Строим и повышаем

Доступность и качество медицинских услуг, обозначенные в Послании Президента в качестве приоритетных задач, будут достигаться за счет улучшения инфраструктуры и внедрения медстрахования.

В последние 3 года отмечается стабильный рост инвестиций, капитальных затрат в сферу здравоохранения, о чем рассказал на пресс-конференции в Үкімет Үйі министр здравоохранения Елжан Биртанов.

– Отрадно, что растет доля частных инвестиций – прак­тически 50% средств, которые вкладываются, негосударственные, – подчеркнул министр. – Есть четкий план, какие проекты по строительству осуществляются за счет рес­публиканского бюджета, местного, какие – за счет частных инвестиций. Местный бюджет в основном отвечает за небольшие объекты на селе – фельд­шерско-акушерские пункты, медпункты. Крупные объекты, такие как районные больницы и поликлиники, городские клиники, строятся за счет респуб­ликанского бюджета.

В текущем году планируется завершить строительство многопрофильной областной детской больницы в Караганде, детской областной в Усть-Каменогорске, а также перинатального центра в Актобе. Продолжается строительство Национального научного онкоцентра в Нур-Султане, возведение основного корпуса которого должны завершить к концу следующего года. В рамках реализации предвыборной программы партии «Nur Otan» намечено строительство еще порядка 25 объектов. В первую очередь это центральные и район­ные поликлиники и больницы со стопроцентным износом. По примерно 15 таким объектам сейчас разрабатывается проект­но-сметная документация. К строительству 15 крупных многопрофильных областных больниц будут привлечены частные инвесторы. Это очень большие проекты, дорогие, поскольку должны быть применены современные технологии строительства, поставлено соответствую­щее оборудование. Потому к сотрудничеству приглашаются международные компании. В частности, по двум объектам подписаны меморандумы, и в следующем году начнется их реализация – это строительство многопрофильных больниц в Петропавловске и Туркестане.

Также активно привлекаются частные инвестиции по линии закупа оборудования. В Алматы частные турецкие инвесторы открыли Центр позитронно-эмисионной томографии (ПЭТ) на базе Института онкологии и радиологии. Это настоящий проект ГЧП – частники инвес­тируют, а за услуги, оказанные пациентам, платит государство, осуществляя таким образом возврат инвестиций. Также в столице открылся Центр томотерапии, частные вложения в этом случае составили порядка 2,5 млрд тенге. Сейчас прорабатываются проекты строительства ПЭТ-центра и центра лучевой терапии в Карагандинской облас­ти, совместно с американской компанией запускаются два проекта по ангиографическим установкам в Кызылординской области.

– Когда мы расширяем перечень услуг и повышаем объемы возмещения, так называемые тарифы, параллельно идет рост вложений со стороны частного сектора, – заметил Елжан Биртанов. – То есть мы уже не тратим средства на строительство, мы тратим на услуги. Потому эту работу будем продолжать, и в целом мы предполагаем до 2026 года привлечь в сектор здравоохранения 1,5 триллиона инвестиций, из них 60% – за счет частных инвесторов.

В рамках ОСМС планируется предоставление гражданам тех услуг, которые востребованы, – это диагностические услуги, например, ультразвуковые исследования, компьютерная и магнитно-резонансная томография (УЗИ, КТ и МРТ). Будет расширено бесплатное лекарственное обеспечение, в частности в 2020 году пополнится перечень препаратов для детского населения, и все рецептурные препараты, назначенные врачами, можно будет получить бесплатно. И третий большой пул – это восстановительное лечение, реабилитация, финансирование которых значительно превысит объем текущего года.

– В рамках ОСМС планируется поэтапное повышение тарифов, в первую очередь на те услуги, которые были недофинансированы. Например, уже подняты тарифы на КТ и МРТ, что позволило существенно повысить охват населения при подозрении на онкозаболевания, ведь теперь эти исследования проводятся бесплатно. Подчеркну: повышение не отразится на гражданах, речь идет о тарифах для взаи­морасчета между больницами и Фондом медстрахования. Особенно частный сектор поднимает этот вопрос, поскольку есть необходимость возмещения инвестиционных затрат и износа оборудования. Составлен план повышения тарифов на ближайшие 3 года, работа будет проводиться системно, – резюмировал Елжан Биртанов.

Напомним, что с 1 сентября в Карагандинской области реа­лизуется пилотный проект по внедрению ОСМС. Основная его задача – тестирование сис­темы медицинского обеспечения в условиях страхования. Отрабатываются две ключевые функции – определение статуса граждан, обращающихся за медпомощью, и предоставление дополнительных бесплатных медуслуг из пакета ОСМС. Для проведения пилота выделено 2,3 млрд тенге.