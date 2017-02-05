Те, кому приходилось в декабре-январе оказаться в пути на недавно построенном и открытом всем степным буранам участке Осакаровка – Темиртау, могут поделиться богатым опытом тревожных наблюдений. Машины скапливаются в заторах, как шары в лузе, потому что ограждение, разделяющее встречные полосы, отлично задерживает снег. Скапливаясь и забиваясь под ветром вдоль трассы, он существенно сужает проезжую часть, создавая аварийные ситуации.

В нынешнем году по наблюдениям водителей таких заторов было гораздо больше, чем преж­де. А снегоуборочной техники гораз­до меньше, чем нужно. Соответственно, дорожные организации областного филиала АО «НК «Каз­автожол» не справляются с уборкой снега. Почему? Ответы на это прозвучали на аппаратном совещании в акимате области.

Трассы республиканского значения по области имеют протяженность свыше 2 700 км. Чтобы их чистить вовремя, нужно иметь как минимум 158 единиц специализированной техники. Фактически же парк филиала оснащен лишь на 76%. Приходится использовать арендованные машины, но этого тоже недостаточно, о чем сообщил на совещании у акима области директор карагандинского филиа­ла АО «НК «Казавтожол» Канат Шаймин.

Зимнее содержание обходится недешево – за прошлый год работы вылились в сумму свыше 510 млн тенге. В этом сезоне под конт­роль дорожной службы взято почти 600 км дорог, открытых снежным заносам. Под наблюдением и 246 км с сот­нями гололедных участков. По словам руководителя областного филиала АО «НК «Казавтожол», установлено круглосуточное дежурство, ежедневно ведется оповещение о состоянии трасс. Оперативно принимаются меры по обеспечению безопасности дорожного движения. Тем не менее опыт двух снежных месяцев показывает, что отсутствие защитных от снега конструкций обещает сделать новую дорогу проблемной каждый зимний сезон.

Понимая это, аким области на аппаратном совещании заострил внимание на необходимости решения проблем, напомнив, что бураны еще впереди. Нурмухамбет Абдибеков дал поручение разработать комплекс мероприятий по обеспечению безопасного проезда. Необходимо создать лесозащитную полосу. Также потребуется возвести сооружения, способные оградить трассу от заносов.