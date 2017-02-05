​Строили летом, про зиму забыли

Свежий выпуск
509
Наталья Рыжкова, Карагандинская область

Те, кому приходилось в декабре-январе оказаться в пути на недавно построенном и открытом всем степным буранам участке Осакаровка – Темиртау, могут поделиться богатым опытом тревожных наблюдений. Машины скапливаются в заторах, как шары в лузе, потому что ограждение, разделяющее встречные полосы, отлично задерживает снег. Скапливаясь и забиваясь под ветром вдоль трассы, он существенно сужает проезжую часть, создавая аварийные ситуации.

В нынешнем году по наблюдениям водителей таких заторов было гораздо больше, чем преж­де. А снегоуборочной техники гораз­до меньше, чем нужно. Соответственно, дорожные организации областного филиала АО «НК «Каз­автожол» не справляются с уборкой снега. Почему? Ответы на это прозвучали на аппаратном совещании в акимате области.

Трассы республиканского значения по области имеют протяженность свыше 2 700 км. Чтобы их чистить вовремя, нужно иметь как минимум 158 единиц специализированной техники. Фактически же парк филиала оснащен лишь на 76%. Приходится использовать арендованные машины, но этого тоже недостаточно, о чем сообщил на совещании у акима области директор карагандинского филиа­ла АО «НК «Казавтожол» Канат Шаймин.

Зимнее содержание обходится недешево – за прошлый год работы вылились в сумму свыше 510 млн тенге. В этом сезоне под конт­роль дорожной службы взято почти 600 км дорог, открытых снежным заносам. Под наблюдением и 246 км с сот­нями гололедных участков. По словам руководителя областного филиала АО «НК «Казавтожол», установлено круглосуточное дежурство, ежедневно ведется оповещение о состоянии трасс. Оперативно принимаются меры по обеспечению безопасности дорожного движения. Тем не менее опыт двух снежных месяцев показывает, что отсутствие защитных от снега конструкций обещает сделать новую дорогу проблемной каждый зимний сезон.

Понимая это, аким области на аппаратном совещании заострил внимание на необходимости решения проблем, напомнив, что бураны еще впереди. Нурмухамбет Абдибеков дал поручение разработать комплекс мероприятий по обеспечению безопасного проезда. Необходимо создать лесозащитную полосу. Также потребуется возвести сооружения, способные оградить трассу от заносов.

Популярное

Все
Проект «Полиэтилен» с далеко идущими планами
Без права на ошибку: дорожница рассказала о профессии
Музыка Нургисы звучит в наших сердцах: концерт «Әлқисса-Нұрғиса» прошел в Астане
Всемирный день распространения информации об аутизме: жизненный сценарий для особенного юноши
В столичной гимназии говорили о наследии Смагула Садвокасова
Масштабная рыбоохранная акция началась в Атырауской области
Крепнут отношения Казахстана и Узбекистана в военной сфере
Новобранцы отправляются на службу
«День освобождения»: Трамп объявил 2 апреля началом тарифной войны со всем миром
Требование времени – воспитание гражданина и патриота
В стране будет создана масштабная программа «Дети Казахстана»
Дань памяти героям: акция озеленения к юбилею Великой Победы стартовала в Алматы
Определены победители конкурса «Ұлттық құндылықтар: салттың сырлы бейнесі»
Обучающий семинар для СМИ
Госрегулирование цен на лекарства: плюсы и минусы
История театра: «Жас сахна» – территория смыслов
Кредиты для бизнеса: синдицирование в помощь
Жилье становится доступней
Цифровая трансформация юстиции
Искусственный интеллект: вызовы и возможности
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Большая удача, если сохранился медальон
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Прогулочный батискаф потерпел крушение в Египте
Результаты нужны, но переформатирование важнее
В Южной Корее продолжают бушевать лесные пожары
Ставка на справедливость и доверие
Премьер поручил масштабировать опыт Павлодарской области по развитию ТиПО и поддержке рабочих профессий
Население стран Восточной Европы стремительно сокращается - ООН
Qarmet подключится, и газ подешевеет
МВД обратилось к владельцам мопедов
Пятибалльное землетрясение произошло на юге Казахстана
Платный порноканал с участием школьников обнаружила прокуратура Туркестанской области
В МСХ – новое назначение
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Путь творчества – путь новаторства
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось
Главу Центра судебных экспертиз арестовали по подозрению в хищении 2 млрд тенге
Точкой роста должен стать туризм
Мощный циклон угрожает Австралии
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Трамп может вывести американские войска из Германии
Фильм о Туркестане снимет турецкая компания
Спасибо вам за подвиг!
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Возможности и силы Казахстана как средней державы
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
В столице готовятся к паводковому периоду

Читайте также

Отключение будет поэтапным
Разъяснены правовые нормы
Нашли применение отходам из пластика
Воде – дорогу!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]