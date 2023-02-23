Мероприятия были посвящены вопросам подготовки и проведения внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. Участие в них приняли заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров и член ЦИК Сабила Мустафина.

Также к участию в семинарах-совещаниях были приглашены представители местных исполнительных органов, работники областных прокуратур, члены территориальных избирательных комиссий, представители предвыборных штабов кандидатов, международные наблюдатели и представители СМИ.

Как отметил Константин Петров, открывая первое совещание в СКО, члены ЦИК в рамках подготовки к проведению выборов планируют посетить все регионы Казахстана.

На мероприятиях в Петропавловске и Кокшетау члены Центральной избирательной комиссии подробно рассказали о новшествах выборного законодательства, об итогах регис­трации кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента по 29 одномандатным округам, вопросах финансирования предвыборной агитации, а также об аккредитации национальных и международных наблюдателей.

Заместитель председателя ЦИК отметил, что в рамках нынешней избирательной кампании наблюдается беспрецедент­ная политическая активность, зарегистрировано очень много кандидатов на выборы как в Мажилис, так и в маслихаты. Агитационный период проходит в условиях высокой конкуренции, и очень важно, чтобы каждый этап электоральной кампании осуществлялся строго в правовом поле.

Руководитель аппарата акима Северо-Казахстанской области Олжас Идрисов на совещании доложил о проделанной в регио­не работе по подготовке к проведению выборов.

В области действуют 819 избирательных комиссий (15 территориальных, 631 участковый и 173 окружные). Получить информацию о своем избирательном участке и наличии имени в списках избирателей граждане могут через сервисы «Поиск избирателей», чат-бот в Telegram, сall-центры по номеру 109.

Олжас Идрисов сообщил, что акиматом определены 193 помещения для проведения встреч кандидатов с избирателями и 306 мест для размещения наглядной агитации.

Что касается подготовки избирательных участков... Особый фокус делается на обеспечение доступности для граждан с ограниченными возможностями – их 2 тыс. в регионе.

На сегодняшний день 532 участка обеспечены пандусами, 563 – тактильными указателями при входе, 504 – тактильными указателями на участке. Для 652 избирателей с нарушением слуха на участках будет возможность получить услуги сурдопереводчика. В день голосования в областном центре будут бесплатно работать инва- и социальные такси.

Особое внимание Константин Петров обратил на формирование списков избирателей, главными критериями для которых являются полнота, точность (в них должны быть включены актуальные и достоверные данные по каждому избирателю) и однократность (чтобы один и тот же избиратель фигурировал только в одном списке).

О том, как ведется подготовка к выборам в Акмолинской области, на семинаре-совещании в Кокшетау рассказал руководитель аппарата акима региона Азамат Капышев.

По его словам, в целях актуализации списков избирателей на официальном сайте акима области создан сервис «Проверь себя», где каждый гражданин по ИИН сможет получить информацию о номере и месторасположении своего избирательного участка. С этой же целью работает телеграмм-бот «АкмолаСайлауБот». В каждом регионе области созданы сall-центры.

В зоне особого внимания находятся пригороды столицы, город Косшы, село Жибек жолы (Аршалынский район), где отмечается проживание большого количества незарегистрированных граждан. Все жители пристоличной зоны, прописанные в Астане, будут голосовать по месту постоянной регистрации.

Также Азамат Капышев отметил, что на сегодняшний день в области проживают 3,8 тыс. избирателей с особыми потребностями. В регионе 700 избирательных участков, из них 663 полностью оборудованы необходимыми условиями дос­тупности. На остальных по мере необходимости будут организованы переносные пандусы.

На 527 участках кабины для тайного голосования оборудованы с учетом доступа избирателей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в том числе пользующихся креслами-колясками. В 8 райо­нах и городах на избирательные участки будут привлечены специалисты жестового языка для избирателей с нарушением слуха. В день голосования будут задействованы службы инватакси.

Стоит добавить, что в регионах избирателям в день голосования предстоит заполнять сразу 5 бюллетеней: два – по выборам депутатов Мажилиса (по партийным спискам и одномандатному округу), еще два – по выборам депутатов областного маслихата (по партийным спискам и по мажоритарному округу) и один – для жителей либо города, либо района, которые будут выбирать депутатов маслихата либо города, либо района на мажоритарной основе.

На совещании в Акмолинской области Константин Петров, в частности, напомнил, что сотрудники участковых избиркомов должны будут очень кратко, но доходчиво объяснить каждому избирателю предназначение каждого бюллетеня. Для удобства как избирателей, так и организаторов выборов бюллетени будут разного цвета.

Также на мероприятиях выступили представители областных прокуратур, которые проинформировали об осуществлении надзора за соблюдением законодательства участниками избирательного процесса.

Во второй части семинаров-совещаний в регионах были проведены тренинги в форме деловой игры на основе кейсовой технологии для территориальных и участковых избирательных комиссий: в их рамках был смоделирован процесс голосования на участках, продемонстрирована вся работа избирательных комиссий в день выборов (регис­трация голосующих, выдача бюллетеней, голосование со свидетельством о снятии с учета из другой области и так далее).