Строить будущее на прочной основе закона

Главная идея Послания Президента­ Касым-Жомарта­ Токаева­ «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле» заключается в том, чтобы развитие страны было ощутимым для каждого человека.

фото из личного архива Николая Турецкого

Новая больница рядом с домом, удобная и безопасная дорога, чис­тая питьевая вода, стабильная работа, возможность открыть собственное дело – именно из таких конкрет­ных изменений складывается благополучие народа. Глава государства обозначил ключевые задачи, решение которых призвано укрепить экономику и повысить качество жизни населения во всех регионах Казахстана.

Сила государства зависит от устойчивости его развития, сплоченности общества и доверия граждан к власти. В Послании укрепление независимости рассматривается через призму конкрет­ных дел, направленных на развитие страны.

Мне близка мысль Президента об ответственности перед будущими поколениями. Забота о детях и внуках не ограничивается денежными накоплениями. Важно, чтобы им были доступны хорошие школы и качественная медицина, чтобы современные города и села становились комфортнее для жизни и у каждого была возможность получить профессию и найти достойную работу.

Как юрист считаю важными законодательные задачи, обозначенные в Послании. Президент прямо отметил: «Наше законодательство настолько громоздкое, сложное для понимания, что стало настоящей головной болью для предпринимателей». Это замечание касается не только качества содержания законов, но и формы их изложения, а также удобства их применения. Каждый человек должен понимать свои права и обязанности, а предприниматель – знать, какие требования ему необходимо соблюдать. Понятный и доступный язык закона помогает избежать ошибок при его применении и снижает риск произвольного толкования норм.

В этой связи считаю целесо­образным провести мониторинг действующего законодательства на предмет его соответствия новой Конституции Республики Казахстан. Необходимо проанализировать законы и подзаконные нормативные правовые акты, выявить устаревшие положения, противоречия и пробелы, определить приоритетность необходимых изменений. Такая работа позволит последовательно реализовать конституционные гарантии в повседневной жизни и сделать законодательство более согласованным и понятным.

Именно поэтому особое значение приобретает поручение разработать новый Гражданский кодекс. Президент обозначил срок его принятия – до конца 2027 года. Действующий кодекс создавался в 1990-е годы, в период перехода Казахстана к рыночной экономике. Он заложил правовые основы частной собственности и урегулировал отношения между гражданами и предприятиями. Однако с тех пор существенно изменились условия жизни и ведения бизнеса: покупки, услуги, платежи и многие деловые отношения переместились в цифро­вую среду.

Сегодня договор можно заключить без личной встречи, а продукцию – реализовать через элект­ронную площадку. Новый кодекс должен предусматривать четкие правовые механизмы защиты участников таких отношений, определять ответственность за нарушение обязательств и порядок возмещения ущерба. При этом важно сохранить проверенные временем принципы гражданского права: защиту собственности, свободу договора, равенство сторон и добросовестность участников гражданских правоотношений.

Необходимо, чтобы обновление кодекса не создавало правовой не­определенности для граждан и бизнеса. Для этого следует предусмот­реть понятные условия перехода к новым правилам и обеспечить соблюдение уже заключенных договоров. К разработке документа следует привлечь ученых-правоведов, судей, практикующих юристов и предпринимателей.

Еще одним законодательным приоритетом является разработка закона о рынке капитала. Его задача – создать условия для направления финансовых ресурсов на развитие экономики. Строи­тельство новых предприя­тий требует долгосрочного финансирования, прозрачных механизмов привлечения капитала, надежной защиты инвесторов и четкого опре­деления ответственности тех, кто управляет привлеченными средствами.

Наряду с разработкой новых законов предстоит корректировка действующих норм. Президент поручил подготовить точечные изменения налогового законодательства, направленные на устранение противоречий, неоднозначных формулировок и излишней нагрузки на предпринимателей. Еще она важная задача – продолжить декриминализацию экономичес­ких правонарушений, предполагающую пересмотр оснований, по которым предусмот­рена уголовная ответственность.

Особое внимание уделяется защите предпринимателей от незаконного вмешательства, устранению коррупционных барьеров для отечественных производителей, обеспечению контроля на каждом этапе масштабного строительства. Соблюдение законности напрямую влияет на благополучие страны: произвол препятствует развитию бизнеса, коррупция лишает общество ресурсов, а безответственность снижает эффективность даже самых перспективных начинаний.

Предложено также обсудить введение нового трехлетнего моратория на проверки с 1 января 2027 года. Президент рассматривает его как возможность перестроить систему контроля с использованием цифровых решений. Отдельное поручение касается внесения поправок в Конституционный закон «О специальном правовом режиме города Алатау». Их необходимо внести до конца января 2027 года для создания предусмотренной Посланием судебной системы.

Через все Послание красной нитью проходит принцип «Закон и Порядок». Президент подчеркивает значение дисциплины, ответственности и добросовестного исполнения своих обязанностей.

Убежден, что требование соблюдать закон в равной степени относится как к гражданам, так и к должностным лицам. Для человека законность и порядок означают возможность спокойно жить и трудиться, быть услышанным, добиваться защиты своих прав. Для представителя власти – обязанность принимать законные решения и нести ответственность за их последствия. Поэтому важны не только строгость требований, но и справедливость их применения.

Большие ожидания связаны с программой «Народная стройка» и предложением объявить 2027-й Годом Всенародной большой стройки. Речь идет о строительстве больниц, школ, дорог, инженерных сетей, жилья, учреждений культуры и спорта. В этом и заключается главный смысл программы: ее результаты должны почувствовать жители всех регио­нов страны. До конца 2029 года на реализацию этой инициативы предусмотрено выделить из Национального фонда около 6,5 трлн тенге.

Президент подчеркивает необходимость тщательного отбора проектов, привлечения надежных подрядчиков и контролирования хода работ. Считаю важным обеспечить открытость информации о том, какие объекты строятся, какова их стоимость и когда они будут введены в эксплуатацию. Ответственность за качество строи­тельства должна быть такой же высокой, как и ответственность за соблюдение сроков. Необходимо уделить внимание доступности новых объектов для людей с инвалидностью и детей с особыми потребностями.

Успешная реализация этих задач во многом зависит от воплощения в жизнь концепции «Адал азамат». Глава государства справедливо отмечает: одних законов и государственных институтов для устойчивого прогресса недостаточно. Нужна общественная среда, в которой ценятся честность, труд и ответственность. Для строителя это означает качественное выполнение работы, для предпринимателя – добросовестное исполнение обязательств, для государственного служащего – ответственное служение обществу.

Уважать закон, беречь общее достояние, приносить пользу своей стране – значит проявлять патрио­тизм в повседневной жизни. Именно такая гражданская позиция поз­волит воплотить задачи Послания в реальные перемены к лучшему.