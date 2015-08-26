Строго по графику Свежий выпуск 467 Ольга ЗОЛОТЫХ, Мангистауская область

Еще до посещения дорожного участка депутат побывал в Мунайлинском районе, где провел встречи с населением. А затем выехал в сторону поселка Жетыбай, где активно идет строительство трассы. Два слоя асфальта уже уложены, остался третий – последний.

– Я встретился с подрядчиком, ознакомился с проектом, спросил о качестве дороги и об используемых материалах. Подрядчик меня заверил, что это будет дорога, построенная по мировым стандартам. Материалы здесь используют местные. Щебень везут из Шетпе, тем более что тут недалеко, а битум – из Актау, прямо с завода. Надеюсь, что дорогу Шетпе – Жетыбай – Актау завершат в срок, и она будет соответствовать всем требованиям, – сказал С. Оспанов.

Это будет дорога первой технической категории – четырехполосная с разделительным парапетным ограждением, здесь появятся мосты и развязки. Строительство трассы Бейнеу – Актау, куда входит и участок Шетпе – Жетыбай, было начато в 2012 году после личного посещения Главы государства. Тогда подписи на строительство «дороги жизни» собирали жители всей области, а затем отправили обращение к ­Нурсултану ­Назарбаеву. Дорога была необходима как воздух. Тем более что она сое-диняет Актау с остальными городами Казахстана. К тому же это часть международного коридора, соединяющего Россию и Центральную Азию. На полную реконструкцию трассы Азиатский банк развития выделил 62,9 млрд тенге, а республиканская казна – 20 млрд. На участке Бейнеу – Шетпе работы практически завершены, его сдадут в конце нынешнего года. А 170 км дороги от Шетпе до Актау закончат в августе 2017-го.

Затем депутат посетил школу, которую совсем недавно построи­ли взамен аварийной. В области таких было две – в поселках Куланды и Мунайшы. Фундамент одного из этих учебных заведений был подтоплен. Другое здание буквально «съели» термиты. Воп­рос о строительстве новых школ поднимался даже на республиканском уровне.

Двухэтажное здание школы начали строить в прошлом году, но не на месте разрушенной, а в центре села. И вот теперь она готова для заселения.

– Благодаря поддержке депутатов у нас теперь есть новая школа. Сейчас занимаемся уборкой помещений и скоро начнем принимать детей. В текущем году здесь будет 33 класса, – рассказала директор СШ № 5 села Мунайшы Жансулу Туркменбаева.

Здесь также предусмотрен мини-центр для дошколят, где будут обучаться более 600 детей в возрасте от трех до пяти лет.

– Наша школа полностью укомплектована высококвалифицированными кадрами. Более того, есть все необходимое для учебного процесса. Это – спортивные залы, площадки на улице, столовая, биб­лиотека, актовый зал. Кабинеты оборудованы современными гаджетами. Последние 4 года наша школа занимала 1-е место по результатам ЕНТ в районе, – говорит Ж. Туркменбаева.

Вторую, она же последняя в регионе аварийная школа, демонтировали и уже приступили к строительству новой.



