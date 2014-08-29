Статьи Строгое следование Конституции – залог процветания Казахстана

Для казахстанцев она является основополагающим документом, регламентирующим наше продвижение к высоким целям – построению независимого, экономически развитого, интегрированного в мировое сообщество государства, в котором обеспечена благополучная и достойная жизнь его граждан.



Основной закон страны является результатом многолетнего коллективного труда, у истоков которого стоял Президент Республики Казахстан – Лидер нации Н. Назарбаев, сумевший в тот непростой период сплотить вокруг себя миллионы казахстанцев и выступавший генератором идей при разработке его проекта.



Оценивая пройденный путь, можно с уверенностью заявить, что за истекший, короткий по историческим меркам, период проделана огромная работа по воплощению в жизнь конституционных ценностей.



Этому во многом способствовала и способствует жесткая установка Главы государства на обеспечение всемерной реализации потенциала Конституции во всех сферах жизнедеятельности. Как неоднократно отмечал Лидер нации, независимость государства незыб­лема только при абсолютном соблюдении Конституции и законов, прежде всего самими гражданами.



Важной проблемой современной жизни некоторых стран вне зависимости от уровня их развития, региональных, этнических, религиозных и иных особенностей стала легитимность государственной власти. В теории права легитимность – это обязательный признак любого цивилизованного государства, обозначающий признание его как внутри страны, так и на международной арене.



Как показывает мировая прак­тика, в большинстве случаев международное и внут­ригосударственное признание государства связывается с форматом принятия и уровнем исполнения Основного закона страны, который должен базироваться на учете интересов широких слоев населения, демократических принципах организации власти и управления, верховенстве права, общепризнанных международных стандартах и других. Главный документ страны должен отражать чаяния народа, выражать и закреплять его интересы, а это возможно только при самом непосредственном участии народа в его подготовке и принятии. Обеспечение легитимности государственности – сложнейшая задача, грубое пренебрежение которой чревато подчас системным нарушением прав человека, а иногда и хаосом, дестабилизацией. Такие катаклизмы отбрасывают состоявшиеся и довольно зрелые государства на долгие годы назад. Допустив их однажды, выбраться из сложнейшего кризиса бывает очень нелегко. Выражаясь словами американского писателя-фантаста Рэя Брэдбери из рассказа "И грянул гром", даже незначительное нарушение правил может непредсказуемо повлиять на ход истории.



С другой стороны, правильное определение стратегии развития, четкое следование духу и букве Конституции позволяют странам добиться народной поддержки и поступательно двигаться по пути прогресса и процветания.



Действующая Конституция Республики Казахстан базируется на единстве признанных мировым сообществом общечеловеческих и особо значимых казахстанских идеалах. Она являет собой твердую основу для обеспечения полной легитимности республики, ее дальнейшего утверждения в качестве демократического, светского, социального и правового государства, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы.



Конституция закрепила территориальную целостность страны, президентскую форму правления, принцип народо­властия, высшую юридическую силу и прямое действие норм Основного закона, идео­логическое и политическое многообразие, неприкосновенность частной собственности, международно признанные права и свободы человека и гражданина, новую систему государственной власти, государственные символы.



Благодаря правильной и четко выверенной конституционной политике Казахстан достиг впечатляющих результатов во всех сферах. Претворение в жизнь содержания конституционной материи осуществляется планомерно в соответствии с положениями Посланий и выступлений Президента республики, программно-стратегических документов страны, основное содержание которых вытекает из определенных Конституцией целей.



Деятельность государственных органов, общественных институтов и граждан, успехи страны, мирная и спокойная жизнь, уверенность в завтрашнем дне, рост авторитета Казахстана на международной арене основываются на правовых положениях, определенных Конституцией, а это значит, что определяемая Президентом республики внут­ренняя и внешняя политика государства отражает волю народа. Принимая во внимание мировой опыт и национальные особенности, Казахстану удалось обеспечить протекание этих процессов исключительно в правовых рамках.



Современные темпы развития государства, мировые процессы глобализации, в ходе которых происходит распространение экономических, политических и культурных процессов за пределы отдельных стран, возрастающие угрозы глобальной и национальной безопасности требуют наличия адекватной государственной стратегии.



В Послании Главы государства "Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее", обнародованном 17 января текущего года, определены ключевые задачи и план вхождения нашей республики в тридцатку самых развитых стран мира, которое является главной целью Стратегии "Казахстан-2050". Для реализации этого курса Президентом утверж­дена соответствующая концепция, в которой обозначены ключевые тренды, вызовы, возможности и перспективные направления долгосрочного развития страны.



Основные положения, нашедшие отражение в ней, предусматривают приоритеты и векторы развития государства и общества в интересах всех казахстанцев, логично проистекают и корреспондируются с нормами Конституции, дополняя закрепленные в ней гарантии прав и свобод человека и гражданина.



Особо отмечена необходимость совершенствования работы государственных институтов, дальнейшей реализации принципов верховенства права и равенства всех перед законом, обеспечения проз­рачности и доступности судебной системы, повышения эффективности деятельности правоохранительных органов, формирования и реализации новой антикоррупцион­ной стратегии, повышения правовой культуры населения.



Закрепленный в Основном законе (пункт 2 статьи 1) принцип казахстанского патрио­тизма получил полноценную идейную основу, включающую такие непоколебимые общие ценности, как независимость Казахстана, национальное единство, мир и согласие, светское общество и высокая духовность, экономический рост на основе индустриализации и инновации, Общество Всеобщего Труда, общность истории, культуры и языка, национальная безопас­ность и глобальное участие в решении общемировых и региональных проблем.



В целях обеспечения конкурентоспособности национальной правовой системы во всех ее базовых отраслях, как пуб­личного, так и частного права, Указом Главы государства от 16 января 2014 года внесены изменения и дополнения в Концепцию правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года. Они направлены на формирование нового поколения национального законодательства, отвечающего современным реалиям и тенденциям, происходящим в мировом правовом пространстве.



Первый важный блок законодательства, регулирующий вопросы борьбы с преступностью, уже модернизирован. Недавно Главой государства подписаны принятые Парламентом новые редакции Уголовного, Уголовно-процессуального, Уголовно-исполнительного кодексов, а также Кодекса об административных правонарушениях. Они призваны служить интересам защиты конституцион­ных прав и свобод человека и гражданина и решению задач по выводу правоохранительной системы страны на уровень, позволяющий адекватно реагировать на современные вызовы. В настоя­щее время готовится проект новой редакции Гражданского процессуального кодекса, который предполагает оптимизацию гражданского судопроизводства с целью повышения его эффективности, оперативности и дебюрократизации, обеспечения широкого использования технических средств в деятельности судов, а также активного применения медиации и примирительных процедур.



Проводимая в последние годы административная реформа получила дальнейшее развитие в недавнем решении Президента РК о совершенствовании системы государственного управления, конечным результатом которого является создание компактного и эффективного правительства, способного на основе повышения ответственности министерств и их подразделений оперативно и качественно действовать в условиях усложнения задач и все более углубляю­щихся интеграционных процессов.



Общественное согласие – одно из главных достижений Казахстана, где в мире и взаимоуважении живут и трудятся представители свыше 120 этносов и действуют 17 религиозных конфессий. Основа такого успеха заложена в Конституции республики, в преамбуле которой закреплено: "Мы, народ Казахстана, объединенный общей исторической судьбой, созидая государственность на исконной казахской земле, сознавая себя миролюбивым граж­данским обществом, приверженным идеалам свободы, равенства и согласия, желая занять достойное место в мировом сообществе, осознавая свою высокую ответственность перед нынешним и будущими поколениями, исходя из своего суверенного права, принимаем настоящую Конституцию".



Приведенные положения преамбулы Основного закона логически обусловливают и все последующие конституционные нормы: о равенстве всех и запрете дискриминации по любым мотивам; идеологическом и политическом многообразии; общественном согласии и политической стабильнос­ти как принципе деятельности респуб­лики; праве каждого на пользование родным языком и культурой, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества. Успешно действуют квота в Мажилисе Парламента для Ассамблеи народа Казахстана и правило об обеспечении учета национально-культурных и иных значимых интересов общества при назначении сенаторов. Пунк­том 2 статьи 39 Конституции признаны неконституционными любые действия, способные нарушить межнацио­нальное согласие.



В действующем законодательстве страны предусмотрен механизм реализации указанных конституционных требований и закреплен ряд гарантий от дискриминации граж­дан по любым мотивам. Эти вопросы находятся на особом контроле государства. В прошлом году один из зарубежных участников международной конференции, посвященной Дню Конституции Казахстана (судья конституционного суда одной из прибалтийских стран), с удивлением отмечал, что у нас провозглашенный в Основном законе казахстанский патриотизм на практике не тождествен национализму. Граждане, не являющиеся казахами по национальности, тоже патрио­ты своей Родины. Об этом уникальном, по его мнению, опыте он хотел рассказать в своей стране.



Согласие и стабильность в обществе во многом зависят от эффективности государственной социальной политики, которая в Казахстане имеет серьезную конституционно-правовую основу.

Пункт 1 статьи 1 Конституции провозглашает, что "Рес­публика Казахстан утверждает себя... социальным государством..." Конституционный совет в своем нормативном постановлении от 21 декабря 2001 года № 18/;2 разъяснил, что это общее положение означает намерение Казахстана развиваться как государство, которое берет на себя обязательство смягчать социальное неравенство путем создания условий для достойной жизни своим гражданам и свободного развития личности, адекватных возможностям государства.



Сущность повсеместно реализуемой идеи Общества Всеобщего Труда составляют провозглашенные в Основном законе права каждого на свободу труда, свободный выбор рода деятельности и профессии, свободу предпринимательства и использование своего имущест­ва для любой законной предпринимательской деятельности и другие. Конституция исходит из того, что источником благосостояния людей является созидательный труд. Государство обязуется гарантировать каждому условия труда, отвечающие требованиям безопас­ности и гигиены, вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации, а также социальную защиту от безработицы. Все это позволяет проводить сбалансированную социальную политику.



Еще в начальный период реформ Конституция заложила правовые основы социально-экономического развития республики – социально ориен­тированную рыночную экономику, свободу предпринимательской деятельности, разнообразие и равенство всех форм собственности. Последовательно реализуя эти принципы, Казахстан выходит сегодня на новый уровень своего развития, основанный на инновационной стратегии роста. Этот курс обрел еще большую динамику в связи с планируемым проведением в Астане Международной выставки "ЭКСПО-2017", которая призвана демонстрировать современные подходы к развитию глобальной экономики в таких актуальных для всего человечества сферах, как энергия будущего, альтернативные источники энергии и «зеленая» экономика.



Буквально несколько недель назад Главой государства утверждена Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015–2019 годы. Ее реализация позволит обеспечить прирост объемов произведенной продукции, а также снижение энергоемкости обрабатывающей промышленности.



Высокий уровень и качество жизни граждан – реальная цель развития нашей страны. При этом особый упор делается на качественное образование, высокотехнологичную медицину, здоровый образ жизни, массовый спорт.



В целом в Казахстане сложились устойчивые положительные тенденции в реализации потенциала Конституции. Вмес­те с тем необходимость выхода на определенные в Стратегии "Казахстан-2050" рубежи, на достижение поставленных целей в условиях обост­рения традиционных вызовов и появления новых угроз мирового и региональных масштабов требуют от всех субъектов конституционно-правовых отношений максимально внимательного и бережного отношения к Основному закону, а также активизации усилий государства и общества по воплощению в жизнь его созидательных и объединительных идей, соблюдению его положений и норм, защите от деструктивных стремлений по ослаблению его консолидирующей роли.



Уважение к Конституции каждый из нас может и должен проявлять реальными и конкретными делами, честным отношением к труду и законопослушанием. Поэтому от всех нас, и в первую очередь от государственных служащих, требуется создавать все необходимые условия для формирования конституционной практики, отвечающей букве и духу Основного закона, обеспечивать реальное действие конституционных норм, их единообразное применение.



Игорь РОГОВ, председатель Конституционного совета РК