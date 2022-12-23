Строить дороги в Казахстане станет проще. В МИИР рассказали когда

Нормативную базу в отрасли дорожного строительства существенно сократят и упростят в Казахстане. Это позволит улучшить качество проектирования и строительства дорог, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Фото: пресс-служба МИИР РК

Как констатировали в МИИР, отрасль дорожного строительства в республике регулируют порядка 1 200 нормативных документов, многие из которых дублируют, противоречат и даже исключают друг друга.

В их числе 114 строительных нормативов, 303 национальных стандарта, 527 межгосударственных стандартов, 17 ведомственных строительных норм, 200 ведомственных нормативно-технических документов и 56 сборников по ценообразованию и сметам.

Избыточность и неупорядоченность документов затрудняют определение их приоритетности, а частые разночтения, противоречия, дублирования и устаревшие нормативы усугубляют ситуацию и приводят к ошибкам проектирования и строительства дорог.

Поэтому Министерство индустрии и инфраструктурного развития, в соответствии с требованиями главы государства, осенью инициировало системное реформирование отраслевой нормативной базы.

«В 2023 году АО «КаздорНИИ» будет проводить работу по актуализации и оптимизации нормативно-технических документов на предмет выявления разночтений, дублирования и несоответствия, а также отмене невостребованных и утерявших актуальность нормативных документов.

Итогом работ должно быть создание совершенно новой структуры, состоящей не более чем из 100 нормативных документов. Ожидается, что ревизия упростит и сократит время работы с отраслевыми правилами, а также улучшит качество проектирования и строительства дорог. К примеру, методы испытания битумного вяжущего в Казахстане регулируются сразу 12 стандартами. В рамках оптимизации они будут включены лишь в один документ», – сообщили в ведомстве.

Научно-исследовательский институт уже приступил к работе. Сформированы 4 экспертные группы по направлениям «проектирование», «строительство», «эксплуатация» и «экономика дорожной отрасли». Акцент ставится на актуализацию и сокращение нормативов. По каждому пункту будут составлены рекомендации для обсуждения с заинтересованными сторонами. Соответствующие приглашения уже направлены во все проектные и подрядные организации, а также НПП «Атамекен» и госорганы.

«Решение не будет приниматься единолично, мы хотим, чтобы никто не остался в стороне. В результате в Казахстане должна появиться единая нормативная база, архитектура которой будет похожа на структуру веб-сайтов, с похожим деревом. База будет формироваться как информационная система. Для поиска ответа на вопрос специалисту больше не нужно будет сверяться со всеми отраслевыми нормативами. Ему будет достаточно кликнуть на нужный раздел. Вместе с тем бумажная версия тоже планируется, она будет действовать одновременно», – сообщил вице-президент КаздорНИИ Ерик Амирбаев.

По его словам, за основу будет принят опыт государств с развитой дорожной отраслью, в том числе Китая, Турции, Германии. В этих странах действуют руководства, из которых исходят нормативные документы.

Сейчас рабочие группы согласовали перечень приоритетных документов, которые необходимо проанализировать и переработать в первую очередь, их около 10. Они касаются строительства и содержания дорог, а также нормативов финансирования.

Также планируется удалить из всей нормативной базы термин «рекомендация».

«В дорожной отрасли его лучше не применять, а вместо рекомендаций для упрощения и улучшения качества работы дорожников должны быть четкие инструкции», – считают в институте.