабных проектов по развитию промышленности Приаралья.

– Проект, взятый на контроль лично Главой государства, позволит трудоустроить сотни людей. С учетом этого свыше 300 кызылординских студентов обучаются сейчас в российских вузах профессиям будущего. Стало быть, по завершении строительства завода в области будут свои квалифицированные кадры, – подчеркнул К. Кушербаев.

По данным оператора проекта, ТОО «OrdaGlassLtd», строительство стекольного комплекса входит в активную фазу. Практически завершена сборка металлических конструкций и через считанные недели будет построен склад готовой продукции. Приступили строители и к возведению производственных цехов, а уже в мае текущего года на стекольный комплекс начнется поставка оборудования. Параллельно ведутся подвод железнодорожной ветки, расширение автодороги, прокладка газопровода. Решается и задача по обеспечению производства местным сырьем, в том числе кварцевым песком, доломитом, известью. Есть продвижение и по кальцинированной соде, выпуск которой выразил готовность наладить отечественный солевой гигант АО «Аралтуз». В этом случае местное содержание в сырьевой базе комплекса составит уже 90%.

Неизменны остаются и планы по вводу в эксплуа­тацию стекольного завода. Первую продукцию он должен выдать в первом полугодии 2017-го.