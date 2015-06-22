Строил – дядя, работает – племянник Свежий выпуск 540 Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Преемственность, верность профессии и своей семье – именно это отличает людей, которые из поколения в поколение продолжают работать на одном предприятии. Евгений Полянцев пошел по стопам своего дяди и отца. Родной брат мамы – Николай Михайлович Недавний – в далекие 50-е сначала строил цементный завод, а потом долгое время работал на предприятии машинистом вращающихся печей. Спустя годы на завод пришел и Владимир Полянцев, отец Евгения. Начинал помощником, потом и сам стал машинистом вращающихся печей. Его трудовой стаж цементника составляет 17 лет.

На заслуженный отдых Владимира Игнатьевича провожали всем цехом. К тому времени Евгений уже твердо стоял на ногах, снискав в рабочем коллективе уважение за трудолюбие и ответственное отношение к порученному участку работы. После окончания автотехникума он почти год проработал в карьере на вскрышных работах. Дядя же настаивал, чтобы племянник переходил на завод, что Евгений в итоге и сделал, вернувшись со службы в армии. По совету дяди работать начал в цехе «Обжиг». Сегодня он – старший машинист печей.

Это очень ответственный участок работы, требующий повышенного внимания: ведь Евгений несет персональную ответственность за регулирование подачи сырья и топлива, обслуживание загрузочных механизмов, пылеулавливающих установок и другого вспомогательного оборудования. Под его контролем также находится регулирование технологических параметров и теплотехнических режимов основного и вспомогательного оборудования, обеспечение оптимальной производительности печей, качества клинкера, удельного расхода топ­лива и электроэнергии.

В подчинении Евгения – девять сотрудников, работающих как одна слаженная команда. Многие из них – его ученики, которые, как когда-то он сам, пришли на завод, имея лишь поверхностное представление о том, чем им предстоит заниматься. За четверть века работы на заводе он обучил азам профессии не один десяток специалистов, проявив недюжинный талант наставника. И при этом сам продолжает учиться, осваивая новые технологии.

Несколько лет назад, когда завод переходил на пылеугольное производство, Е. Полянцева отправили учиться на один из цементных заводов компании Italcementi Group в Болгарии. Знакомство с новыми технологиями, повышение квалификации открыло для специалиста новые горизонты. Скоро Евгению снова предстоит поездка в Европу. Вместе со своими коллегами он отправится изучать тонкости работы оборудования при сухом способе производства цемента. Эта технология кардинально отличается от существующей на заводе. Но у Евгения, как и его коллег, нет сомнений в том, что он с честью справится с задачей, поставленной перед ним руководством предприятия.

– Я очень доволен своей работой, – рассказывает Евгений Полянцев. – Представить свою жизнь без завода уже просто не могу! Он для меня родной. Я горжусь, что являюсь продолжателем семейной династии.



