Токаев: раньше многие бизнесмены были вовлечены в "мутные" и "серые" схемы

Строить экономику по честным правилам

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями отечественного бизнеса в Акорде.

ПОРЯДОЧНОСТЬ И ПАТРИОТИЗМ

Открывая совещание, Глава государства отметил, что проведение встреч для обсуждения вопросов, волнующих бизнес-сообщество, становится хорошей традицией.

– На предыдущей встрече мы обсудили острые темы, определили новые подходы, пути взаимодействия. Были даны конкретные поручения. За этот относительно небольшой срок – четыре месяца – многое изменилось как внутри страны, так и за ее пределами, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на то, что Казахстан переходит к новой государственной модели Второй республики. 5 июня состоится всенародный референдум по поправкам в Конс­титуцию.

– Народу Казахстана предоставлена возможность принять прямое участие в определении контуров предстоящих изменений. В этот ответственный момент важен голос каждого гражданина, – подчеркнул Глава государства.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, будущее страны напрямую зависит от сильной экономики, поэтому казахстанские предприниматели должны ставить интересы государства выше желания быстрой прибыли.

– В целом для обеспечения эффективной работы отчеты государственных органов недостаточны. Считаю важным получить вашу оценку происходящего в стране и мире. Со своей стороны, хотел бы еще раз обозначить, что как Глава государства продолжу политику формирования прозрач­ной экономики с честными правилами игры для всех. Никакого перераспределения «хлебных мест» и должностей мы не допус­тим, – заявил Президент.

Говоря о правоохранительных органах, Глава государства подверг их критике и указал на недопустимость прежних методов работы с бизнесом.

– Открыто заявляю: принцип «лес рубят – щепки летят» тут неприемлем. Если такие факты будут выявлены, по каждому случаю будут проведены специальные проверочные мероприятия, дана квалифицированная оценка. В 2019 году в своем Послании я говорил, что незаконное воспрепятствование работе бизнеса должно рассматриваться как преступление, направленное против интересов государства. Это работа Генеральной прокуратуры. Бороться надо с мошенниками, подчеркиваю – именно мошенниками, аферистами. Но нельзя допустить, чтобы лекарство оказалось горше болезни, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Он сделал акцент на том, что руководители правоохранительных органов и госорганов, которые имеют контрольно-надзорные функции, должны понимать всю полноту своей ответственности за соблюдение их сотрудниками законов и процедур.

– Я неспроста начал сегодняшнее заседание с защиты честных и ответственных предпринимателей, тех, кто принял прозрачные и справедливые правила игры, – сказал Президент. – Мы понимаем, что раньше многие бизнесмены по объективным причинам были вовлечены в различные «мутные» и «серые» схемы. Работать по-другому зачастую не было возможности, потому что определенные люди и структуры монополизировали целые сферы экономики. Возникла так называемая олигополия. Дошло до того, что ни один более или менее серьезный бизнес не мог выжить без сотрудничества или, по-другому говоря, коррупционной взаимосвязи с подобными структурами и людьми.

По словам Главы государства, были отдельные предприниматели, которые в целях получения доступа к административному ресурсу, бюджету и госзаказам сами искали поддержки среди влиятельных чиновников и политической элиты. К сожалению, такая же картина наблюдается и на местном уровне.

– Не секрет, что региональные власти, руководители территориальных правоохранительных подразделений «срослись» с бизнесменами и под видом поддерж­ки способствовали их не всегда легальной деятельности. Как говорится, распределяли потоки. Все это создало справедливую характеристику казахстанского бизнеса как коррупционного, теневого, базирующегося на адмресурсе и кружащегося вокруг тендеров, бюджетных потоков. Такого рода преступлениям государство обязательно и решительно должно поставить системный заслон. Это большая задача. Кстати говоря, именно такая характеристика отечественного бизнеса сильно вредит репутации нашего государства в целом. Другими словами, у нас в стране не должно быть никаких так называемых «крыш» и рейдерства. Если бизнес готов работать честно, если он креативен, по-современному привлекателен, нужно поддержать его, помочь ему встроиться в новую модель национальной экономики. Мы должны строго выдерживать баланс между интересами бизнеса и государства, – убежден лидер Казахстана.

КОМПЛЕКС КОНКРЕТНЫХ МЕР

Для решения указанных проб­лем Глава государства обозначил ряд конкретных шагов. В первую очередь, по мнению Касым-Жомарта Токаева, необходимо принять системные меры по снижению репрессивного характера деятельности контролирующих органов.

– За последние пять месяцев прокуроры защитили права около 100 тысяч предпринимателей – это почти столько же, сколько за весь 2021 год. Данные факты означают, что следственные органы настойчиво втягивают бизнес в орбиту уголовного преследования. Генеральной прокуратуре нужно обеспечить строжайший контроль для недопущения фактов незаконного проведения контрольно-надзорных и особенно следственных действий в отношении субъектов предпринимательства, – поручил Президент.

Наряду с этим Глава государства указал на масштабность практики признания предпринимателей в качестве подозреваемых, тогда как на деле это лишь имущественные споры.

– Сегодня любое зарегистрированное заявление автоматически означает возбуждение уголовного дела, – констатировал он. – Такова наша горькая правда, практика жизни. Это в свою очередь парализует деятельность предпринимателя, останавливает инвестиции, бросает тень на деловую репутацию. Причем досудебное расследование может растянуться на многие месяцы. Это не случайность, а система, работающая на интересы нечистых на руку сотрудников правоохранительных органов. К сожалению, таких примеров немало.

Касым-Жомарт Токаев потребовал от правоохранительных органов направить усилия преж­де всего на раскрытие фактов мошенничества, отмывания средств, незаконного обналичивания, создания финансовых пирамид. Для правоохранительных органов, по его мнению, необходимо ввести регламенты, аналогичные тем, что действуют для гражданских проверяющих. Генеральной прокуратуре Президент поручил рассмотреть дела в отношении субъектов бизнеса, начиная с 2021 года, на постоянной основе проводить анализ дел на предмет обоснованности уголовного преследования предпринимателей. Информацию поручено вносить в Администрацию Главы государства ежеквартально.

– Конечно же, уголовные дела, рожденные в фантазиях сотрудников правоохранительных органов, должны прекращаться Генеральной прокуратурой в срочном порядке. А с тех, кто инициировал такие сомнительные дела, нужен спрос. Важно определить меры повышения ответственности руководителей силовых структур, сотрудники которых дискредитируют политику государства по созданию благоприятных условий для бизнеса. Прошу Генеральную прокуратуру совместно с Верховным судом и Правительством подготовить пакет конкретных поправок в законодательство. Администрации взять данный вопрос на контроль, – дал поручение Президент.

В качестве второго шага Глава государства указал на решение проблем, связанных с системой государственного аудита. По его словам, результаты проверок госаудита в отношении госорганов-заказчиков часто становятся основанием для уголовного преследования предпринимателей-поставщиков. Он добавил, что система выстроена так, что бизнесменам невозможно ни обжаловать результаты госаудита, ни уйти от необоснованного уголовного преследования.

Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость внедрения механизма, который не позволит начать уголовное дело, пока не будут исчерпаны все возможнос­ти обжалования итогов госаудита в гражданском порядке. Он поручил Генеральной прокуратуре совместно с Национальной палатой предпринимателей и бизнес-омбудсменом в срочном порядке разработать механизмы разграничения сфер уголовной и гражданско-правовой ответственности при решении вопроса о начале расследования.

Третьей актуальной задачей Глава государства назвал выстраивание более эффективной системы выявления факторов давления на бизнес.

– Система сдержек и противовесов плюс общественный контроль – вот формула успеха в этой реформе. Каждый выявленный факт рейдерства или необоснованного давления со стороны правоохранительных органов должен быть на контро­ле Генерального прокурора. Подобные дела требуется доводить до конца. Здесь не может быть и речи о какой-либо корпоративной солидарности, – предупредил Президент.

Четвертый важный аспект, на котором акцентировал внимание Касым-Жомарт Токаев, – это прио­ритетность обеспечения открытого и справедливого правосудия.

– Без совершенствования принципов отбора судей все усилия в этом направлении по умолчанию будут малоэффективными. Сейчас в судебной системе работают более двух тысяч судей. С начала года судьями стали около 50 юрис­тов-практиков не из судебной системы, пришедших из других сфер. Прогресс есть, но он недостаточен. Необходимо серьезно ускориться, – заявил Глава государства.

Еще одним приоритетом Президент считает обеспечение принципа правосудия.

– Гарантия судебной защиты частной собственности и интересов является базовым условием для развития экономики и привлечения инвестиций, то есть обеспечения общего прогресса страны, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. – В Казах­стане признаются и равным образом защищаются государственная и частная собственность, это положение закреплено в Конституции. Однако зачастую на практике у нас в приоритете защита интересов отдельных государственных органов, которые иногда ошибочно понимают как интересы государства.

При отправлении правосудия, по словам Президента, не может быть иных принципов, кроме справедливости и беспристрастности.

– Необходимость решительного реформирования судебной системы назрела. Эта необходимость хорошо воспринимается и самими судьями. Полагаю, реформа достигнет своих конечных результатов. Мы слышим эти призывы от наших иностранных инвесторов, наших предпринимателей и сограждан. Поэтому в ближайшее время мною будут объявлены конкретные масштабные меры в данном направлении, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В качестве пятого шага Глава государства указал формирование привлекательного инвестиционного климата. По его мнению, в условиях глобальной турбулентности и неопределенности, усиления внешних и внут­ренних вызовов усиливается роль государства.

– Для построения сильной и устойчивой рыночной экономики необходима системная работа по выявлению и устранению факторов неравной конкуренции. Риски ее возникновения кроются в неэффективных процедурах предоставления мер государственной поддержки, их выборочности. Это касается налоговых льгот, выделения земельных участков, госзакупок и административного регулирования в целом, – сказал Президент.

При этом Касым-Жомарт Токаев­ подверг критике эффективность системы и процедуры получения доступа предпринимателей к земельным участкам и поручил Правительству взять этот вопрос на особый контроль. Эффективная реализация проекта позволит оперативно внедрить автоматизированный механизм подачи и рассмотрение заявки на получение земель. Эту систему он поручил запус­тить до конца текущего года.

Отдельного внимания, по словам Президента, требует вопрос применения ценовых ограничений на конкурентных рынках. Сейчас они установлены на продовольственных, лекарственных и прочих рынках розничной торговли. Возможно, их использование необходимо именно сейчас, на критическом этапе развития экономики, но в будущем Правительству нужно будет переходить на применение рыночных механизмов регулирования цен. Поэтому нужно в ускоренном темпе усиливать конкуренцию во всех отраслях.

– Ложное ощущение контроля может привести к тотальному дефициту и падению качества товаров. Нужен баланс. Нужны разумные решения. Избыточное ценовое регулирование конкурентных товарных рынков лишает страну частных вложений. Как следствие, государство вынуждено инвестировать в такие отрасли, тем самым увеличивая свое присутствие в бизнесе в лице непрозрачных, неповоротливых операторов. Следует быть предельно внимательными и не отходить от базовых принципов рыночной экономики. Это касается как товарных рынков, так и тарифов на услуги естественных монополий, – сказал Глава государства.

Говоря об инвестиционном климате, он подчеркнул, что даже в таких непростых условиях Казахстан прилагает все усилия, чтобы сохранить и нарастить объемы инвестиций из Евросоюза, США, Китая, других стран, обладающих не только финансовыми, но и широкими технологическими компетенциями.

– Все более значимыми торгово-инвестиционными парт­нерами становятся братская Турция и страны Центральной Азии, – отметил Президент. – Хотел бы особо остановиться на Российской Федерации. Нужно понимать, что Россия продолжает оставаться нашим стратегическим партнером. Недавно в Москве у меня была встреча с Президентом Владимиром Путиным. Мы детально обсудили целый ряд вопросов, в том числе нерешенных, для наращивания нашего торгово-экономического и промышленного сотрудничества. Нужно выйти из текущего кризиса без потерь, сохранив налаженные связи и цепочки. Данную работу следует активизировать, но, конечно, с учетом санкционного контекста.

Шестым конкретным шагом Глава государства назвал решение проблемы непредсказуемос­ти государственных политик, на которые жалуются казахстан­ские бизнесмены. Поэтому он поручил привлечь бизнес-сообщество к разработке Новой экономической политики.

– От Правительства и Администрации Президента ожидаю доктринальный документ, включающий в себя основные компоненты всех экономических политик: макро, налоговой, бюджетной, денежно-кредитной и так далее. Эту работу следует провести с конструктивным участием бизнеса, потому что только таким образом мы сможем выработать действительно нужные и эффективные реформы, – полагает Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, Глава государства затронул вопросы налоговой политики и администрирования, где сейчас наблюдается определенный дисбаланс.

– Некоторые крупные компании в рамках действующих режимов ухитряются платить налоги на уровне малых предприятий, – заметил он. – Освобождение доходов целых групп бизнеса или видов деятельности вместо точечных стимулирующих мер становится инструментом для манипуляций. Необходимо подумать над исправлением таких перекосов, которые не просто приводят к потерям бюджета, а способствуют расслоению в обществе, снижают справедливость распределения национального благосостояния.

Правительству совместно с бизнес-сообществом Президент поручил разработать долгосроч­ную Концепцию налоговой политики. В документе должны быть раскрыты основные подходы к налогообложению в стране, налоговая политика в основных ее параметрах должна быть стабильна.

Говоря о седьмом шаге, Глава государства отметил, что формирование привлекательного бизнес-климата включает в себя не только изменение законов и предоставление государственных субсидий. Определяющую роль здесь должна сыграть эффективная реализация всех принятых решений и процедур на региональном, локальном уровне.

Резюмируя, Касым-Жомарт Токаев поручил акимам всех регионов принять во внимание все высказанные в ходе встречи замечания и вместе работать над текущими задачами, которые требуют неотложного решения. Он добавил, что работа акимов будет оцениваться по параметрам привлекательнос­ти бизнес-климата в тех или иных областях.

– Такие встречи мы будем продолжать. Они будут носить деловой характер, – заключил Глава государства.

В ходе мероприятия выступили Премьер-министр Алихан Смаилов, Генеральный прокурор Берик Асылов, председатель Верховного суда Жакип Асанов, председатель президиума Нацио­нальной палаты предпринимателей «Атамекен» Райымбек Баталов, уполномоченный по защите прав предпринимателей Рустам Журсунов, а также представители бизнеса.