​Строим общество равных возможностей

В течение десяти лет в этом хозяйстве работал ветеринарным врачом. В начале 90-х на общем коллективном собрании меня избрали председателем. И вот с того времени – у руля хозяйства. Без моего коллективного предприятия себя уже не представляю. Здесь моя любимая работа, мои дорогие односельчане, с которыми мы прошли большой путь становления.

В поселке проживают представители самых разных нацио­нальностей. Живем в дружбе, мире и согласии. Даже в тяжелые 90-е мало кто из них решил уехать на историческую родину. Здесь я обрел много друзей, единомышленников. И это люди самых разных этносов. Мы дружим домами, делим вместе и радости, и горести.

Создавая уйгурское общественное объединение, мы руководствовались только одной целью – на основе взаимо­обогащения культур народов Казахстана развивать свои традиции, язык. Более того, наше общество открыто для всех. Оно тоже многонациональное, и его работа направлена в первую очередь на дальнейшее укрепление межэтнического и межконфессионального согласия. Семь лет назад ЭКО прошло официальную регистрацию и сегодня успешно действует под единым шаныраком областного Дома дружбы вместе с другими 18 этнокультурными объединениями в Актобе.

Благоприятные условия для успешного развития многонационального общества созданы благодаря мудрой политике Лидера нации Нурсултана Назарбаева. Живя в такой стране, безусловно, каждый из нас с уверенностью смотрит в завтрашний день. Мы вместе строим толерантное общество, общество равных возможностей, где никто не ущемляется в правах по каким-либо этническим признакам. Мы, казахстанцы, единый народ, и общая для нас судьба, как сказал Президент, – это наш Мәңгілік Ел!